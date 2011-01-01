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Прогулка по горам

Артем К.
Артем К. – Гид из Севастополя
Мы совершим с вами легкий и приятный поход по горам, во время которого вы сможете не только ближе познакомится с ландшафтами и флорой Крымского нагорья, но и полюбоваться панорамными видами, открывающимися с природных обзорных площадок, которых на нашем пути будет великое множество.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Прогулка по горам
Прогулка по горам

Что вы увидите

  • Гора ильяс кая
  • Храм солнца
  • Бухта Ласпи
  • Зубцы Ай Петри
Это поход легкого уровня сложности и начинается он на остановке Ласпи. Далее следует подъем на гору Ильяс-Кая откуда открываются незабываемые виды на горы ⛰️ и море 🌊. Отсюда будет хорошо видно бухту Ласпи, Байдарскую долину, гору Куш-Кая, Мыс сарыч, и открыточные зубцы Ай-Петри.
С обрывы мы полюбуемся на красоты и пейзажи и по желанию сможем сделать легкий привал.
Далее наш путь пройдёт по хребту Фороз-богаз к горе Форос с которой открывается неповторимый вид на Фороскую церковь ⛪. Насладившись красотами спускаемся по тропе мимо Байдарских ворот к Фороской церкви. После осмотра церкви нам предстоит еще один небольшой спуск к Ялтинской трассе где и завершиться наше путешествие.
Что входит
  • Услуги проводника
  • Фотосессия
  • Трансфер до начала маршрута и обратно.
Что не входит
  • Личные расходы (вода, не менее 1 л. на человека, перекус)
Начало и место завершения
🚩 Автовокзал Севастополя
Прогулка по горам
Прогулка по горам
Прогулка по горам
Прогулка по горам
Прогулка по горам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артем К.
Артем К.
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