Экскурсии на 1 день в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Смоленске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
На машине
Конные прогулки
19 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
18 авг в 08:00
1 сен в 08:30
15 000 за всё до 10 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
26 июля в 09:00
30 июля в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
«Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
«Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
25 июля в 09:00
8 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Усадьба Глинки - Новоспасское
    Были на экскурсии в усадьбу Глинки, все прошло просто замечательно, Юлия замечательно проводит экскурсию, ее организацию, человек знающий и любящий свое дело. Рекомендую посетить такое прекрасное место в нашей матушке России. Еще раз спасибо!
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Очень содержательная экскурсия. Михаил учел пожелания и интересы. Организовал даже питание, т. к. катались почти целый день. Несомненно человек недюжинной
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    эрудиции, прекрасно знающий Смоленщину, как историческую, так и современную. Чувствуется, что материал, которым он владеет, не застывший набор фактов, а живой и постоянно пополняющийся живой организм. Очень благодарна за экскурсию. А еще он спас нас от комаров, т. к. не забыл прихватить репеллент:)

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Посетили Поозерье с детьми,понравилось все. Понравился сам организатор, что сначало провел ознакомительные показы: озер,тропы, лошадей, а затем предлагал выбор посещений и просмотров. Негатива нет. Впечатлений много. Экскурсия предпологает много ходить,подниматься и спускаться к озерам.
  • Б
    Болдырева
    23 июня 2024
    Усадьба Глинки - Новоспасское
    Надежда. Ирина 22.06.2024 Вот кто бы чтобы мне не сказал, а любая экскурсионная поездка зависит от конкретного организатора! Вот эта экскурсия нам запомнится
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    наверное очень надолго, как впрочем и экскурсовод! Дорога до усадьбы и от, занимала около 4-х часов, но нисколько не было утомительно, спать нам тоже не хотелось! Мы столько много информации узнали дополнительно! И в усадьбе Глинки, помимо экскурсии с местным экскурсоводом, мы еще продолжали наслаждаться информацией от нашего организатора-экскурсовода! Слушая такого человека, историка с Большой буквы, хочется опять и опять вернуться обратно, но только с ней. Этого человека зовут ЮЛИЯ. Мы очень благодарны Юлии за такую увлекательную, познавательную, интересную и очень обширную информацию не только по нашей основной теме, но и прочую интересную информацию о Смоленском крае! Спасибо большое Юлии! Это человек- уникум-историк! Очень даже рекомендуем Юлию для проведения экскурсий. P.S. это при том, что она сама еще и водитель!

  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
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    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы. Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились. Прекрасный музей Пржевальского. Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью. Благодарю Олега за доставленную радость!

  • И
    Ирина
    20 октября 2023
    «Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
    Отличная экскурсия. Смотреть Вязьму без экскурсовода не имеет смысла. Только с ним город предстает в ином свете, раскрывая свою историю,
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    архитектуру и жителей, которые его прославили. А в городе и его окрестностях есть что посмотреть! Спасибо, Елена Ивановна, за прекрасно организованную экскурсию!!!

  • И
    Ирина
    7 января 2023
    «Истории Вяземской земли» - поездка в Вязьму, Хмелиту и Богородицкое поле
    Великолепный исторический экскурс в прошлое, достопримечательности Вязьмы, усадьба Хмелита и Богородицкое поле - посмотрели максимум, что могли за 1 день, потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На весь день»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2024
Сейчас в Смоленске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Смоленск на 1 день, гиды Смоленска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Смоленск так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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