Эта экскурсия предлагает уникальную возможность пройти через весь исторический центр Смоленска пешком.
Туристы смогут увидеть, как менялся облик города, начиная с улочек XIX века и заканчивая древними храмами домонгольского периода.
Путешествие включает
Туристы смогут увидеть, как менялся облик города, начиная с улочек XIX века и заканчивая древними храмами домонгольского периода.
Путешествие включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение Успенского собора
- 🏰 Прогулка по историческим улицам
- 🌉 Виды на набережную Днепра
- ⛪ Древние храмы XII века
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут через весь город
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для длительных прогулок. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без спешки. В октябре и апреле также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и ранней весной прогулки могут быть затруднены из-за снега и холода, но это не помешает любителям зимних пейзажей.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Древние храмы XII века
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Смоленску
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Смоленску, где мы откроем для вас скрытые уголки города, которые редко попадают в стандартные экскурсионные маршруты. Это не просто прогулка, а возможность увидеть, как менялся облик города на протяжении веков.
Что вас ждет
- Прогулка по улочкам, которые сохранили свой облик с ХIХ века.
- Посещение исторических храмов, относящихся к домонгольскому периоду.
- Погружение в атмосферу Смоленска, его истории и культуры.
Для кого эта экскурсия?
Экскурсия предназначена для тех, кто готов к активному пешему путешествию по всему городу. Это отличная возможность не только увидеть достопримечательности, но и насладиться прогулкой по живописным улочкам, узнать интересные факты и истории, связанные с каждым из посещаемых мест.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Смоленск с новой стороны!
В течение дня. Время можно выбрать, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Тёркину и Твардовскому - расположен в центре города, на площади Победы
- Сквер Памяти Героев - городской парк Смоленска, расположен в самом центре, здесь у крепостной стены захоронены люди, отдавшие жизни за народ и Отечество
- Сад Блонье и скульптура оленя - парк культуры и отдыха, расположенный в самом сердце Смоленска. Он был реконструирован в последние годы и стал популярным местом для прогулок среди местных жителей и туристов
- Успенский собор - главная храм города, увидите величественный иконостас высотой 31 метр, плащаницу времен Ивана Грозного и сандалии Меркурия Смоленского
- Владимировская набережная - расположена на берегу реки Днепр, на левом берегу которой стоит скульптура равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси
- Церковь Иоанна Богослова - расположен на невысоком холме над Днепром, один из трёх сохранившихся смоленских храмов домонгольского периода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дзержинского, д. 2
Завершение: Парковая улица, 4А, Свирская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: В течение дня. Время можно выбрать, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- При предварительной записи можно менять время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 июн 2025
Остались довольны экскурсией по Смоленску, которую провел Александр. Очень информативна, легка для восприятия даже ребенку 10 лет. Видно, что Александр любит свой город и хорошо знает его историю. Продуманный маршрут. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Л
Лариса
7 апр 2025
Сегодня были на экскурсии "Дорогу осилит идущий".
Нашим гидом был Александр Меньшиков.
С ним мы обошли всю историческую центральную часть Смоленска, посетили Успенский собор, познакомились с храмами 12 века, …
Экскурсия очень длительная,
Нашим гидом был Александр Меньшиков.
С ним мы обошли всю историческую центральную часть Смоленска, посетили Успенский собор, познакомились с храмами 12 века, …
Экскурсия очень длительная,
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