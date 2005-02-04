Средневековье

Наше пешее путешествие начнется с Генуэзской или Судакской крепости, она неизменно привлекает тысячи туристов. Вы полностью погрузитесь в атмосферу средневековья. Если повезет, мы увидим рыцарские бои…

Почти все архитектурные объекты, сохранившиеся на территории города-крепости, построены в период присутствия генуэзцев (1365–1475).

Крепость послужила декорацией на съемках более 40 кинофильмов, живописно выглядит на фоне местного ландшафта.

Новый Свет

Этот маленький и уютный посёлок на юго-восточном побережье приютился в окружении живописных скал, мысов и бухточек. Родина крымского виноделия. Вы познакомитесь с историей поселка, узнаете об особенностях местных вин.

Тропа Голицына

Чтобы сполна насладиться красотой, мы пройдем по знаменитой тропе Голицына от горы Коба-Кая до мыса Капчик. По пути вы увидите места, где, снимали известные кинокартины: «Пираты XX века», «3+2», «Спортлото 82», «Весёлые истории» и другие фильмы времён СССР, а после сможете вернуться в посёлок по можжевеловой роще.

Маршрут по тропе начнется у подножия горы Коба-Кая и протянется вдоль береговой линии, мы пройдем через Эстрадный грот, заглянем в три живописные бухты — Зеленую, Синюю и Голубую. Затем поднимемся на мыс Капчик, с которого откроется впечатляющий вид на гору Сокол, мысы Алчак, Меганом, Рогатый и гору Караул-Оба. Лев Сергеевич Голицын, не зря назвал поселок Парадиз, что в переводе с французского означало «Рай». Места здесь, действительно - райские…

В этот рай приезжал сам император. Как это было, Вы узнаете на экскурсии.

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