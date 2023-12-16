где в Смоленске гуляли "Вампиры Средней полосы";

как Конь стену строил;

что символизирует эффектный «Памятник с орлами»;

на кого похож Теркин и почему;

как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами;

какими талантами обогатила мир и Россию Смоленская земля.

Что вы увидите: Мы сможем увидеть удивительную Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. Ее не зря прозвали "Ожерельем земли русской". Узнаем о секретах строительства и окунемся в события осады города Речью Посполитой 1609-1611 гг. Полюбуемся на Королевский бастион — это мощное земляное укрепление в форме звезды, которая является отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены. С конца XVII века в нем располагались казематы для особо опасных политических преступников. Почтим память доблестных защитников Отечества в сквере Памяти героев - месте, объединившем подвиги участников двух Отечественных войн. Некрополь у крепостной стены, вечный огонь, аллея генералов и ряд других важных объектов передают славу и мужество наших воинов. Посетим главную святыню города - Успенский собор, в котором будем поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидим икону-участницу Отечественной войны 1812 года, услышим истории о смоленских Святых (Авраамий и Меркурий). Прогуляемся по Лопатинскому саду — парку, появившемся в XIX веке на месте целой группы оборонительных сооружений благодаря инициативе губернатора Лопатина. Там же нас ждет уникальный памятник времен правления Николая I. Сможем увидеть Дом Советов — здание администрации Смоленской области, которое было возведено по проекту архитектора С. А. Ильинской. Рядом - один из лучших памятников Ленину в нашей стране. А еще мы сфотографируемся у таких мест, как памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, памятник Михаилу Ивановичу Глинке, трофейный памятник Оленю. Кроме того, Вы узнаете: