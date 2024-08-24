Выборгский замок – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Выборгский замок» в Санкт-Петербурге, цены от 14 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
2 дня
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Попробовать местное пиво, приготовить выборгский крендель и отдохнуть в парке «Монрепо»
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятник...
24 авг в 09:00
15 000 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
2 авг в 09:15
9 авг в 09:15
21 400 за человека
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
скидка
20%
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
20 июля в 08:00
27 июля в 08:00
1850014 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выборгский замок»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
  2. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
  3. По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Водопад Ахвенкоски
  7. Финский Залив
  8. Остров Валаам
  9. Царское село
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
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