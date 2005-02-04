Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»

В этом туре вы погрузитесь в атмосферу средневековья Генуэзской крепости

В этом туре вы погрузитесь в атмосферу средневековья Генуэзской крепости.

Познакомитесь с историей поселка Новый Свет, узнаете об особенностях местных вин, услышите истории крымского виноделия и увидите локации из культовых советских фильмов.

Насладитесь красотой природы, пройдя по тропе Голицына, и, при желании, попробуете местное классическое шампанское.
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»
Судак, Новый Свет - «по следам Голицына в сердце виноделия»

Что вы увидите 🤩

  • Судакская крепость
  • Тропа Голицина
  • Эстрадный грот
  • Сквозной грот
  • Бухты: зеленая, синяя и голубая
Средневековье
Наше пешее путешествие начнется с Генуэзской или Судакской крепости, она неизменно привлекает тысячи туристов. Вы полностью погрузитесь в атмосферу средневековья. Если повезет, мы увидим рыцарские бои…
Почти все архитектурные объекты, сохранившиеся на территории города-крепости, построены в период присутствия генуэзцев (1365–1475).
Крепость послужила декорацией на съемках более 40 кинофильмов, живописно выглядит на фоне местного ландшафта.
Новый Свет
Этот маленький и уютный посёлок на юго-восточном побережье приютился в окружении живописных скал, мысов и бухточек. Родина крымского виноделия. Вы познакомитесь с историей поселка, узнаете об особенностях местных вин.
Тропа Голицына
Чтобы сполна насладиться красотой, мы пройдем по знаменитой тропе Голицына от горы Коба-Кая до мыса Капчик. По пути вы увидите места, где, снимали известные кинокартины: «Пираты XX века», «3+2», «Спортлото 82», «Весёлые истории» и другие фильмы времён СССР, а после сможете вернуться в посёлок по можжевеловой роще.
Маршрут по тропе начнется у подножия горы Коба-Кая и протянется вдоль береговой линии, мы пройдем через Эстрадный грот, заглянем в три живописные бухты — Зеленую, Синюю и Голубую. Затем поднимемся на мыс Капчик, с которого откроется впечатляющий вид на гору Сокол, мысы Алчак, Меганом, Рогатый и гору Караул-Оба. Лев Сергеевич Голицын, не зря назвал поселок Парадиз, что в переводе с французского означало «Рай». Места здесь, действительно - райские…
В этот рай приезжал сам император. Как это было, Вы узнаете на экскурсии.

Важно знать::

  • Одевайте удобную обувь и головной убор. С собой возьмите купальные принадлежности и воду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Стандартное предложение
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
  • Аттестованный гид- экскурсовод
Что не входит
  • Входные билеты в крепость 250 руб. взрослый, 150 руб. льготный, дети до 16 лет бесплатно.
  • Обед от 350р
  • Сувениры
  • Прогулка на катере (по желанию)
Место начала и завершения
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

среда, суббота, воскресенье в 8:00

Andrey E.
Andrey E.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

👥Групповые👣Пешком🚌На автобусеГоры🏆Активный отдых🏡Выездные#Экскурсии на винодельни

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Судак - очарование нового света
10ч
2 400
за 1 чел.
Судак - очарование нового света
Мы отправимся в красивейшие места Крыма - Судак и Новый свет
среда и воскресенье 08:00
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Индивидуальная экскурсия
5
1
11 300
за 1-4 чел.
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Прикоснуться к истории последнего осколка Византии, посетив древний пещерный монастырь и крепость
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Индивидуальная экскурсия
5
3
8 500
за 1-4 чел.
Джип-тур к пещерным городам и монастырям
Проникнуться историей средневекового Крыма и полюбоваться живописными долинами и ущельями
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Индивидуальная экскурсия
5
7
7 800
за 1-4 чел.
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
5
87
6ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Балаклава и ее живописные окрестности
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
3ч 30м
5 650
за 1-4 чел.
Балаклава и ее живописные окрестности
Погрузиться в богатую историю города и насладиться его фантастическими пейзажами
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия. »
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-4 чел.
Познавательный фототур «Балаклава — крымская Италия. »
Узнать историю крепостей и секретных объектов, открыть пейзажные бухты и запечатлеть лучшие моменты
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
5
3
1 700
за 1 чел.
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма
Ежедневно в 09:00
Балаклава и Фиолент: от греков до современности
Индивидуальная экскурсия
5
35
8 450
за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент: от греков до современности
Генуэзская крепость, живописная набережная, старинный храм и захватывающие виды за один день
Усадьба Локо Чимбали
400
за 1 чел.
Усадьба Локо Чимбали
Погрузиться в эпоху расцвета генуэзских колоний в Крыму, посетив Парк живой истории Федюхины высоты
в субботу и воскресенье в 10:00
Морская крепость Севастополь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 250
за 1-6 чел.
Морская крепость Севастополь
Погулять по городу-герою на семи холмах и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии

Andrey E. проводит ещё 4 экскурсии

Военные "трофеи" города-героя
5
1
1 190
за 1 чел.
Военные "трофеи" города-героя
Севастополь - город славы, величественный
Ежедневно
"Пьянящий Крыма аромат" - поездка в Ялту
1 950
за 1 чел.
"Пьянящий Крыма аромат" - поездка в Ялту
Вас ждет невероятное путешествие в солнечную Ялту
Пятница, воскресенье 8:30
Вечер в Бахчисарае - "В гостях у хана"
5
1
1 600
за 1 чел.
Вечер в Бахчисарае - "В гостях у хана"
Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины
Ежедневно 08:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
5
2
1 290
за 1 чел.
Тайны Балаклавы и мыса Фиолент
Мы отправимся на удивительный мыс Фиолент и увидим во всей красе Свято-Георгиевский монастырь
Ежедневно в 11:30, кроме понедельника и вторника
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
🇷🇺