Обзорная экскурсия-квест — мы пройдем по по историческому центру Смоленска: участку Смоленской крепости, трём старинным паркам и прилегающим к ним старинным улицам.
Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе
Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе
Описание экскурсииВас ждут задачки на логику, внимание и сообразительность. Вы будете разгадывать ребусы и искать тайные символы, скрывающиеся в городских достопримечательностях, отвечать на вопросы и получать призы! Вы увидите Смоленскую крепость, разгадаете загадки её могущества и отыщете сходство с московским Кремлем. Узнаете, как связаны великий зодчий 17-го века и гениальный скульптор 20-го. Поймете, на кого похож Вася Тёркин на самом жизнерадостном памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, и галльский воин на памятнике, посвященном героям Отечественной войны 1812 года. Отгадаете, почему на аллее героев 1812 года все бюсты генералов чугунные, а один из бронзы. Отыщете дуб-памятник и узнаете, почему среди «партизанских деревьев» — елей, — растёт одна сосна. Найдете «метку» на единственном уцелевшем в годы фашистской оккупации бронзовом памятнике, которая уберегла его, и автограф известного немецкого скульптора на неформальном символе Смоленска. Обнаружите средневековый герб Смоленска и герб, измененный по воле Екатерины Великой; догадаетесь, чем старый герб не угодил императрице. Найдете царские короны на золотых куполах, и герб СССР на фасаде довоенного здания, переживший фашистскую оккупацию. Узнаете, почему старейший монумент в городе считается уникальным, хотя по указу Николая Первого их было установлено семь. И почему Николай Второй отказался открывать памятник Софийскому полку на вершине Королевского бастиона. Увидите здание, где «поработал» мастерком и молоточком Александр Второй и крепостную башню, первый камень которой уложил Борис Годунов. Увидите дом, в котором родилась советская Белоруссия, самый «сказочный» дом в городе и самый «ужасный» дом эпохи социализма. Во время экскурсии мы: Наш маршрут пролегает по историческому центру Смоленска — трём старинным паркам и прилегающим к ним старинным улицам и участку Смоленской крепости. Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе уже достопримечательность, с ними связаны знаковые моменты в истории города. Здесь расположены памятники и памятные места, рассказывающие о главных главных событиях в военное и мирное время. Здесь вы увидите уникальный памятник «с орлами», мемориальное захоронение в крепостной стене, Вечный Огонь и многое другое. Вы узнаете о смоленской истории с момента первого упоминания в летописи и до наших дней. И о связи событий истории города с историей всей России.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы и улочки, памятники архитектуры исторического центра
- Смоленская крепость
- Лопатинский сад
- Сквер Памяти героев
- Парк Блонье
- Вознесенский монастырь
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У главного входа в Лопатинский сад «под часами» со стороны гимназии (ул. Ленина, 4) д
Завершение: Ул. Пржевальского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.
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Н
Очень интересная и познавательная экскурсия. Прошла в непринужденной обстановке. Вадим Николаевич замечательный и профессиональный гид. Всем рекомендую.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Вадим очень грамотный гид, провел интересную экскурсию.
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О
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