Парк им. Гагарина – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк им. Гагарина» в Саратове, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Саратов сквозь столетия
Пешая
166 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
На машине
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999 за всё до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    29 ноября 2024
    Саратов сквозь столетия
    Мне очень понравилась экскурсия Евгения. Он прекрасно подготовлен, очень профессионален, хороший русский язык. Рассказал не только об истории города, но и делал отсылки к славной театральной летописи, в которую вписаны многочисленные талантливые актеры и режиссеры-уроженцы этих мест.
  • О
    Ольга
    26 ноября 2024
    Саратов сквозь столетия
    Очень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалы. Рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалыОчень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалыОчень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалы
  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Саратов сквозь столетия
    Спасибо Евгению за знакомство с Саратовым. Интересный собеседник и знающий экскурсовод, Евгений больше двух часов не давал нам скучать, рассказывал много познавательного. Особенно хочу отметить чувство юмора и тактичность Евгения. Еще раз спасибо.
  • А
    Андрей
    2 октября 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
  • А
    Анна
    13 августа 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
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    где приземлился Ю. А. Гагарин, и место приземления капсулы. Узнали много новых фактов, связанных с темой космоса (но теперь хочется узнать еще больше). На обратном пути была экскурсия по исторической части города Энгельса. Рады, что за такое короткое время смогли посетить столько локаций. Рекомендуем Юлию и ее экскурсию.

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Парк им. Гагарина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов сквозь столетия
  2. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
  3. Космический Саратов: по следам Гагарина
Какие места ещё посмотреть в Саратове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
  8. Парк «Липки»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Парк им. Гагарина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 10 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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