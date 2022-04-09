Зебра рекомендует!

Шикарная дегустация, незабываемая Ялта и красивейшая морская прогулка к Ласточкиному гнезду! Прекрасная экскурсия для людей, любящих разнообразие.

Образ Форосской церкви с первого взгляда прочно врезается в память. Это один из самых красивых Крымских храмов, настоящая достопримечательность в Крыму. Расположен у перевала Байдарские ворота на краю отвесной Красной скалы, на 412 метров над уровнем моря. У церкви богатая и очень непростая история, с которой вы познакомитесь на экскурсии.

Национальный институт винограда и вина «Магарач» приглашает Вас посетить дегустацию вин, чтобы Вы больше узнали об этом уникальном напитке, поскольку вино надо знать, любить, ценить и уметь пить.

С борта экскурсионного катера у Вас будет возможность полюбоваться «короной» г. Ай-Петри, роскошными садами и парками с субтропическими растениями, белоснежными дворцами российской знати и знаменитым символом Крыма — рыцарским замком Ласточкино гнездо, отважно прилепившимся на самом краю отвесной Аврориной скалы. Увезите с собой на память самые эффектные фотографии, сделанные с моря!

Ну и, конечно, великолепная Ялта…

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: