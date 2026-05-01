Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. После обеда начнём экскурсионную программу с посещения Большого петергофского дворца.

Заглянем в недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи.

В 18:00 поедем на север Финского залива — в Репино. Заселимся в отель и отдохнём.