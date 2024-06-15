Пройдёмся по старинным улочкам Зеленогорска, основанного шведами, посетим настоящий замок и его бывший скотный двор в Выборге и побываем в городе-крепости балтийских славян. Нас ждут королевская дорога вдоль залива и развалины оборонительных финских сооружений.
В завершение тура мы заглянем в мистическую пещеру Ведьмы, чтобы загадать желание, которое обязательно исполнится.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Ночевать будем в коттеджах на 5-6 человек на базе отдыха «Фрегат» или в кемпинге «Сайма».
Питание. В стоимость тура входят ужин в первый день и завтрак во второй день в коттеджном посёлке. 2 обеда в кафе — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Зеленогорск и Выборг
Отправимся от Московского вокзала Санкт-Петербурга и к 09:15 прибудем в Зеленогорск. Этот городок известен с 16-го века, в разное время принадлежал Швеции и Финляндии и раньше назывался Терийоки. Здесь осмотрим достопримечательности и сделаем паузу на кофе и перекус.
Дальше наш путь будет лежать по бывшей шведской королевской дороге вдоль Финского залива. Тут сделаем остановку на смотровой площадке и сфотографируемся на память.
Затем поедем вдоль линии Маннергейма — созданных финнами оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Осмотрим их развалины и остатки железобетонного бункера.
К полудню прибудем в Выборг. Пройдёмся по старому городу, узнаем его историю и легенды, посетим рыцарский замок, основанный в 13-м веке во время Крестового похода. После обеда будет свободное время для самостоятельной прогулки по центру. Позже отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо», где в 16-м веке располагался скотный двор Выборгского замка.
К вечеру прибудем в коттеджный посёлок. После размещения в отеле поужинаем, познакомимся поближе и устроим конкурсы.
«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера
Позавтракав, отправимся в «Средневековый город Сваргас» — столицу варяжских земель. Это этнографический музей под открытым небом, воссозданный в натуральную величину как крепость балтийских славян. Здесь познакомимся с культурой варягов и посетим мастер-классы.
После обеда поедем к Ведьминой пещере, где, по легенде, раз в год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. В 17:00 стартуем в сторону Санкт-Петербурга. Через 3 часа прибудем к Московскому вокзалу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Сопровождение гида и экскурсионная программа в автобусе
- Входные билеты на все локации по программе
- Проживание
- 1 завтрак и 1 ужин
Что не входит в цену
- 2 обеда в кафе
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые удобные вам даты