Встреча Нового года и знакомство с достопримечательностями Карелии

Побывать в гостях у Деда Мороза и музеях, погулять по «Рускеале», Петрозаводску и у водопадов
Пристегните ремни, мы начинаем наше праздничное путешествие в Карелию! Следующая остановка — настоящая зимняя сказка! Вы побываете у крепости Корела и в старинной кирхе, где расположен музей деревянных скульптур. Попробуете
ароматный иван-чай и вдохнёте бодрящий воздух у водопадов Ахвенкоски.

Увидите превращённый вечерней подсветкой в сияющий мраморный дворец знаменитый горный парк, познакомитесь с Талви Укко — карельским Дедом Морозом, отведаете горячие калитки и весело встретите Новый год.

Мы пройдёмся по тропам заповедника Кивач, услышим, как шумит самый большой равнинный водопад Европы, и прогуляемся по Онежской набережной.

Вас также ждёт развлекательная программа в деревне Киндасово, волшебный «Дом куклы», Шунгитовый центр и древний Александро-Свирский монастырь.

Организатор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения их количества.
Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура.
Необходимо иметь при себе паспорт, льготные документы (при наличии) и наличные на дополнительные расходы — на маршруте не везде принимают карты.
Рекомендуется удобная тёплая одежда и обувь.

1 день

Крепость Корела, лютеранская кирха и "Город ангелов", дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, "Рускеала" в огнях

Наш тур начнётся в 8:00 у Казанского собора. После короткой остановки в Приозерске — городе на берегу Ладоги, где можно выпить кофе и сделать первые фото, отправимся знакомиться с историей Карелии. Мы увидим крепость Корела — древний форпост с мощными башнями, где снимали фильм «Брат», и остановимся у старинной лютеранской кирхи, внутри которой расположен необычный музей «Город ангелов».

Далее продегустируем душистый карельский иван-чай и пообедаем в уютном кафе. После прогуляемся у водопадов Ахвенкоски, знакомых по фильму «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет посещение горного парка «Рускеала», сияющего огнями подсветки. Здесь вас ждут интерактивы, фолк-музыка и файер-шоу.

Вечером — ужин и заселение в глэмпинг «Ладога Фьорд».

2 день

Карельская деревня, Талви Укко и встреча Нового года

После завтрака сделаем короткую остановку в Питкяранте и отправимся в Киндасово — старинную деревушку на берегу реки Шуя, где пройдёт весёлая новогодняя программа с элементами народной культуры.

После обеда посетим Вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Здесь вы познакомитесь с саамскими традициями, отведаете калитки с чаем и окунётесь в зимнюю сказку.

К вечеру — заселение в гостиницу «Калевала» и праздничный банкет с шоу-программой. Под бой курантов встретим Новый год в атмосфере радости и с бокалом шампанского.

3 день

Водопад Кивач и дендропарк, галерея «Дом куклы», прогулка по Петрозаводску и Онежской набережной

Сегодня запланирован поздний завтрак, после которого состоится поездка в заповедник «Кивач», где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Мы прогуляемся по заснеженному дендропарку и насладимся тишиной северной природы.

После обеда посетим галерею «Дом куклы» — уютное творческое пространство, которое создательница называет «аптекой для души». Далее отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску и прогуляемся по Онежской набережной со скульптурами современных мастеров. Вечером — ужин в гостинице и отдых.

4 день

Шунгит, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырь

В этот день вы узнаете о свойствах уникального карельского минерала в Шунгитовом центре и попробуете настоянную на нём воду. Затем мы отправимся в музей карелов-ливвиков, где нас встретит карельский Дед Мороз Паккайне с новогодней программой и сказочными легендами.

После обеда в Олонии — короткая остановка в Олонце для фото на фоне реки и старинных мостиков. Финальный аккорд путешествия — посещение Александро-Свирского монастыря, где хранятся мощи святого Александра Свирского.

Вечером — дорога домой и прибытие в Санкт-Петербург около 22:00.

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 950 ₽
Льготный билет30 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

  • Проживание
  • Горячие завтраки
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Услуги профессионального гида-историка
  • Экскурсионное сопровождение по всей программе
  • Внешний осмотр крепости Корела и старинной лютеранской кирхи
  • Посещение Музея иван-чая с дегустацией
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение горного парка «Рускеала»
  • Посещение деревушки Киндасово
  • Визит в Вотчину Талви Укко с чаепитием и калитками
  • Посещение водопада Кивач и дендропарка
  • Экскурсия в «Дом куклы»
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение Шунгитового центра и музея кареллов-ливвиков
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Обеды/ужины - от 600 ₽/чел
  • Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»:
  • Взрослый - от 11 000 ₽
  • Ребёнок 5-17 лет - от 6000 ₽
  • До 5 лет - от 5000 ₽
  • Интерактивные программы и катания в Вотчине Талви Укко - по тарифам объекта
  • Посещение музеев и объектов по желанию:
  • Крепость Корела - 200 ₽
  • Музей «Город Ангелов» - 400 ₽ (взр.), 300 ₽ (льг.)
  • Водопады Ахвенкоски - 450 ₽
  • 30 450 ₽ - льготная цена тура (студенты и пенсионеры)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 22:00
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

