Смоленск — один из древнейших городов России. Он не раз выступал «щитом» на пути армии Наполеона 1812 г., армии Гитлера 1941-1945 гг. и других захватчиков, стремящихся захватить нашу страну.
Потому Смоленску и присвоили статусы: «город-ключ», «город-щит», «город-крепость», а затем и звание «город-герой». Наша экскурсия пройдет по самым выдающимся и знаковым местам города.
Вы узнаете почему Смоленск назван именно так, что способствовало развитию города и какие самые древние строения можно увидеть сегодня.
Потому Смоленску и присвоили статусы: «город-ключ», «город-щит», «город-крепость», а затем и звание «город-герой». Наша экскурсия пройдет по самым выдающимся и знаковым местам города.
Вы узнаете почему Смоленск назван именно так, что способствовало развитию города и какие самые древние строения можно увидеть сегодня.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
27
янв
янв
17
фев
фев
Что вас ожидает:
- Крепостная стена
- Успенский собор
- Королевский бастион
- Лопатинский сад
- Сквер Памяти Героев
- Дом Советов
- Памятники Твардовскому и Теркину, Глинке, событиям ВОВ и Отечественной войны 1812 года
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите: Мы сможем увидеть удивительную Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное начала XVII века, поражающее своими размерами и устойчивостью. Ее не зря прозвали "Ожерельем земли русской". Узнаем о секретах строительства и окунемся в события осады города Речью Посполитой 1609-1611 гг. Полюбуемся на Королевский бастион — это мощное земляное укрепление в форме звезды, которая является отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены. С конца XVII века в нем располагались казематы для особо опасных политических преступников. Почтим память доблестных защитников Отечества в сквере Памяти героев - месте, объединившем подвиги участников двух Отечественных войн. Некрополь у крепостной стены, вечный огонь, аллея генералов и ряд других важных объектов передают славу и мужество наших воинов. Посетим главную святыню города - Успенский собор, в котором будем поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидим икону-участницу Отечественной войны 1812 года, услышим истории о смоленских Святых (Авраамий и Меркурий). Прогуляемся по Лопатинскому саду — парку, появившемся в XIX веке на месте целой группы оборонительных сооружений благодаря инициативе губернатора Лопатина. Там же нас ждет уникальный памятник времен правления Николая I. Сможем увидеть Дом Советов — здание администрации Смоленской области, которое было возведено по проекту архитектора С. А. Ильинской. Рядом - один из лучших памятников Ленину в нашей стране. А еще мы сфотографируемся у таких мест, как памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, памятник Михаилу Ивановичу Глинке, трофейный памятник Оленю. Кроме того, Вы узнаете:
- где в Смоленске гуляли "Вампиры Средней полосы";
- как Конь стену строил;
- что символизирует эффектный «Памятник с орлами»;
- на кого похож Теркин и почему;
- как на Смоленщине решали вопрос с невестами-бесприданницами;
- какими талантами обогатила мир и Россию Смоленская земля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Советы по посещению иных достопримечательностей города
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Победы, Памятник Твардовскому и ТеркинуЗавершение: Успенский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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