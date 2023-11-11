Смоленск — старинный стражник государства, у стен которого неоднократно вершилась история. Смоленщина — родина великих людей, таких как Ю. А. Гагарин, М. И. Глинка, А. Т. Твардовский, Н. М. Пржевальский, Г. А. Потемкин и др. Современный Смоленск — это город, сохранивший свою самобытность и великое прошлое.
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Что вас ожидает:
- Смоленская крепостная стена
- Башня Громовая, Бублейка, Копытенские ворота
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Лопатинский сад
- Сад Блонье
- Сквер памяти героев
- Памятник А. Твардовскому и В. Теркину
- Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года»
- Вечный огонь
- Памятник «Героям 4-5 августа 1812 года»
- Площадь Ленина
- Дом «с часами»
- Скульптура «Олень»
- Памятник М. И. Глинке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет: Мы посетим современный центр, где сосредоточены основные городские достопримечательности, и спустимся в центр древнего города, где на вершине Соборного холма возвышается величественный Успенский собор, иконостас которого высотой с 10-ти этажный дом. Что будем делать?
- прогуляемся по историческим паркам города: Лопатинский сад и сад Блонье • увидим дореволюционные памятники и попытаемся разгадать замысел их авторов • погладим смоленского Оленя • пожмем руку Василию Теркину • измерим Смоленскую крепостную стену • впечатлимся красоте Успенского собора и прикоснемся к святыне — иконе «Одигитрия». Завершим путешествие на смотровой площадке с обзорным видом на прекрасный Смоленск. А если по пути утомимся, то заглянем в уютные кафе за порцией кофе или чая, ведь мы на индивидуальной экскурсии))) Важно знать:.
- Экскурсия пешеходная, 3-х часовая, поэтому одевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Перекус в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь ПобедыЗавершение: Соборный двор, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- 3-х часовая
- Поэтому одевайте удобную обувь и одежду по погоде. Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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