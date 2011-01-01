Это поход легкого уровня сложности и начинается он на остановке Ласпи. Далее следует подъем на гору Ильяс-Кая откуда открываются незабываемые виды на горы ⛰️ и море 🌊. Отсюда будет хорошо видно бухту Ласпи, Байдарскую долину, гору Куш-Кая, Мыс сарыч, и открыточные зубцы Ай-Петри.

С обрывы мы полюбуемся на красоты и пейзажи и по желанию сможем сделать легкий привал.

Далее наш путь пройдёт по хребту Фороз-богаз к горе Форос с которой открывается неповторимый вид на Фороскую церковь ⛪. Насладившись красотами спускаемся по тропе мимо Байдарских ворот к Фороской церкви. После осмотра церкви нам предстоит еще один небольшой спуск к Ялтинской трассе где и завершиться наше путешествие.