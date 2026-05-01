«Я уеду в Комарово»: тур по городкам Финского залива с проживанием в отеле 4

Увидеть дачный домик Ахматовой, погулять по парку Монрепо и побывать в средневековом Выборге
Отправляемся на море, Балтийское море! Вы полюбуетесь знаменитыми фонтанами-шутихами и посетите Екатерининский корпус в Петергофе.

В Комарово узнаем про жизнь местных известных дачников, вдоволь надышимся хвойными ароматами и погуляем по берегу
Финского залива. Побываем на родине актёра Георгия Вицина в Зеленогорске и заглянем в лютеранскую церковь. А на десерт — Выборг. Пройдёмся по узким мощёным улочкам, увидим замок 13 века, рыцарские и купеческие дома. 2 дня оставили свободными, чтобы вы смогли подобрать программу по своим интересам. Остановимся в отеле 4* и насладимся спа.

Описание тура

Организационные детали

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Программа тура по дням

1 день

Дворцы и фонтаны Петергофа

Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. После обеда начнём экскурсионную программу с посещения Большого петергофского дворца.

Заглянем в недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи.

В 18:00 поедем на север Финского залива — в Репино. Заселимся в отель и отдохнём.

2 день

Путешествие в Комарово

После завтрака проведём автобусно-пешеходную экскурсию по Карельскому перешейку. Будем дышать хвойными ароматами и гулять по сосновому лесу. По береговым террасам спустимся к Финскому заливу и послушаем шум волн и крики чаек.

«На недельку до второго» мы поедем в Комарово. В разные эпохи здесь кипела дачная жизнь и проводили время известные поэты и писатели. Осмотрим домик А. Ахматовой и переместимся на местное кладбище, где нашли покой Д. Лихачёв, Д. Гранин, А. Краско и другие. Побываем на Щучьем озере и погуляем по экологической тропе «Комаровский берег». Идти будем по дну древнего Литоринового моря! А ещё полюбуемся старинным парком «Виллы Рено».

Следующая локация — Зеленогорск. Курортный городок получил своё название не просто так: здесь очень много зелени, парков и аллей. Вы увидите памятник актёру Георгию Вицину, муравья-читателя, забытые ботинки дачника и бабушкин стул. А ещё побываем в лютеранской церкви Преображения Господня и осмотрим церковь Казанской иконы Божией Матери.

Погуляем по парку, насладимся видами Финского залива и к обеду вернёмся в отель. Затем — свободное время.

3 день

Свободная программа

Сегодня свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по берегу залива или расслабиться в SPA при отеле.

4 день

Свободная программа

Программа дня зависит от вашего желания. По желанию и за доплату вы можете посетить музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», прочувствовать атмосферу творчества и погрузиться в атмосферу 20 века.

5 день

Экскурсия в Выборг

Позавтракаем и отправимся в Выборг. Предоставим вам радиооборудование, чтобы вы смогли гулять и слушать экскурсию. По пути расскажем вам о природе и истории Карельского перешейка. Знакомство со старинным городком начнём с посещения Выборгского замка 13 века. Мы пройдёмся по улочкам, вымощенным брусчаткой, увидим средневековые и купеческие дома, осмотрим часовую башню бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостей.

Погуляем по парку Монрепо на скалистом острове Твердыш. Природа и архитектура здесь образуют удивительный ансамбль. Ажурные мостики и беседки соседствуют с лесом, бухтами и живописными каменными громадами.

Вечером вернёмся в отель.

6 день

Город-порт Кронштадт

После завтрака на автобусе поедем в Кронштадт, расположенный на Финском заливе. Прогуляемся по чугунной мостовой и увидим футшток, посетим Якорную площадь и полюбуемся Морским собором.

У вас будет свободное время, чтобы посетить музейно-исторический парк «Остров фортов». Там вы познакомитесь с историей военно-морского флота, погуляете по Аллее героев и увидите Маяк памяти.

После обеда по желанию и за доплату можем устроить морскую прогулку на катере «Форты Кроштадской крепости».

Вернёмся на Московский вокзал Санкт-Петербурга к 18:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер «Репинский курорт» (1 человек)49 800 ₽
3-местный номер «Репинский курорт» (1 человек)46 050 ₽
1-местный номер «Репинский курорт»69 550 ₽
2-местный номер «Форест Микс» (1 человек)56 000 ₽
1-местный номер «Форест Микс»84 250 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Стоимость тура указана за 1 чел. при размещении в 2-местном номере отеля «Репинский курорт»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

