Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры

Познакомиться с самобытным Саранском и отправиться в этнографическое путешествие по окрестностям

Юлия
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Юлия – ваш гид
Мордва, мордовцы или мордвины? Кто они, что едят на обед, на каком языке общаются и с какого века населяют эти места? Почему так чтят столетние дубы и любят красно-белые цвета? В удивительном селе вы узнаете о ярком мордовском фольклоре, промыслах, традициях, быте и кухне, перенесясь на время в уютное деревенское прошлое.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке города или на площади Тысячелетия
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Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры

Что вас ожидает

Обзорная прогулка по Саранску
Программа начнется с полуторачасовой экскурсии по историческим районам и главным достопримечательностям города. Вы побываете на знаковой площади Тысячелетия, увидите Кафедральный собор и старейшее здание Саранска. Услышите историю Иоанно-Богословской церкви и узнаете о наследии Чемпионата мира по футболу. А также по пути я расскажу о покровителях нашего края, его самобытном историческом пути и яркой культуре.

Старая Теризморга — жемчужина мордовского края
Затем вы отправитесь в колоритное село в 70 километрах от города, где сразу перенесетесь в далекое прошлое: женщины здесь ходят в национальных костюмах, почти в каждом доме есть швейная машина, а у мастериц заказывают расшитые мордовские рубахи «панар». Это место прославилось как заповедник мордовской культуры, именно сюда приезжают, чтобы познакомиться с бытом местных крестьян, и вот уже 30 лет здесь проводят исследования народного фольклора, промыслов и традиций.

Этнографический комплекс
В Центре национальной культуры вы рассмотрите орнаменты 18-19 веков и костюмы, которые собрали буквально по бабушкиным сундукам. На территории комплекса познакомитесь с бытом крестьянской деревни, восстановленным до мельчайших подробностей. Увидите баню по-черному, пропахшую ароматами березовых веников, погреба, где хранятся овощи, и огороды. И, главное, вы не увидите отталкивающих табличек «руками не трогать» — все объекты живые, настоящие и функционируют.

Деревенская выпечка и атмосфера уюта
На территории комплекса вас научат готовить настоящие мордовские блины, позу и другие национальные угощения. И все это — в печи, с использованием березовых дров, придающих блюдам неповторимый аромат. В уютной избе вы пообедаете за деревянным столом, покрытым вручную расшитой скатертью. И эта обстановка погрузит вас в невероятно теплую и душевную атмосферу, которая украсит ваше впечатление от поездки.

Организационные детали

  • Трансфер, посещение Центра национальной культуры, мастер-класс и обед с блюдами мордовской кухни включены в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются сувениры ручной работы, которые вам наверняка приглянутся
  • Я провожу экскурсию на своем автомобиле до 3 человек, также я могу организовать программу для большего количества человек, если вы на своем транспорте
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры
Старая Теризморга — заповедник мордовской культуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке города или на площади Тысячелетия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, и у меня очень интересная профессия – влюблять в свой город людей, приезжающих к нам в Мордовию. Вот уже много лет я работаю на положительный имидж своего региона и рассказываю о маленьком Саранске гостям со всего мира. Я люблю показывать то, что зачастую скрыто от глаз многих туристов, но в чем таится многовековая история. Смогу выехать с вами и за пределы города, чтобы показать прекрасную многоликую Мордовию, если вы на своем автомобиле или автобусе. Плюс ко всему - я неплохо фотографирую, поэтому красивые картинки из поездки вам точно обеспечены. Ну что, добро пожаловать — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»!
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Шумбрат, Саранск!Шумбрат, Саранск!Шумбрат, Саранск!
3250 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Добро пожаловать в Саранск — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»! Моя прогулка познакомит вас с небольшой, но амбициозной, солнечной и уютной столицей Мордовии. Мы прогуляемся по колоритным историческим районам и главным достопримечательностям, осмотрим Саранск с панорамной площадки и взглянем на наследие Чемпионата мира по футболу. Приготовьтесь прикоснуться к истории и традициям города, узнать о фирменных мордовских блюдах и немного поговорить на национальных языках — мокшанском и эрьзянском.
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-классСамобытный Саранск: экскурсия и мастер-классСамобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
От 5000 за экскурсию
4 часа
Погрузиться в мир мордовских преданий и сделать резную игрушку своими руками
Готовы прикоснуться к секретам, легендам и традиционным ремеслам Саранска? На прогулке вы познакомитесь с памятниками города, перенесетесь во времена былинного князя Тюшти и разберетесь в мордовских обычаях. А после изготовите знаменитую резную игрушку на мастер-классе в колоритном эрзянском селе.

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