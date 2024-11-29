2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 ноября 2024Мне очень понравилась экскурсия Евгения. Он прекрасно подготовлен, очень профессионален, хороший русский язык. Рассказал не только об истории города, но и делал отсылки к славной театральной летописи, в которую вписаны многочисленные талантливые актеры и режиссеры-уроженцы этих мест.
- ООльга26 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалы. Рекомендую!
- ЕЕлена12 ноября 2024Спасибо Евгению за знакомство с Саратовым. Интересный собеседник и знающий экскурсовод, Евгений больше двух часов не давал нам скучать, рассказывал много познавательного. Особенно хочу отметить чувство юмора и тактичность Евгения. Еще раз спасибо.
- ААндрей2 октября 2024Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
- ААнна13 августа 2024Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Парк им. Гагарина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Саратове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Парк им. Гагарина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 10 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2024 год по теме «Парк им. Гагарина», 169 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль