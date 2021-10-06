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Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе читать дальше уменьшить уже достопримечательность, с ними связаны знаковые моменты в истории города. Здесь расположены памятники и памятные места, рассказывающие о главных событиях в военное и мирное время. Вас ждут задачки на логику, внимание и сообразительность. Вы будете разгадывать ребусы и искать тайные символы, скрывающиеся в городских достопримечательностях, отвечать на вопросы и получать призы! Обзорная экскурсия-квест — мы пройдем по по историческому центру Смоленска: участку Смоленской крепости, трём старинным паркам и прилегающим к ним старинным улицам.Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе 5 5 отзывов

Вадим Ваш гид в Смоленске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6950 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ждут задачки на логику, внимание и сообразительность. Вы будете разгадывать ребусы и искать тайные символы, скрывающиеся в городских достопримечательностях, отвечать на вопросы и получать призы! Вы увидите Смоленскую крепость, разгадаете загадки её могущества и отыщете сходство с московским Кремлем. Узнаете, как связаны великий зодчий 17-го века и гениальный скульптор 20-го. Поймете, на кого похож Вася Тёркин на самом жизнерадостном памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, и галльский воин на памятнике, посвященном героям Отечественной войны 1812 года. Отгадаете, почему на аллее героев 1812 года все бюсты генералов чугунные, а один из бронзы. Отыщете дуб-памятник и узнаете, почему среди «партизанских деревьев» — елей, — растёт одна сосна. Найдете «метку» на единственном уцелевшем в годы фашистской оккупации бронзовом памятнике, которая уберегла его, и автограф известного немецкого скульптора на неформальном символе Смоленска. Обнаружите средневековый герб Смоленска и герб, измененный по воле Екатерины Великой; догадаетесь, чем старый герб не угодил императрице. Найдете царские короны на золотых куполах, и герб СССР на фасаде довоенного здания, переживший фашистскую оккупацию. Узнаете, почему старейший монумент в городе считается уникальным, хотя по указу Николая Первого их было установлено семь. И почему Николай Второй отказался открывать памятник Софийскому полку на вершине Королевского бастиона. Увидите здание, где «поработал» мастерком и молоточком Александр Второй и крепостную башню, первый камень которой уложил Борис Годунов. Увидите дом, в котором родилась советская Белоруссия, самый «сказочный» дом в городе и самый «ужасный» дом эпохи социализма. Во время экскурсии мы: Наш маршрут пролегает по историческому центру Смоленска — трём старинным паркам и прилегающим к ним старинным улицам и участку Смоленской крепости. Парки 19-го и начала 20-го века сами по себе уже достопримечательность, с ними связаны знаковые моменты в истории города. Здесь расположены памятники и памятные места, рассказывающие о главных главных событиях в военное и мирное время. Здесь вы увидите уникальный памятник «с орлами», мемориальное захоронение в крепостной стене, Вечный Огонь и многое другое. Вы узнаете о смоленской истории с момента первого упоминания в летописи и до наших дней. И о связи событий истории города с историей всей России.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улицы и улочки, памятники архитектуры исторического центра

Смоленская крепость

Лопатинский сад

Сквер Памяти героев

Парк Блонье

Вознесенский монастырь

И многое другое Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: У главного входа в Лопатинский сад «под часами» со стороны гимназии (ул. Ленина, 4) д Завершение: Ул. Пржевальского Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.