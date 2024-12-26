Интересно будет и взрослым, и детям: мы посетим исторические локации и не забудем про активный отдых! Посетим Старую Ладогу и Старую Слободу,
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В 4-звёздочной гостинице в Петрозаводске и в кемпинге на берегу Ладоги. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату, подселение или трёх-, четырёхместное размещение.
Питание. В стоимость входит 5 завтраков и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Старая Ладога и Старая Слобода, приезд в Петрозаводск
Встретимся у станции метро «Улица Дыбенко» и отправляемся в путь. Первая цель программы сегодняшнего дня — Старая Ладога, бывшая столица Северной Руси. Согласно летописям именно здесь находилась резиденция Рюрика. У вас будет возможность буквально прикоснуться к истории во время осмотра крепости.
После этого доберёмся до Александро-Свирского монастыря, расположенного в деревне Старая Слобода. Здесь на фресках запечатлён Пётр I, не раз посетивший монастырь. Пообедаем и поедем в Петрозаводск.
По прибытии заселимся в гостиницу и соберёмся на ужин в лучшем ресторане города. Познакомимся друг с другом поближе и отметим начало путешествия карельскими деликатесами.
Знакомство с Петрозаводском, заповедник «Кивач», саамская деревня и катание в собачьих упряжках
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Погуляем по набережной Онежского озера и узнаем историю города. Затем направимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад, второй по величине равнинный водопад в Европе. Заглянем в музей, чтобы изучить местную флору и фауну.
После этого поедем в гости к саамам. Жители деревни расскажут нам о карело-финскому эпосе «Калевала», покажут чумы и яранги, традиционные жилища. Зайдём подкрепиться в ресторан «Закрома Талви Укко», где нам подадут блюда карельской кухни.
Набравшись сил, спешим кататься в собачьей упряжке, а потом заглянем в самый большой питомник хаски и на оленью ферму. Далее желающие могут кататься на финских санях или в оленьей упряжке, посетить экспозицию «Карелия в миниатюре» или познакомиться с местной Снегурочкой, Лумикки, и Дедом Морозом, Талви Укко.
Вернёмся в отель в Петрозаводске.
Кинерма и водопад Юканкоски
После завтрака выезжаем в Кинерму — старинную карельскую деревню. В 2016 году она вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России. Здесь вы узнаете о традициях и быте древних карел и по-настоящему ощутите зимнюю сказку.
После обеда доберёмся до водопада Юканкоски, высота которого составляет 19 метров. Погуляем по густому лесу, подышим свежим воздухом, а вечером разместимся в кемпинга на берегу Ладоги. Завершим день походом в баньку и устроим гриль!
Парк «Рускеала» и Карельский зоопарк
Позавтракаем и поедем наслаждаться зимой в знаменитый горный парк «Рускеала». Погуляем по его территории, полюбуемся Мраморным каньоном и голубым озером. Желающие смогут расширить программу дополнительными экскурсиями («Подземная Рускеала» / посещение экспозиции «Обитель ангелов») или провести время активно, катаяся на зиплайне или квадроциклах.
Затем отправимся в Карельский зоопарк, который является самым крупным на северо-западе России. Здесь живут 80 видов животных и 20 видов птиц. Завершим день у Рускеальских водопадов, где проходили съёмки эпизода фильма «А зори здесь тихие…».
После этого вернёмся в кемпинг.
Приключения на снегоходах, возвращение в Санкт-Петербург
С утра отправляемся бороздить снежные просторы на снегоходах. Мы обеспечим безопасность поездки, поэтому вам останется только любоваться зимними пейзажами. Взбодрившись, соберёмся за праздничным ужином и поделимся впечатлениями от путешествия.
Далее нас ждёт обратная дорога в Санкт-Петербург, куда мы прибудем после 20:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|86 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков и 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Катание в собачьих упряжках
- Катание на снегоходе
- Баня
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Остальное питание
- Страховка
- Дополнительные активности (зиплайн, катание на квадроциклах, проезд на ретропоезде)
- Одноместное размещение
- Обратите внимание: стоимость тура в даты 26.12 - 30.12, 03.01.25 - 07.01.25 - 99 000 руб