Исторический центр

Мы совершим увлекательную пешеходную прогулку по богатому историей, великолепными памятниками, архитектурными сооружениями, насыщенному зеленью уютных парков историческому центру Смоленска. Пройдем по Лопатинскому саду, парку Блонье, скверу Героев и центральным улицам, сохранившим облик времен Российской империи.

Здесь вы увидите уникальный памятник с орлами, мемориальное захоронение в крепостной стене, Вечный Огонь, стены и башни Смоленского кремля, первый в мире памятник композитору М. И. Глинке и многое другое.

Наследие прошлого

Мы побываем на Вознесенском, Авраамиевском и Свирском холмах, на местах резиденций смоленских князей и отрезке пути «из Варяг в Греки». Увидим храмы XII века и монастырь XIII. На набережной полюбуемся живописными видами Днепра и памятником Владимиру Святому. Прогуляемся вдоль восточного участка Смоленской крепости и увидим самые красивые и мистические башни. А на Соборной горе, хранящей историю города со времен позднего неолита, нас встретит символ Смоленска — Успенский собор.