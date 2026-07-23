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На экскурсии мы узнаем все самое важное и нужное для первого знакомства с новым для вас городом: от древности до современности, от пути «из варяг в греки» до «Вампиров средней полосы». У вас не будет второго шанса получить первое впечатление о Смоленске!

Вас ждет наш прекрасный город! Он наполнен удивительными историями и великими событиями застывшими в бронзе и камне. А наша задача их разглядеть и распознать с помощью местного жителя, то есть