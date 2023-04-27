Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи

Гастротур

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Ответы на вопросы
В Смоленской области расположилось небольшое поместье Ульятичи.

Здесь вам подробно расскажут, какие трудности и особенности наполняют сельскую жизнь, а также проведут дегустацию аппетитных сыров, изготовленных прямо на местной сыроварне. Вы узнаете о тонкостях процесса готовки, подышите свежим воздухом и проведете время на природе.
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Гастротур. Сыроварня - экодеревня Ульятичи
Ближайшие даты:
27
апр
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Что вас ожидает:

  • Поместье Ульятичи
  • Сыроварня Ульятичи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ульятичи — это небольшое поместье на берегу реки Дубрава в Краснинском районе Смоленской области. Однако «поместье» оно не в совсем привычном смысле слова: это — частичка этнографического музея, где показано, каким образом можно гармонично жить, трудиться и развиваться в родном крае. Что вас ждетПрогулка по поместью, где вы сможете отдохнуть от шумного города, насладиться прекрасной природой, послушать тишину, погрузившись в неспешность.

В рамках экскурсии за полтора часа вы узнаете историю о том:

  • Как всё начиналось, какие идеи закладывались основателями и какие есть планы и мечты.
  • Как можно жить интересно и счастливо на родной земле в наши непростые времена.
  • Каким образом взаимодействовать с землей, что она держит, хранит, помогая во все времена.
  • Как можно строить и развивать бизнес на селе. Визит на сыроварнюВам будет проведена дегустация сыров местной сыроварни Ульятичи. Вы узнаете о процессе приготовления сыров, секреты хранения, истории и легенды создания таких всемирно известных сыров, как Кротен, Рокфор, Камамбер и т. д.
  • У вас будет возможность познакомиться и пообщаться с лошадками, а также покормить их яблоками, сахаром или хлебом.

Ежедневно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по поместью Ульятичи
  • Дегустация сыров
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ульятичи, Краснинский район, Смоленской области
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы можете связаться с гидом для уточнения деталей по контактному номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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