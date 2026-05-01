В Комарово узнаем про жизнь местных известных дачников, вдоволь надышимся хвойными ароматами и погуляем по берегу
Описание тура
Организационные детали
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Программа тура по дням
Дворцы и фонтаны Петергофа
Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. После обеда начнём экскурсионную программу с посещения Большого петергофского дворца.
Заглянем в недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи.
В 18:00 поедем на север Финского залива — в Репино. Заселимся в отель и отдохнём.
Путешествие в Комарово
После завтрака проведём автобусно-пешеходную экскурсию по Карельскому перешейку. Будем дышать хвойными ароматами и гулять по сосновому лесу. По береговым террасам спустимся к Финскому заливу и послушаем шум волн и крики чаек.
«На недельку до второго» мы поедем в Комарово. В разные эпохи здесь кипела дачная жизнь и проводили время известные поэты и писатели. Осмотрим домик А. Ахматовой и переместимся на местное кладбище, где нашли покой Д. Лихачёв, Д. Гранин, А. Краско и другие. Побываем на Щучьем озере и погуляем по экологической тропе «Комаровский берег». Идти будем по дну древнего Литоринового моря! А ещё полюбуемся старинным парком «Виллы Рено».
Следующая локация — Зеленогорск. Курортный городок получил своё название не просто так: здесь очень много зелени, парков и аллей. Вы увидите памятник актёру Георгию Вицину, муравья-читателя, забытые ботинки дачника и бабушкин стул. А ещё побываем в лютеранской церкви Преображения Господня и осмотрим церковь Казанской иконы Божией Матери.
Погуляем по парку, насладимся видами Финского залива и к обеду вернёмся в отель. Затем — свободное время.
Свободная программа
Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по берегу залива или расслабиться в SPA при отеле.
Программа дня зависит от вашего желания. По желанию и за доплату вы можете посетить музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», прочувствовать атмосферу творчества и погрузиться в атмосферу 20 века.
Экскурсия в Выборг
Позавтракаем и отправимся в Выборг. Предоставим вам радиооборудование, чтобы вы смогли гулять и слушать экскурсию. По пути расскажем вам о природе и истории Карельского перешейка. Знакомство со старинным городком начнём с посещения Выборгского замка 13 века. Мы пройдёмся по улочкам, вымощенным брусчаткой, увидим средневековые и купеческие дома, осмотрим часовую башню бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостей.
Погуляем по парку Монрепо на скалистом острове Твердыш. Природа и архитектура здесь образуют удивительный ансамбль. Ажурные мостики и беседки соседствуют с лесом, бухтами и живописными каменными громадами.
Вечером вернёмся в отель.
Город-порт Кронштадт
После завтрака на автобусе поедем в Кронштадт, расположенный на Финском заливе. Прогуляемся по чугунной мостовой и увидим футшток, посетим Якорную площадь и полюбуемся Морским собором.
У вас будет свободное время, чтобы посетить музейно-исторический парк «Остров фортов». Там вы познакомитесь с историей военно-морского флота, погуляете по Аллее героев и увидите Маяк памяти.
После обеда по желанию и за доплату можем устроить морскую прогулку на катере «Форты Кроштадской крепости».
Вернёмся на Московский вокзал Санкт-Петербурга к 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер «Репинский курорт» (1 человек)
|49 800 ₽
|3-местный номер «Репинский курорт» (1 человек)
|46 050 ₽
|1-местный номер «Репинский курорт»
|69 550 ₽
|2-местный номер «Форест Микс» (1 человек)
|56 000 ₽
|1-местный номер «Форест Микс»
|84 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Стоимость тура указана за 1 чел. при размещении в 2-местном номере отеля «Репинский курорт»