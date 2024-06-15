По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей

Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Отправляемся в мир Средневековья — к рыцарям, крестоносцам и варягам.

Пройдёмся по старинным улочкам Зеленогорска, основанного шведами, посетим настоящий замок и его бывший скотный двор в Выборге и побываем в городе-крепости балтийских славян. Нас ждут королевская дорога вдоль залива и развалины оборонительных финских сооружений.

В завершение тура мы заглянем в мистическую пещеру Ведьмы, чтобы загадать желание, которое обязательно исполнится.
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Ночевать будем в коттеджах на 5-6 человек на базе отдыха «Фрегат» или в кемпинге «Сайма».

Питание. В стоимость тура входят ужин в первый день и завтрак во второй день в коттеджном посёлке. 2 обеда в кафе — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Зеленогорск и Выборг

Отправимся от Московского вокзала Санкт-Петербурга и к 09:15 прибудем в Зеленогорск. Этот городок известен с 16-го века, в разное время принадлежал Швеции и Финляндии и раньше назывался Терийоки. Здесь осмотрим достопримечательности и сделаем паузу на кофе и перекус.

Дальше наш путь будет лежать по бывшей шведской королевской дороге вдоль Финского залива. Тут сделаем остановку на смотровой площадке и сфотографируемся на память.

Затем поедем вдоль линии Маннергейма — созданных финнами оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Осмотрим их развалины и остатки железобетонного бункера.

К полудню прибудем в Выборг. Пройдёмся по старому городу, узнаем его историю и легенды, посетим рыцарский замок, основанный в 13-м веке во время Крестового похода. После обеда будет свободное время для самостоятельной прогулки по центру. Позже отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо», где в 16-м веке располагался скотный двор Выборгского замка.

К вечеру прибудем в коттеджный посёлок. После размещения в отеле поужинаем, познакомимся поближе и устроим конкурсы.

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2 день

«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера

Позавтракав, отправимся в «Средневековый город Сваргас» — столицу варяжских земель. Это этнографический музей под открытым небом, воссозданный в натуральную величину как крепость балтийских славян. Здесь познакомимся с культурой варягов и посетим мастер-классы.

После обеда поедем к Ведьминой пещере, где, по легенде, раз в год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. В 17:00 стартуем в сторону Санкт-Петербурга. Через 3 часа прибудем к Московскому вокзалу и попрощаемся.

«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гида и экскурсионная программа в автобусе
  • Входные билеты на все локации по программе
  • Проживание
  • 1 завтрак и 1 ужин
Что не входит в цену
  • 2 обеда в кафе
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
Завершение: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВыборгВыездныеФинский ЗаливПопулярные местаВыборгский замокДворцы, замки и особнякиЗеленогорскПещеры

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