«На семи холмах» - история древнего города

Нас ждет пешеходная прогулка по "старому центру" города и автопоездка по историческим местам

5
11 отзывов
Нас ждет пешеходная прогулка по «старому центру» города и автопоездка по историческим местам.

Мы побываем на Вознесенском, Авраамиевском и Свирском холмах, на восточном участке Смоленской крепости, на местах резиденций смоленских князей и отрезке пути «из Варяг в Греки».

И конечно посетим Соборную гору, хранящую историю города со времен позднего неолита.
«На семи холмах» - история древнего города
«На семи холмах» - история древнего города
«На семи холмах» - история древнего города
«На семи холмах» - история древнего города
«На семи холмах» - история древнего города
«На семи холмах» - история древнего города

Что вы увидите 🤩

  • В ходе экскурсии мы совершим увлекательную пешеходную прогулку по богатому историей, великолепными памятниками, архитектурными сооружениями, насыщенному зеленью уютных парков историческому центру Смоленска (Лопатинский сад, парк Блонье, сквер Героев, центральные улицы, сохранившие облик времен Российской империи)
  • увидим уникальный памятник с орлами, мемориальное захоронение в крепостной стене, Вечный Огонь стены и башни Смоленского кремля, первый в мире памятник композитору М. И. Глинке и многое другое
  • побываем на Вознесенском, Авраамиевском и Свирском холмах, на восточном участке Смоленской крепости, на местах резиденций смоленских князей и отрезке пути "из Варяг в Греки", на Соборной горе, хранящей историю города со времен позднего неолита
  • увидим храмы 12 века и более позднего периода, монастырь 13 века, памятники Владимиру Святому, Владимиру Мономаху, Авраамию Смоленскому, набережную Днепра, самые красивые и мистические башни Смоленской крепости - Никольскую, Орел, Заалтарную, Авраамиевские ворота и др., памятник М. И. Кутузову и символ Смоленска- Успенский собор.
Исторический центр
Мы совершим увлекательную пешеходную прогулку по богатому историей, великолепными памятниками, архитектурными сооружениями, насыщенному зеленью уютных парков историческому центру Смоленска. Пройдем по Лопатинскому саду, парку Блонье, скверу Героев и центральным улицам, сохранившим облик времен Российской империи.
Здесь вы увидите уникальный памятник с орлами, мемориальное захоронение в крепостной стене, Вечный Огонь, стены и башни Смоленского кремля, первый в мире памятник композитору М. И. Глинке и многое другое.
Наследие прошлого
Мы побываем на Вознесенском, Авраамиевском и Свирском холмах, на местах резиденций смоленских князей и отрезке пути «из Варяг в Греки». Увидим храмы XII века и монастырь XIII. На набережной полюбуемся живописными видами Днепра и памятником Владимиру Святому. Прогуляемся вдоль восточного участка Смоленской крепости и увидим самые красивые и мистические башни. А на Соборной горе, хранящей историю города со времен позднего неолита, нас встретит символ Смоленска — Успенский собор.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-16 человекДля группы 1-16 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽
4 400 ₽
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы (если вы не на своем авто).
Где начинаем и завершаем
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Завершение: Лопатинский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Вадим М.
Вадим М.
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