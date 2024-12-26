Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"

Покататься в собачьей упряжке, познакомиться с карельским Дедом Морозом и очароваться Кинермой
Едем наслаждаться природой Карелии, нарядившейся в сверкающий зимний наряд.

Интересно будет и взрослым, и детям: мы посетим исторические локации и не забудем про активный отдых! Посетим Старую Ладогу и Старую Слободу,
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погуляем по Петрозаводску, полюбуемся водопадами Кивач и Юканкоски и познакомимся с укладом жизни саамской деревни, а ещё побываем в питомнике хаски и на оленьей ферме, покатаемся на снегоходах и, конечно, полакомимся блюдами карельской кухни.

Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В 4-звёздочной гостинице в Петрозаводске и в кемпинге на берегу Ладоги. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату, подселение или трёх-, четырёхместное размещение.

Питание. В стоимость входит 5 завтраков и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Старая Ладога и Старая Слобода, приезд в Петрозаводск

Встретимся у станции метро «Улица Дыбенко» и отправляемся в путь. Первая цель программы сегодняшнего дня — Старая Ладога, бывшая столица Северной Руси. Согласно летописям именно здесь находилась резиденция Рюрика. У вас будет возможность буквально прикоснуться к истории во время осмотра крепости.

После этого доберёмся до Александро-Свирского монастыря, расположенного в деревне Старая Слобода. Здесь на фресках запечатлён Пётр I, не раз посетивший монастырь. Пообедаем и поедем в Петрозаводск.

По прибытии заселимся в гостиницу и соберёмся на ужин в лучшем ресторане города. Познакомимся друг с другом поближе и отметим начало путешествия карельскими деликатесами.

Старая Ладога и Старая Слобода, приезд в ПетрозаводскСтарая Ладога и Старая Слобода, приезд в ПетрозаводскСтарая Ладога и Старая Слобода, приезд в ПетрозаводскСтарая Ладога и Старая Слобода, приезд в ПетрозаводскСтарая Ладога и Старая Слобода, приезд в Петрозаводск
2 день

Знакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжках

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Погуляем по набережной Онежского озера и узнаем историю города. Затем направимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад, второй по величине равнинный водопад в Европе. Заглянем в музей, чтобы изучить местную флору и фауну.

После этого поедем в гости к саамам. Жители деревни расскажут нам о карело-финскому эпосе «Калевала», покажут чумы и яранги, традиционные жилища. Зайдём подкрепиться в ресторан «Закрома Талви Укко», где нам подадут блюда карельской кухни.

Набравшись сил, спешим кататься в собачьей упряжке, а потом заглянем в самый большой питомник хаски и на оленью ферму. Далее желающие могут кататься на финских санях или в оленьей упряжке, посетить экспозицию «Карелия в миниатюре» или познакомиться с местной Снегурочкой, Лумикки, и Дедом Морозом, Талви Укко.

Вернёмся в отель в Петрозаводске.

Знакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжкахЗнакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжках
3 день

Кинерма и водопад Юканкоски

После завтрака выезжаем в Кинерму — старинную карельскую деревню. В 2016 году она вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России. Здесь вы узнаете о традициях и быте древних карел и по-настоящему ощутите зимнюю сказку.

После обеда доберёмся до водопада Юканкоски, высота которого составляет 19 метров. Погуляем по густому лесу, подышим свежим воздухом, а вечером разместимся в кемпинга на берегу Ладоги. Завершим день походом в баньку и устроим гриль!

Кинерма и водопад ЮканкоскиКинерма и водопад ЮканкоскиКинерма и водопад ЮканкоскиКинерма и водопад Юканкоски
4 день

Парк «Рускеала» и Карельский зоопарк

Позавтракаем и поедем наслаждаться зимой в знаменитый горный парк «Рускеала». Погуляем по его территории, полюбуемся Мраморным каньоном и голубым озером. Желающие смогут расширить программу дополнительными экскурсиями («Подземная Рускеала» / посещение экспозиции «Обитель ангелов») или провести время активно, катаяся на зиплайне или квадроциклах.

Затем отправимся в Карельский зоопарк, который является самым крупным на северо-западе России. Здесь живут 80 видов животных и 20 видов птиц. Завершим день у Рускеальских водопадов, где проходили съёмки эпизода фильма «А зори здесь тихие…».

После этого вернёмся в кемпинг.

Парк «Рускеала» и Карельский зоопаркПарк «Рускеала» и Карельский зоопаркПарк «Рускеала» и Карельский зоопаркПарк «Рускеала» и Карельский зоопарк
5 день

Приключения на снегоходах, возвращение в Санкт-Петербург

С утра отправляемся бороздить снежные просторы на снегоходах. Мы обеспечим безопасность поездки, поэтому вам останется только любоваться зимними пейзажами. Взбодрившись, соберёмся за праздничным ужином и поделимся впечатлениями от путешествия.

Далее нас ждёт обратная дорога в Санкт-Петербург, куда мы прибудем после 20:00. До новых встреч!

Приключения на снегоходах, возвращение в Санкт-ПетербургПриключения на снегоходах, возвращение в Санкт-ПетербургПриключения на снегоходах, возвращение в Санкт-ПетербургПриключения на снегоходах, возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет86 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков и 1 ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Катание в собачьих упряжках
  • Катание на снегоходе
  • Баня
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
  • Дополнительные активности (зиплайн, катание на квадроциклах, проезд на ретропоезде)
  • Одноместное размещение
  • Обратите внимание: стоимость тура в даты 26.12 - 30.12, 03.01.25 - 07.01.25 - 99 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро «Улица Дыбенко», 10:00
Завершение: Санкт-Петербург, метро «Проспект просвещения», после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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