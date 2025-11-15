Мои заказы

Экскурсии по барам Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Смоленске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
Пешая
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по барам и ресторанам Смоленска
Элитный и хипстерский Смоленск откроется вам с новой стороны. Прогулка по знаковым местам и барам города с дегустацией сидра, пива и настоек
Начало: На площади Победы
«С 1998 года в нашем городе существует ассоциация барменов, а значит, активно развивается ресторанно-гостиничный бизнес и питейная культура»
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
от 12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
«Шахматным клубом в бывшей кирхе»
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Смоленск - город удивительных историй
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Успенский собор во всем великолепии его барочного декора»
Завтра в 09:00
11 дек в 13:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, что и понятно, когда ведущий не просто экскурсовод, а человек "в теме") Так что Кириллу
    читать дальше

    большая благодарность. Были на экскурсиях с дегустацией в других городах, здесь интересный акцент при подаче материала на особенности профессии официанта, бармена и становление этих специальностей конкретно в Смоленске. Дегустировать напитки разной крепости в интересных локациях- одно удовольствие. Так что, однозначно, к посещению рекомендую 👍

  • В
    Вера
    5 ноября 2025
    Смоленск - город удивительных историй
    Ольга - замечательный гид, который не только отлично разбирается в предмете, но и искренне заботится о том, чтобы экскурсия понравилась
    читать дальше

    и запомнилась. По итогу мы влюблены в город и планируем приехать вновь)

    Понравилась как в целом структура, так и манера повествования: 3 часа пролетели незаметно, могли бы слушать целый день.

    Рекомендую гида и экскурсию!

  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Нетривиальная экскурсия, интересные бары. Дегустация местных напитков в сопровождении профессионального бармена и коренного жителя города превращается в очень позитивную прогулку по городу. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Смоленск - город удивительных историй
    Большая трехчасовая обзорная эксурсия по Смоленску с Ольгой - это море эмоций, удивительных и интересных фактов, живой рассказ и диалог,
    читать дальше

    и любовь! Любовь к городу, улочкам, домам, людям, истории. Ольга - велиолепный экскурсовод, рассказчик, историк. Мы хотели "неклассическую", незашампованную, не лекционную, а диалоговую, живую экскурсию и мы бесколнечно благодарны Ольге за то, что она наше желание исполнила. Мы обязательно еще приедем в Смоленск и обязательно еще попросим Ольгу сопровождать нас в прогулке по городу с новыми историями и деталями. Смоленск прекрасен!! Мы видели много похожих городов в центральной России, с богатым прошлым и хорошим добрым настоящим, но Смоленск какой-то особенный. он и великий, и мило уютный одновременно.
    Спасибо, Ольга!! и до новых встреч))

  • И
    Илья
    24 августа 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Большое спасибо Кириллу за увлекательную и необычную прогулку по городу.
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Юлия отличный гид! Редко встречаются такие комфортные гиды, спасибо большое за экскурсию
  • Л
    Люба
    28 июля 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Блестяще продуманный экскурсионный маршрут позволяет понять жизнь Смоленска в различные исторические эпохи. Совершенно не формальная подача материала. Вплетение городских легенд в быт города. Внимание к деталям. Интеллигентная, грамотная речь.
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию. Для нас получился город-открытие. Вернемся непременно!
  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Прекрасная нестандартная экскурсия!
  • М
    Марина
    11 июля 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Великолепная экскурсия! Отличнейший гид! Несмотря на сильную жару для нас время пролетело незаметно. Юля знает столько всего интересного, умеет зацепить
    читать дальше

    и сохранить интригу до последней минуты экскурсии. Очень советую. И мы еще вернемся и в этот прекрасный город и к Юлии, уж очень хочется узнать еще много интересного и познавательного. Спасибо!

  • В
    Всеволод
    16 июня 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Очень понравилась экскурсия, однозначно рекомендую! Были с детьми, все остались довольны. .
  • М
    Марина
    31 мая 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    31 мая 2025 прогулялись с Юлией по Смоленским улочкам. Никогда не писала отзывы, но в данном случае захотелось написать, чтобы
    читать дальше

    помочь любителям путешествий, жаждующих узнать историю и не просто сухо, монотонно и уныло, а с большими знаниями, с любовью к городу, истории, с чувством юмора, обаяния, сделать выбор с проводником по такому красивому городу! Подскажет, где вкусно поесть, где сделать необходимые покупки.
    Была интереснейшая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить!!!

  • А
    Анастасия
    26 мая 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом! Только хорошие положительные эмоции,
    читать дальше

    интересно, нестандартно, узнали много тайн из истории тех времен, продегустировали напитки, в том числе и авторские, в заведениях и побывали в логово барменов💥 однозначно рекомендуем к посещению 👍🏻 спасибо Кириллу

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Первый раз попали на экскурсию в таком формате и не пожалели. Очень интересная экскурсия, мы были просто в восторге. Кирилл
    читать дальше

    очень интересный рассказчик и очень увлечён своей работой, это сразу видно, поэтому с ним было легко и интересно. Мы совершенно по другому увидели работу барменов и официантов
    Большое спасибо за интересную дегустацию и чудесно проведенный вечер.
    Будем рекомендовать данную экскурсию всем друзьям, которые собираются посетить Смоленск

  • Е
    Евгения
    22 марта 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Юлия великолепная! Живо, насыщено, интерактивно! Никто не скучал, все участвовали в викторинах, загадках, размышлениях) спасибо, Юлия, за Ваш просветительский труд!
  • Ю
    Юлия
    10 марта 2025
    Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
    Были в городе первый раз. Нам понравился экскурсовод Юлия. Учла наши пожелания. Маршрут получился интересным, узнали много нового и необычного. Не успели устать. Легко шла на диалог, отвечала на все вопросы. Спасибо большое!
  • Л
    Людмила
    9 марта 2025
    Смоленск - город удивительных историй
    Экскурсию проводил Михаил, интересный собеседник, явно знающий намного больше, чем входило в наш тур. Маршрут был продуман по эпохам и
    читать дальше

    по местам и наполнен не только скупой информацией об истории города, но так же и интересными фактами (о рожденных в Смоленске и окрестностях), а также юмором. Три часа просто пролетели, мы даже на время ни разу не посмотрели. Отдельное спасибо за экскурсию по Успенскому собору, несмотря на то, что времени уже оставалось немного, мы все увидели.

  • О
    Ольга
    3 марта 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Отличная интересная экскурсия, очень необычный формат, интересные заведения, много новой интересной информации. Кирилл - классный общительный веселый организатор с отличным
    читать дальше

    чувством юмора. Обязательно будем давать хорошие рекомендации и советовать посетить его экскурсию. А также, при следующем посещении города, снова обратимся, чтобы прогуляться по другому маршруту, новым заведениям и классно провести время.

  • Е
    Елена
    24 февраля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Хочется выразить огромную благодарность Кириллу за насыщенную информацией экскурсию, за полученные впечатления. 4,5 часа пролетели не заметно. За дегустацию –
    читать дальше

    отдельная благодарность))) Вся экскурсия прошла в лёгкой и не принужденной обстановке и в какой-то момент я даже забыла, что Кирилл экскурсовод. Ощущение было, что мы все друзья и знакомы давно. Спасибо, Кирилл, за интересно проведённое время и особенно за вашу любовь к своему делу.

  • М
    Мария
    7 февраля 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Действительно необычная экскурсия по Смоленску, которая предполагает знакомство с питейной культурой города. Но самые яркие впечатления всегда оставляют люди, и
    читать дальше

    нам в этом плане очень повезло. Кирилл очень органично вписался в нашу шумную компанию, рассказал много разных историй, продегустировали мы много интересных напитков - разные сорта сидра, пив, настоек и вишенкой на торте выступили авторские коктейли 😄И даже удалось побывать в роли бармена за приготовлением Порнстар Мартини 🍸 Мы все остались под супер впечатлением от проведенного времени, поэтому однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсию 🤝

  • К
    Кобзев
    21 января 2025
    Неклассическая обзорная экскурсия по Смоленску + дегустация в барах
    Очень интересная не стандартная экскурсия, если хотите отдохнуть и узнать много интересных фактов, то рекомендую посетить экскурсию. Экскурсовод отлично и понятно все рассказывает и делится интересными фактами о Смоленске.

