Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по барам и ресторанам Смоленска
Элитный и хипстерский Смоленск откроется вам с новой стороны. Прогулка по знаковым местам и барам города с дегустацией сидра, пива и настоек
Начало: На площади Победы
«С 1998 года в нашем городе существует ассоциация барменов, а значит, активно развивается ресторанно-гостиничный бизнес и питейная культура»
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
от 12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
«Шахматным клубом в бывшей кирхе»
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Успенский собор во всем великолепии его барочного декора»
Завтра в 09:00
11 дек в 13:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 ноября 2025Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, что и понятно, когда ведущий не просто экскурсовод, а человек "в теме") Так что Кириллу
- ВВера5 ноября 2025Ольга - замечательный гид, который не только отлично разбирается в предмете, но и искренне заботится о том, чтобы экскурсия понравилась
- ААнна13 октября 2025Нетривиальная экскурсия, интересные бары. Дегустация местных напитков в сопровождении профессионального бармена и коренного жителя города превращается в очень позитивную прогулку по городу. Рекомендую!
- ЕЕлена17 сентября 2025Большая трехчасовая обзорная эксурсия по Смоленску с Ольгой - это море эмоций, удивительных и интересных фактов, живой рассказ и диалог,
- ИИлья24 августа 2025Большое спасибо Кириллу за увлекательную и необычную прогулку по городу.
- ЮЮлия11 августа 2025Юлия отличный гид! Редко встречаются такие комфортные гиды, спасибо большое за экскурсию
- ЛЛюба28 июля 2025Блестяще продуманный экскурсионный маршрут позволяет понять жизнь Смоленска в различные исторические эпохи. Совершенно не формальная подача материала. Вплетение городских легенд в быт города. Внимание к деталям. Интеллигентная, грамотная речь.
Юлия, огромное спасибо за экскурсию. Для нас получился город-открытие. Вернемся непременно!
- ООльга17 июля 2025Прекрасная нестандартная экскурсия!
- ММарина11 июля 2025Великолепная экскурсия! Отличнейший гид! Несмотря на сильную жару для нас время пролетело незаметно. Юля знает столько всего интересного, умеет зацепить
- ВВсеволод16 июня 2025Очень понравилась экскурсия, однозначно рекомендую! Были с детьми, все остались довольны. .
- ММарина31 мая 202531 мая 2025 прогулялись с Юлией по Смоленским улочкам. Никогда не писала отзывы, но в данном случае захотелось написать, чтобы
- ААнастасия26 мая 2025Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом! Только хорошие положительные эмоции,
- ЕЕлена4 мая 2025Первый раз попали на экскурсию в таком формате и не пожалели. Очень интересная экскурсия, мы были просто в восторге. Кирилл
- ЕЕвгения22 марта 2025Юлия великолепная! Живо, насыщено, интерактивно! Никто не скучал, все участвовали в викторинах, загадках, размышлениях) спасибо, Юлия, за Ваш просветительский труд!
- ЮЮлия10 марта 2025Были в городе первый раз. Нам понравился экскурсовод Юлия. Учла наши пожелания. Маршрут получился интересным, узнали много нового и необычного. Не успели устать. Легко шла на диалог, отвечала на все вопросы. Спасибо большое!
- ЛЛюдмила9 марта 2025Экскурсию проводил Михаил, интересный собеседник, явно знающий намного больше, чем входило в наш тур. Маршрут был продуман по эпохам и
- ООльга3 марта 2025Отличная интересная экскурсия, очень необычный формат, интересные заведения, много новой интересной информации. Кирилл - классный общительный веселый организатор с отличным
- ЕЕлена24 февраля 2025Хочется выразить огромную благодарность Кириллу за насыщенную информацией экскурсию, за полученные впечатления. 4,5 часа пролетели не заметно. За дегустацию –
- ММария7 февраля 2025Действительно необычная экскурсия по Смоленску, которая предполагает знакомство с питейной культурой города. Но самые яркие впечатления всегда оставляют люди, и
- ККобзев21 января 2025Очень интересная не стандартная экскурсия, если хотите отдохнуть и узнать много интересных фактов, то рекомендую посетить экскурсию. Экскурсовод отлично и понятно все рассказывает и делится интересными фактами о Смоленске.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 80 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль