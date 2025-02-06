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Экскурсия в Исаакиевский собор. Вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор – великолепный и монументальный, шедевр мировой архитектуры.

В ходе экскурсии Вы узнаете, почему его строили четыре раза, и почему он так тесно связан с именем основателя нашего города императора Петра I.

Роскошный интерьер собора поражает воображение – эффектное сочетание позолоты, цветного стекла, лазурита и малахита, картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы.

Собор перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от фашистских снарядов… Но смуглое золото его куполов по-прежнему сияет на петербургском небосклоне.

Вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами. А еще проверите, готов ли город к празднованию Рождества.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~20:00).