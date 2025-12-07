Наш тур начнётся в 8:00 у Казанского собора. После короткой остановки в Приозерске — городе на берегу Ладоги, где можно выпить кофе и сделать первые фото, отправимся знакомиться с историей Карелии. Мы увидим крепость Корела — древний форпост с мощными башнями, где снимали фильм «Брат», и остановимся у старинной лютеранской кирхи, внутри которой расположен необычный музей «Город ангелов».

Далее продегустируем душистый карельский иван-чай и пообедаем в уютном кафе. После прогуляемся у водопадов Ахвенкоски, знакомых по фильму «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет посещение горного парка «Рускеала», сияющего огнями подсветки. Здесь вас ждут интерактивы, фолк-музыка и файер-шоу.

Вечером — ужин и заселение в глэмпинг «Ладога Фьорд».