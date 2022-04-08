Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс

Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже

Групповая
Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже! Подъем и спуск по Канатной дороге, прогулка по плато горы Ай-Петри, смотровая площадка: уникальная панорама Южного Берега Крыма.

Зубцы Ай-Петри (по желанию).

Экскурсия по парку великокняжеского имения Харакс.

Подъем и спуск на скоростном лифте,пробитом в скале, на лучший пляж Южного Берега Крыма.
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс
Ай-Петри и великокняжеское имение Харакс

Что вас ожидает 🤩

  • Канатная дорога на г. Ай-Петри (подъем и спуск)
  • Зубцы Ай-Петри
  • Имение Харакс
  • Старинный парк
Зебра рекомендует!
Красавица Ай-Петри, старинный парк и релакс на чистейшем пляже!
Подъем и спуск по Канатной дороге, прогулка по плато горы Ай-Петри, смотровая площадка: уникальная панорама Южного Берега Крыма. Зубцы Ай-Петри (по желанию). Экскурсия по парку Великокняжеского имения Харакс. Подъем и спуск на скоростном лифте,пробитом в скале, на лучший пляж Южного Берега Крыма.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: канатная дорога на Ай- Петри (подъем и спуск) 1000 руб., Харакс 100 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: канатная дорога на Ай- Петри (подъем и спуск) 1000 руб.
  • Харакс 100 руб
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Вторник и суббота с 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник и суббота с 8:30

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