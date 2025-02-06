янв
Программа тура по дням
Экскурсия в Исаакиевский собор. Вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор – великолепный и монументальный, шедевр мировой архитектуры.
В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза, и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.
Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.
Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.
Вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.
Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами. А еще проверите, готов ли город к празднованию Рождества.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~20:00).
Экскурсия в Кунсткамеру. Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей».
Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов.
Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств.
Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.
Свободное время на обед (самостоятельно, за доп. плату).
Для вашего обеда мы выбрали одну из лучших локаций города –"Василеостровский рынок" – первый гастрономический рынок Петербурга!
Более 35 гастропроектов с кухнями мира, а также большая продуктовая зона с фермерскими продуктами.
Уверены, среди всего разнообразия ресторанов-корнеров вам удастся найти блюдо по душе!
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался, как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~5.5 часа (окончание не ранее 15:30).
Царское Село, Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов.
Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными.
А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~15:30).
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Музей Фаберже. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».
Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге.
«Город музеев» – именно так нередко называют Санкт-Петербург.
С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 13:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Отель 365 СПб
|стандартный
|03.01.2025
|06.01.2025
|15850
|14390
|-
|-
|20480
|стандартный с диваном
|03.01.2025
|06.01.2025
|16480
|14990
|12940
|14390
|21730
|Россия***
|стандартный
|03.01.2025
|06.01.2025
|16680
|15230
|-
|-
|20230
|бизнес
|03.01.2025
|06.01.2025
|17420
|15960
|12530
|13980
|21680
|комфорт
|03.01.2025
|06.01.2025
|18250
|16790
|12530
|13980
|23350
|Апарт-отель Domina Пулково****
|стандартный
|03.01.2025
|06.01.2025
|16680
|15230
|13540
|14990
|23560
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|03.01.2025
|06.01.2025
|19590
|18150
|-
|-
|26890
|Апарт-отель YES Марата центр***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|03.01.2025
|06.01.2025
|19990
|18570
|14670
|16120
|30230
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|03.01.2025
|06.01.2025
|21890
|20440
|16480
|17930
|31680
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель****
|стандартный
|03.01.2025
|06.01.2025
|22730
|21280
|-
|-
|31120
|улучшенный
|03.01.2025
|06.01.2025
|24820
|23360
|16690
|18140
|35230
Варианты проживания
Отель «365 SPB»
Отель «365 SPB» располагается в шаговой доступности от станции метро «Обводный канал» в Санкт-Петербурге. Точный адрес: ул. Боровая, д. 104. Здание отеля и интерьер внутри объекта размещения выполнены в средневековом стиле. К услугам гостей парковочная зона и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Данный вариант отлично подойдет для тех, кто ценит соотношение качественного сервиса, приемлемой стоимости и удобной локации на карте города.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя удобную мебель и спальные места, современную технику и собственные ванные комнаты. Здесь для гостей есть все необходимое для проживания.
На территории работает уютное кафе, где представлен широкий ассортимент блюд домашней кухни. Неподалеку есть разнообразные кафе и рестораны.
Для проведения деловых переговоров, собраний, семинаров и тренингов прекрасно подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 12 км, до железнодорожного вокзала — 2 км. В пешей доступности находится Музей «Литераторские мостки».
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург
«AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Гостиница «Россия»
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Апарт-отель Yes Марата
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис. К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.
269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой. Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.
Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.