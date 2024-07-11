12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
18 авг в 08:00
1 сен в 08:30
15 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
26 июля в 09:00
30 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
«Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
25 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 июля 2024Были на экскурсии в усадьбу Глинки, все прошло просто замечательно, Юлия замечательно проводит экскурсию, ее организацию, человек знающий и любящий свое дело. Рекомендую посетить такое прекрасное место в нашей матушке России. Еще раз спасибо!
- ЕЕлена11 июля 2024Очень содержательная экскурсия. Михаил учел пожелания и интересы. Организовал даже питание, т. к. катались почти целый день. Несомненно человек недюжинной
- ООльга26 июня 2024Посетили Поозерье с детьми,понравилось все. Понравился сам организатор, что сначало провел ознакомительные показы: озер,тропы, лошадей, а затем предлагал выбор посещений и просмотров. Негатива нет. Впечатлений много. Экскурсия предпологает много ходить,подниматься и спускаться к озерам.
- ББолдырева23 июня 2024Надежда. Ирина 22.06.2024 Вот кто бы чтобы мне не сказал, а любая экскурсионная поездка зависит от конкретного организатора! Вот эта экскурсия нам запомнится
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ИИрина20 октября 2023Отличная экскурсия. Смотреть Вязьму без экскурсовода не имеет смысла. Только с ним город предстает в ином свете, раскрывая свою историю,
- ИИрина7 января 2023Великолепный исторический экскурс в прошлое, достопримечательности Вязьмы, усадьба Хмелита и Богородицкое поле - посмотрели максимум, что могли за 1 день, потрясающе!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На весь день»
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