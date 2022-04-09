Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка

Нас ждет шикарная дегустация в Национальном институте винограда

Групповая
Нас ждет шикарная дегустация в Национальном институте винограда и вина «Магарач», незабываемая Ялта и красивейшая морская прогулка к Ласточкиному гнезду! Прекрасная экскурсия для людей, любящих разнообразие.
Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка
Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка
Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка
Ялта некоронованная: Форосская церковь, дегустация вина и морская прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Форосский храм (посещение)
  • Ялта
  • Предприятие «Магарач»
  • Ласточкино гнездо

Зебра рекомендует!

Шикарная дегустация, незабываемая Ялта и красивейшая морская прогулка к Ласточкиному гнезду! Прекрасная экскурсия для людей, любящих разнообразие.
Образ Форосской церкви с первого взгляда прочно врезается в память. Это один из самых красивых Крымских храмов, настоящая достопримечательность в Крыму. Расположен у перевала Байдарские ворота на краю отвесной Красной скалы, на 412 метров над уровнем моря. У церкви богатая и очень непростая история, с которой вы познакомитесь на экскурсии.
Национальный институт винограда и вина «Магарач» приглашает Вас посетить дегустацию вин, чтобы Вы больше узнали об этом уникальном напитке, поскольку вино надо знать, любить, ценить и уметь пить.
С борта экскурсионного катера у Вас будет возможность полюбоваться «короной» г. Ай-Петри, роскошными садами и парками с субтропическими растениями, белоснежными дворцами российской знати и знаменитым символом Крыма — рыцарским замком Ласточкино гнездо, отважно прилепившимся на самом краю отвесной Аврориной скалы. Увезите с собой на память самые эффектные фотографии, сделанные с моря!
Ну и, конечно, великолепная Ялта…
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • морская прогулка к Ласточкиному гнезду 600 руб.,
  • дегустация вин,
  • обед в кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Морская прогулка к Ласточкиному гнезду 600 руб.
  • Дегустация вин
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: по четвергам с 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по четвергам с 8:30

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