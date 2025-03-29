Усадьба графа Потоцкого – экскурсии в Севастополе

Найдено 5 экскурсий в категории «Усадьба графа Потоцкого» в Севастополе, цены от 888 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500 ₽ за человека
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
На автобусе
3 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Первое свидание с Севастополем
Пешая
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
888 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Трехчасовой тур по главным достопримечательностям
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
По кольцу Славы
Пешая
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2025
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
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    посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы. Павел не торопил, наоборот делал акцент на том, чтобы мы отдыхали и любовались красотами Крыма. Спасибо

  • Д
    Диана
    24 августа 2024
    Первое свидание с Севастополем
    Большое спасибо гиду Светлане за потрясающе знакомство с городом, все было очень интересно, четко и познавательно!) С удовольствием рекомендуем всей семьей!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Первое свидание с Севастополем
    Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней
  • М
    Милана
    19 июля 2023
    Первое свидание с Севастополем
    Всё очень понравилось… Спасибо гиду Екатерине за увлекательный рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Усадьба графа Потоцкого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
  2. Большая обзорная экскурсия по Севастополю
  3. Первое свидание с Севастополем
  4. Индивидуальная экскурсия по городу Севастополю
  5. По кольцу Славы
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Винзавод «Массандра»
  3. Никитский ботанический сад
  4. Чуфут-Кале
  5. Лавандовые поля
  6. Малахов Курган
  7. Херсонес Таврический
  8. Гора Сапун
  9. Ай-Петри
  10. Маковые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
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