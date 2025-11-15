читать дальше

и любовь! Любовь к городу, улочкам, домам, людям, истории. Ольга - велиолепный экскурсовод, рассказчик, историк. Мы хотели "неклассическую", незашампованную, не лекционную, а диалоговую, живую экскурсию и мы бесколнечно благодарны Ольге за то, что она наше желание исполнила. Мы обязательно еще приедем в Смоленск и обязательно еще попросим Ольгу сопровождать нас в прогулке по городу с новыми историями и деталями. Смоленск прекрасен!! Мы видели много похожих городов в центральной России, с богатым прошлым и хорошим добрым настоящим, но Смоленск какой-то особенный. он и великий, и мило уютный одновременно.

Спасибо, Ольга!! и до новых встреч))