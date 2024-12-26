Встретимся у станции метро «Улица Дыбенко» и отправляемся в путь. Первая цель программы сегодняшнего дня — Старая Ладога, бывшая столица Северной Руси. Согласно летописям именно здесь находилась резиденция Рюрика. У вас будет возможность буквально прикоснуться к истории во время осмотра крепости.

После этого доберёмся до Александро-Свирского монастыря, расположенного в деревне Старая Слобода. Здесь на фресках запечатлён Пётр I, не раз посетивший монастырь. Пообедаем и поедем в Петрозаводск.

По прибытии заселимся в гостиницу и соберёмся на ужин в лучшем ресторане города. Познакомимся друг с другом поближе и отметим начало путешествия карельскими деликатесами.