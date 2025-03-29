читать дальше посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы. Павел не торопил, наоборот делал акцент на том, чтобы мы отдыхали и любовались красотами Крыма. Спасибо

Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно