Активности – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 4 тура в категории «Активности» в Санкт-Петербурге, цены от 7 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
7 000 за человека
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
  2. Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
  3. На сапбордах по реке Оредеж
  4. Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Активности" можно забронировать 4 тура от 7 000 до 17 900 со скидкой до 50%.
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