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Пещерный монастырь Качи-Кальон.

Василий Ш.
Василий Ш. – Гид из Севастополя
Пещерный монастырь Качи-Кальон.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 400 ₽ за экскурсию

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Пещерный монастырь Качи-Кальон.
Пещерный монастырь Качи-Кальон.

Что вы увидите

  • Качи-Кальон
  • Бисерный Храм св. Анастасии
  • Пещерный храм св. мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии
Время в пути от Севастополя до с. Баштановка – примерно 1 час. Дорога не покажется длинной-за окном красивейшие 🤩 крымские пейзажи, а в салоне работает климат-контроль и безлимитный Wi-Fi. Вы увидите Качи-Кальон издалека – он похож на огромный «нос» корабля, нависающий над качинской долиной. По грунтовой, пыльной но очень колоритной дороге проедем до монастыря. Оставим автомобиль и пройдем на территорию- со всех сторон нас окружают постройки, искусно украшенные мозаикой. Даже монашеский гараж выглядит изумительно красиво 🤩. Желающие проходят в монастырскую лавку, где можно купить товары, сделанные монахами. Рядом – скит святой Анастасии Узорешительницы. Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело. Это надо увидеть…Но поверьте, после этого вы будете возвращаться сюда снова и снова.
По несложной тропе поднимемся наверх, на плато. Здесь откроются фантастические виды на окружающие горы ⛰️ и качинскую долину. Отсюда видно и море 🌊, с другой стороны Ай-Петри. Воздух пропитанный можжевельником волшебен, и ваши лёгкие скажут вам спасибо!
Спустимся в пещерный город 🏙️, который находится под нами. Увидим многочисленные винодельни, хранилища для зерна и вина, многочисленные культовые сооружения. Обязательно будем пить чай на крымских травах (или кофе) и наслаждаться видами.
Вы спуститесь вниз, а я в это время перегоню автомобиль вниз – Вам не придётся подниматься снова в гору. На обратном пути, по желанию, можно заехать в село Ходжа Сала- здесь много традиционных национальных кафе с вкуснейшими восточными угощениями…
Что входит
  • Вода, чай чёрный/зелёный/крымские травы, натуральный кофе LavAzza (crema e aroma), лёгкий перекус, влажные салфетки, маски, антисептик.
  • Безлимитный Wi-Fi
Начало и место завершения
🚩 Место проживания туристов
Пещерный монастырь Качи-Кальон.
Пещерный монастырь Качи-Кальон.
Пещерный монастырь Качи-Кальон.
Пещерный монастырь Качи-Кальон.
Пещерный монастырь Качи-Кальон.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий Ш.
Василий Ш.
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Василий Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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