И Ирина Саратов сквозь столетия Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.

Л Лидия Знакомство с древним Саратовом Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!

О Ольга Знакомство с древним Саратовом читать дальше о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!! Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ

А Альбина Саратов сквозь столетия Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️

К Кира Саратов сквозь столетия Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.

А Александр Знакомство с древним Саратовом Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!

Н Наталья Добро пожаловать в Саратов Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!

М Марина Добро пожаловать в Саратов Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!