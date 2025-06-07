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«Дорогу осилит идущий»: большая пешеходная экскурсия через весь город Смоленск

Пройдите по улицам Смоленска, которые сохранили дух прошлого. Вас ждёт индивидуальная экскурсия по малоизвестным, но впечатляющим местам города
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройти через весь исторический центр Смоленска пешком.

Туристы смогут увидеть, как менялся облик города, начиная с улочек XIX века и заканчивая древними храмами домонгольского периода.

Путешествие включает
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посещение главного храма города - Успенского собора, а также прогулку по набережной Днепра.

Это мероприятие идеально подходит для тех, кто готов к длительным пешим прогулкам и хочет узнать больше о богатой истории Смоленска

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение Успенского собора
  • 🏰 Прогулка по историческим улицам
  • 🌉 Виды на набережную Днепра
  • ⛪ Древние храмы XII века
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут через весь город

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для длительных прогулок. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без спешки. В октябре и апреле также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и ранней весной прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но это не помешает любителям зимних пейзажей.
Сейчас июнь — это идеальное время.
«Дорогу осилит идущий»: большая пешеходная экскурсия через весь город Смоленск
«Дорогу осилит идущий»: большая пешеходная экскурсия через весь город Смоленск
«Дорогу осилит идущий»: большая пешеходная экскурсия через весь город Смоленск
Ближайшие даты:
29
июн30
июн6
июл7
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июл14
июл20
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Древние храмы XII века

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Смоленску

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Смоленску, где мы откроем для вас скрытые уголки города, которые редко попадают в стандартные экскурсионные маршруты. Это не просто прогулка, а возможность увидеть, как менялся облик города на протяжении веков.

Что вас ждет

  • Прогулка по улочкам, которые сохранили свой облик с ХIХ века.
  • Посещение исторических храмов, относящихся к домонгольскому периоду.
  • Погружение в атмосферу Смоленска, его истории и культуры.

Для кого эта экскурсия?

Экскурсия предназначена для тех, кто готов к активному пешему путешествию по всему городу. Это отличная возможность не только увидеть достопримечательности, но и насладиться прогулкой по живописным улочкам, узнать интересные факты и истории, связанные с каждым из посещаемых мест.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Смоленск с новой стороны!

В течение дня. Время можно выбрать, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Тёркину и Твардовскому - расположен в центре города, на площади Победы
  • Сквер Памяти Героев - городской парк Смоленска, расположен в самом центре, здесь у крепостной стены захоронены люди, отдавшие жизни за народ и Отечество
  • Сад Блонье и скульптура оленя - парк культуры и отдыха, расположенный в самом сердце Смоленска. Он был реконструирован в последние годы и стал популярным местом для прогулок среди местных жителей и туристов
  • Успенский собор - главная храм города, увидите величественный иконостас высотой 31 метр, плащаницу времен Ивана Грозного и сандалии Меркурия Смоленского
  • Владимировская набережная - расположена на берегу реки Днепр, на левом берегу которой стоит скульптура равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси
  • Церковь Иоанна Богослова - расположен на невысоком холме над Днепром, один из трёх сохранившихся смоленских храмов домонгольского периода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дзержинского, д. 2
Завершение: Парковая улица, 4А, Свирская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: В течение дня. Время можно выбрать, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • При предварительной записи можно менять время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
7 июн 2025
Остались довольны экскурсией по Смоленску, которую провел Александр. Очень информативна, легка для восприятия даже ребенку 10 лет. Видно, что Александр любит свой город и хорошо знает его историю. Продуманный маршрут. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Л
7 апр 2025
Сегодня были на экскурсии "Дорогу осилит идущий".
Нашим гидом был Александр Меньшиков.
С ним мы обошли всю историческую центральную часть Смоленска, посетили Успенский собор, познакомились с храмами 12 века, …
Экскурсия очень длительная,
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но с таким замечательным экскурсоводом время пролетело незаметно.
Александр блестяще владеет знаниями об истории родного края и всей нашей необъятной страны.
Мы прошли по старинным улочкам, многие здания в старые времена выглядели иначе. Для того, чтобы мы имели представление и смогли полюбить не только современный Смоленск, но и старый, у Александра была тщательно подобранная коллекция фотографий.
С верхней части города наш путь шел к Успенскому Собору, а потом мы вышли на набережную Днепра. И на протяжении всего пути Александр рассказывал много таких интересных фактов, что мы и не заметили сложного пути.
Говорить о впечатлениях, которые у нашей группы сложились после экскурсии, можно бесконечно долго!
Мы в восторге от проведенной экскурсии!
Спасибо огромное!

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