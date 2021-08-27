Что вас ожидает

Интересные факты и детали

Как Саранск провёл такое грандиозное событие, как Чемпионат мира по футболу в 2018 году? Почему здесь так много лисиц? А как случилось, что святым покровителем Мордовии стал адмирал Ушаков? Чем отличаются мокшане и эрзяне, а главное, как узнать их среди прохожих? Об этом и не только — на встрече.

Знаковые места столицы Мордовии

Вы осмотрите один из символов Саранска — Кафедральный собор Феодора Ушакова, прогуляетесь по площади Тысячелетия и сможете закинуть монетку на счастье в светомузыкальный фонтан Звезда Мордовии. Пройдете по многочисленным площадям Саранска, увидите набережную реки Саранки и узнаете историю старинной Иоанно-Богословской церкви. А также я с удовольствием расскажу о национальных особенностях нашей республики.

Добро пожаловать в Саранск.

Организационные детали