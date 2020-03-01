Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная прогулка по Саранску

Программа начнется с полуторачасовой экскурсии по историческим районам и главным достопримечательностям города. Вы побываете на знаковой площади Тысячелетия, увидите Кафедральный собор и старейшее здание Саранска. Услышите историю Иоанно-Богословской церкви и узнаете о наследии Чемпионата мира по футболу. А также по пути я расскажу о покровителях нашего края, его самобытном историческом пути и яркой культуре.

Старая Теризморга — жемчужина мордовского края

Затем вы отправитесь в колоритное село в 70 километрах от города, где сразу перенесетесь в далекое прошлое: женщины здесь ходят в национальных костюмах, почти в каждом доме есть швейная машина, а у мастериц заказывают расшитые мордовские рубахи «панар». Это место прославилось как заповедник мордовской культуры, именно сюда приезжают, чтобы познакомиться с бытом местных крестьян, и вот уже 30 лет здесь проводят исследования народного фольклора, промыслов и традиций.

Этнографический комплекс

В Центре национальной культуры вы рассмотрите орнаменты 18-19 веков и костюмы, которые собрали буквально по бабушкиным сундукам. На территории комплекса познакомитесь с бытом крестьянской деревни, восстановленным до мельчайших подробностей. Увидите баню по-черному, пропахшую ароматами березовых веников, погреба, где хранятся овощи, и огороды. И, главное, вы не увидите отталкивающих табличек «руками не трогать» — все объекты живые, настоящие и функционируют.

Деревенская выпечка и атмосфера уюта

На территории комплекса вас научат готовить настоящие мордовские блины, позу и другие национальные угощения. И все это — в печи, с использованием березовых дров, придающих блюдам неповторимый аромат. В уютной избе вы пообедаете за деревянным столом, покрытым вручную расшитой скатертью. И эта обстановка погрузит вас в невероятно теплую и душевную атмосферу, которая украсит ваше впечатление от поездки.