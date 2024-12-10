Церковь «Утоли Моя Печали» – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь «Утоли Моя Печали»» в Саратове, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
212 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
3400 за всё до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
23 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
от 3600 за всё до 4 чел.
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Прогуляться по историческому центру в вечерних сумерках и узнать о прошлом старинного города
Начало: У музея имени Радищева
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 5200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Качанова
    10 декабря 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Понравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: у нас изменилось число участников
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    в большую сторону и мы получили - положительное решение, что стало для нас приятным бонусом в пользу выбора данного экскурсовода. При встрече Мария показала себя профессионалом высочайшего уровня: передаваемый материал об истории города, его вековой жизни был закреплен эмоциональным окрасом, актерским мастерством, что позволяло быть во внимание всю продолжительность экскурсии. Отдельно стоит отметить вокальные данные!!! Мария, покорила наши сердца безупречным исполнением знакомых нам песен … с оказавшимися незнакомыми историями о них. В материал наших открытий добавились удивления и о произведениях Всемирных писателей, истории произведений которых имеют Саратовские корни (например «Горе от ума» и др.).

    Понравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: уПонравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: у
  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Крутой экскурсовод, в лицах рассказывал историю Саратова, мы будто бы побывали на спектакле! Спасибо! Было замечательно, мы в восторге!
  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о
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    возможном дожде и попросила взять зонтики. Зонтики наши благополучно остались в отеле, но заботливый экскурсовод под дождем выбирала укрытия под деревьями и на остановках транспорта. Дождя мы не замечали, настолько интересно и смешно рассказывали нам знакомый сюжет об Остапе в незнакомых нам саратовских декорациях. Рекомендую эту экскурсию всем!

    На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсоводНа экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсоводНа экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод
  • I
    IRINA
    5 ноября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Нашей компании очень понравилась такая познавательная программа, Саратов открылся с другой стороны. Спасибо огромное Евгению
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    Евгеньевичу за такую интересную экскурсию. Видно как он увлечен историей своего края, очень рекомендую брать такую экскурсию именно у Евгения Евгеньевича если хотите получить очень интересные факты о Саратове, которые сами не увидите).

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    В своих поездках по разным городам, стараемся заказывать обзорные экскурсии чтобы ближе познакомиться с незнакомым городом, узнать интересные факты и
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    послушать истории. В Саратове мы решили заказать экскурсию "Саратов глазами Остапа Бендера", совершенно не представляя себе заранее, о чём она будет. Считаем, что нам очень повезло! Необычная экскурсия - история о городе сошла со страниц любимых книг. Экскурсовод Наталья увлекла нас своим талантом рассказчика и необычной идеей для экскурсии. Мы как будто сами совершили прогулку по улочкам городка, шагая вслед за книжным персонажем, а те события в книге, описываемые по пути, представились абсолютно реальными, произошедшими не где-нибудь, а именно здесь. Мы в полном восторге от экскурсии и города!

  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Экскурсовод Наталья провела замечательную и очень интересную индивидуальную экскурсию. В жаркий августовский день она комфортно провела нас по теннистым аллея
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    и дорогам, погрузив нас в мир Ильфа и Петрова. Нас было трое и мы представляли три поколения нашей семьи. И всем эта экскурсия понравилась! Теперь мы знакомы с Саратовом с удивительной стороны и это здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Церковь «Утоли Моя Печали»»

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  4. Набережная
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  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Саратовский Мост
  8. Площадь Чернышевского
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Церковь «Утоли Моя Печали»" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 5200. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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