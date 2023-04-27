В рамках экскурсии за полтора часа вы узнаете историю о том:

Как всё начиналось, какие идеи закладывались основателями и какие есть планы и мечты.

Как можно жить интересно и счастливо на родной земле в наши непростые времена.

Каким образом взаимодействовать с землей, что она держит, хранит, помогая во все времена.

Как можно строить и развивать бизнес на селе. Визит на сыроварнюВам будет проведена дегустация сыров местной сыроварни Ульятичи. Вы узнаете о процессе приготовления сыров, секреты хранения, истории и легенды создания таких всемирно известных сыров, как Кротен, Рокфор, Камамбер и т. д.

У вас будет возможность познакомиться и пообщаться с лошадками, а также покормить их яблоками, сахаром или хлебом.

Ульятичи — это небольшое поместье на берегу реки Дубрава в Краснинском районе Смоленской области. Однако «поместье» оно не в совсем привычном смысле слова: это — частичка этнографического музея, где показано, каким образом можно гармонично жить, трудиться и развиваться в родном крае. Что вас ждетПрогулка по поместью, где вы сможете отдохнуть от шумного города, насладиться прекрасной природой, послушать тишину, погрузившись в неспешность.