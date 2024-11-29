М Мария Саратов сквозь столетия Мне очень понравилась экскурсия Евгения. Он прекрасно подготовлен, очень профессионален, хороший русский язык. Рассказал не только об истории города, но и делал отсылки к славной театральной летописи, в которую вписаны многочисленные талантливые актеры и режиссеры-уроженцы этих мест.

О Ольга Саратов сквозь столетия Очень понравилась экскурсия. Евгений рассказывает очень интересно. Знает и любит свой город. Подготовил дополнительные материалы. Рекомендую!

Е Елена Саратов сквозь столетия Спасибо Евгению за знакомство с Саратовым. Интересный собеседник и знающий экскурсовод, Евгений больше двух часов не давал нам скучать, рассказывал много познавательного. Особенно хочу отметить чувство юмора и тактичность Евгения. Еще раз спасибо.

А Андрей Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!

А Анна Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто читать дальше где приземлился Ю. А. Гагарин, и место приземления капсулы. Узнали много новых фактов, связанных с темой космоса (но теперь хочется узнать еще больше). На обратном пути была экскурсия по исторической части города Энгельса. Рады, что за такое короткое время смогли посетить столько локаций. Рекомендуем Юлию и ее экскурсию. Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,