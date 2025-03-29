Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Большая обзорная экскурсия по Севастополю
Познакомьтесь с Севастополем за три часа! Главные достопримечательности, исторические места и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Ежедневно: 11:00,13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Первое свидание с Севастополем»
Откройте для себя дух Севастополя, пройдитесь по историческим местам и услышьте уникальные рассказы
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: ежедневно в 11,00Дополнительно время (по запросу в 14,00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
888 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Трехчасовой тур по главным достопримечательностям
Проведите незабываемые 3 часа, погружаясь в историю Севастополя, его культуру и архитектуру, с комфортом легкового авто
Начало: Заберем Вас в удобном для Вас месте
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
По кольцу Славы
Начало: Площадь Нахимова, у памятника Нахимову
Расписание: ежедневно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
- ДДиана24 августа 2024Большое спасибо гиду Светлане за потрясающе знакомство с городом, все было очень интересно, четко и познавательно!) С удовольствием рекомендуем всей семьей!
- ННаталья25 апреля 2024Здравствуйте,увидели город Севастополь с его славным история сути прошлым и суровым настоящим. Светлана замечательный гид,очень внимательный и ответственный,рекомендую обратить внимание на эксскурсии с ней
- ММилана19 июля 2023Всё очень понравилось… Спасибо гиду Екатерине за увлекательный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Усадьба графа Потоцкого»
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