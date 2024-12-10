3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
3400₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
от 3600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Прогуляться по историческому центру в вечерних сумерках и узнать о прошлом старинного города
Начало: У музея имени Радищева
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 5200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККачанова10 декабря 2024Понравилось! Очень понравилось. Все по порядку. Мария, как организатор, поддержала нас сразу с момента заказа: у нас изменилось число участников
- ЕЕлена9 ноября 2024Крутой экскурсовод, в лицах рассказывал историю Саратова, мы будто бы побывали на спектакле! Спасибо! Было замечательно, мы в восторге!
- ООльга8 ноября 2024На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о
- IIRINA5 ноября 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Нашей компании очень понравилась такая познавательная программа, Саратов открылся с другой стороны. Спасибо огромное Евгению
- ТТатьяна23 сентября 2024В своих поездках по разным городам, стараемся заказывать обзорные экскурсии чтобы ближе познакомиться с незнакомым городом, узнать интересные факты и
- ТТатьяна30 августа 2024Экскурсовод Наталья провела замечательную и очень интересную индивидуальную экскурсию. В жаркий августовский день она комфортно провела нас по теннистым аллея
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Церковь «Утоли Моя Печали»»
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