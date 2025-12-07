Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения их количества.
Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура.
Необходимо иметь при себе паспорт, льготные документы (при наличии) и наличные на дополнительные расходы — на маршруте не везде принимают карты.
Рекомендуется удобная тёплая одежда и обувь.
Программа тура по дням
Крепость Корела, лютеранская кирха и "Город ангелов", дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, "Рускеала" в огнях
Наш тур начнётся в 8:00 у Казанского собора. После короткой остановки в Приозерске — городе на берегу Ладоги, где можно выпить кофе и сделать первые фото, отправимся знакомиться с историей Карелии. Мы увидим крепость Корела — древний форпост с мощными башнями, где снимали фильм «Брат», и остановимся у старинной лютеранской кирхи, внутри которой расположен необычный музей «Город ангелов».
Далее продегустируем душистый карельский иван-чай и пообедаем в уютном кафе. После прогуляемся у водопадов Ахвенкоски, знакомых по фильму «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет посещение горного парка «Рускеала», сияющего огнями подсветки. Здесь вас ждут интерактивы, фолк-музыка и файер-шоу.
Вечером — ужин и заселение в глэмпинг «Ладога Фьорд».
Карельская деревня, Талви Укко и встреча Нового года
После завтрака сделаем короткую остановку в Питкяранте и отправимся в Киндасово — старинную деревушку на берегу реки Шуя, где пройдёт весёлая новогодняя программа с элементами народной культуры.
После обеда посетим Вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Здесь вы познакомитесь с саамскими традициями, отведаете калитки с чаем и окунётесь в зимнюю сказку.
К вечеру — заселение в гостиницу «Калевала» и праздничный банкет с шоу-программой. Под бой курантов встретим Новый год в атмосфере радости и с бокалом шампанского.
Водопад Кивач и дендропарк, галерея «Дом куклы», прогулка по Петрозаводску и Онежской набережной
Сегодня запланирован поздний завтрак, после которого состоится поездка в заповедник «Кивач», где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Мы прогуляемся по заснеженному дендропарку и насладимся тишиной северной природы.
После обеда посетим галерею «Дом куклы» — уютное творческое пространство, которое создательница называет «аптекой для души». Далее отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогуляемся по Онежской набережной со скульптурами современных мастеров. Вечером — ужин в гостинице и отдых.
Шунгит, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырь
В этот день вы узнаете о свойствах уникального карельского минерала в Шунгитовом центре и попробуете настоянную на нём воду. Затем мы отправимся в музей карелов-ливвиков, где нас встретит карельский Дед Мороз Паккайне с новогодней программой и сказочными легендами.
После обеда в Олонии — короткая остановка в Олонце для фото на фоне реки и старинных мостиков. Финальный аккорд путешествия — посещение Александро-Свирского монастыря, где хранятся мощи святого Александра Свирского.
Вечером — дорога домой и прибытие в Санкт-Петербург около 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 950 ₽
|Льготный билет
|30 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Горячие завтраки
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Услуги профессионального гида-историка
- Экскурсионное сопровождение по всей программе
- Внешний осмотр крепости Корела и старинной лютеранской кирхи
- Посещение Музея иван-чая с дегустацией
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Посещение горного парка «Рускеала»
- Посещение деревушки Киндасово
- Визит в Вотчину Талви Укко с чаепитием и калитками
- Посещение водопада Кивач и дендропарка
- Экскурсия в «Дом куклы»
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение Шунгитового центра и музея кареллов-ливвиков
- Посещение Александро-Свирского монастыря
Что не входит в цену
- Обеды/ужины - от 600 ₽/чел
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»:
- Взрослый - от 11 000 ₽
- Ребёнок 5-17 лет - от 6000 ₽
- До 5 лет - от 5000 ₽
- Интерактивные программы и катания в Вотчине Талви Укко - по тарифам объекта
- Посещение музеев и объектов по желанию:
- Крепость Корела - 200 ₽
- Музей «Город Ангелов» - 400 ₽ (взр.), 300 ₽ (льг.)
- Водопады Ахвенкоски - 450 ₽
- 30 450 ₽ - льготная цена тура (студенты и пенсионеры)