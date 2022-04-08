Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже
Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже! Подъем и спуск по Канатной дороге, прогулка по плато горы Ай-Петри, смотровая площадка: уникальная панорама Южного Берега Крыма.
Зубцы Ай-Петри (по желанию).
Экскурсия по парку великокняжеского имения Харакс.
Подъем и спуск на скоростном лифте,пробитом в скале, на лучший пляж Южного Берега Крыма.
Зубцы Ай-Петри (по желанию).
Экскурсия по парку великокняжеского имения Харакс.
Подъем и спуск на скоростном лифте,пробитом в скале, на лучший пляж Южного Берега Крыма.
Что вас ожидает 🤩
- Канатная дорога на г. Ай-Петри (подъем и спуск)
- Зубцы Ай-Петри
- Имение Харакс
- Старинный парк
Зебра рекомендует!
Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже!
Подъем и спуск по Канатной дороге, прогулка по плато горы Ай-Петри, смотровая площадка: уникальная панорама Южного Берега Крыма. Зубцы Ай-Петри (по желанию). Экскурсия по парку Великокняжеского имения Харакс. Подъем и спуск на скоростном лифте,пробитом в скале, на лучший пляж Южного Берега Крыма.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- транспортно-экскурсионное обслуживание,
- услуги аттестованного гида-экскурсовода,
- сопровождение по всему маршруту экскурсии.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты: канатная дорога на Ай- Петри (подъем и спуск) 1000 руб., Харакс 100 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Сопровождение по всему маршруту экскурсии
- Что не входит
- Входные билеты: канатная дорога на Ай- Петри (подъем и спуск) 1000 руб.
- Харакс 100 руб
- Место начала и завершения?
- Пл. Нахимова, д. 3
- Когда и сколько длится
- Когда: Вторник и суббота с 8:30Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник и суббота с 8:30
Виктория — ваш гид в Севастополе
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