Саранск, или образцовая провинция

Душевный рассказ о комфортной, чистой и красивой столице солнечной Мордовии!

5
7 отзывов
С любовью к своему городу я познакомлю вас с визитными карточками Саранска, многовековой мордовской культурой и традициями, а также национальной кухней и нашей историей.

В результате родина пива «Толстяк», вкусной сгущёнки, мордовской позы и улыбчивых людей откроется для вас с самых ярких сторон.
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция
Саранск, или образцовая провинция

Что вас ожидает

Интересные факты и детали

Как Саранск провёл такое грандиозное событие, как Чемпионат мира по футболу в 2018 году? Почему здесь так много лисиц? А как случилось, что святым покровителем Мордовии стал адмирал Ушаков? Чем отличаются мокшане и эрзяне, а главное, как узнать их среди прохожих? Об этом и не только — на встрече.

Знаковые места столицы Мордовии

Вы осмотрите один из символов Саранска — Кафедральный собор Феодора Ушакова, прогуляетесь по площади Тысячелетия и сможете закинуть монетку на счастье в светомузыкальный фонтан Звезда Мордовии. Пройдете по многочисленным площадям Саранска, увидите набережную реки Саранки и узнаете историю старинной Иоанно-Богословской церкви. А также я с удовольствием расскажу о национальных особенностях нашей республики.

Добро пожаловать в Саранск.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • По желанию я могу дополнительно организовать тур на пивоваренный завод с дегустацией бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Тысячелетия или другой точке в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Наталья. Я гид, коренной житель и просто влюбленный в свой город человек! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моего любимого Саранска. Путешествие — это маленькая жизнь, и я постараюсь сделать её максимально увлекательной для вас!
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7 реальных отзывов от туристов

С
27 авг 2021
Наталья прекрасный профессионал своего дела. Спасибо большое за интересную экскурсию. Сказки купили)))
А
18 авг 2021
Небольшая, но очень интересная прогулка по городу в компании с прекрасной Натальей. Вы узнаете об истории мордовского народа, его традициях, окунетесь во времена крещения Мордовии и конечно вернетесь в современность - проведение Мундиаля в Саранске. Саранск прекрасный город, во многом наше мнение об этом месте сформировалось благодаря экскурсии и самой Наталье. Это прекрасная возможность влюбиться в этот провинциальный городок
Е
17 авг 2021
Очень содержательно и интересно.
Н
27 июля 2021
Наталья чудесная, светлая девушка. Часы экскурсии с ней пролетели просто незаметно. Даже моего папу-коренного мордвина Наталья сумела удивить интересными фактами и историческими событиями. Помимо экскурсии Наталья ответила на все наши вопросы.
Была доброжелательна.
Подсказала, где мы можем попробовать истинно мордовские блюда, а где современную кухню. По её рекомендации посетили пару заведений и не прогадали.
очень рекомендую Наталью и её чудесную экскурсию.

я в восторге!:)
с
17 июля 2021
экскурсия получилась отличная. недлинная, легкая, непринужденная.
П
14 июля 2021
Гид Наталья доходчиво, живо и интересно рассказала о городе. Ответила на все вопросы. Более того, порекомендовала куда ещё сходить, какие сувениры купить и дала контакты представителей интересующих меня объектов. Город очень чистый и красивый! Спасибо за экскурсию!
Е
7 июля 2021
Хочу выразить большую благодарность гиду Наталье
Совершили с ней пешеходную прогулку по Саранску, по ходу которой Наталья непринужденно и с большой любовью рассказывала о своём городе
Было интересно и познавательно, информации ровно столько, чтобы она осталась в памяти
Здорово, что можно познакомиться с Новым местом в таком неформальном формате.
Рекомендую Наталью всем путешественникам и гостям Саранска

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