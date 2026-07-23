Вас ждет наш прекрасный город! Он наполнен удивительными историями и великими событиями застывшими в бронзе и камне. А наша задача их разглядеть и распознать с помощью местного жителя, то есть
Описание экскурсииЧто будем делать?
- прогуляемся по историческим паркам города: Лопатинский сад и сад Блонье • увидим дореволюционные памятники и попытаемся разгадать замысел их авторов • погладим смоленского Оленя • пожмем руку Василию Теркину • измерим Смоленскую крепостную стену • впечатлимся красоте Успенского собора и прикоснемся к святыне — иконе «Одигитрия». Завершим путешествие на смотровой площадке с обзорным видом на прекрасный Смоленск. А если по пути утомимся, то заглянем в уютные кафе за порцией кофе или чая, ведь мы на индивидуальной экскурсии))) Важная информация:.
- Экскурсия пешеходная, 3-х часовая, поэтому одевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смоленская крепостная стена
- Башня Громовая, Бублейка, Копытенские ворота
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Лопатинский сад
- Сад Блонье
- Сквер памяти героев
- Памятник А. Твардовскому и В. Теркину
- Памятник «Благодарная Россия героям 1812 года»
- Вечный огонь
- Памятник «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года»
- Площадь Ленина
- Дом «с часами»
- Скульптура «Олень»
- Памятник М.И. Глинке
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перекус в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Теркин
Завершение: Соборный двор, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, 3-х часовая, поэтому одевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная экскурсия с экскурсоводом Александрой. Видно, что человек очень хорошо знает свой город и любит его. Помимо исторических фактов было приятно узнать, как местные жители хранят память о своих земляках, не только знаменитых, но и простых людях. Такого в других городах не видели.
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А
Мы с женой благодарны Александре за прекрасную экскурсию по Смоленску. В этом городе мы были впервые. Трехчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Мы увидели интересные и красивые места, получили огромный
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Л
Наша группа из трех человек осталась очень довольна нашим милым экскурсоводом Александрой. Она очень грамотно и с любовью рассказала нам о Смоленске, мы прониклись к его судьбе. Информацию доносила легко
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Т
3 ноября 2024 с семье были на экскурсии по Смоленску. Много узнали интересного, сделали много фото, погода была супер. Александра гид замечательный, очень рекомендую, рассказывает увлекательно, захотелось приехать еще раз. Спасибо большое за теплое гостеприимство.
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П
Отличная экскурсия.
Александра знает, а главное любит свой город.
Энциклопедические знания в купе с достойным изложением, вот залог успеха. Нам настолько понравилось, что Мы решили провести в городе еще один не запланированный день.
Александра знает, а главное любит свой город.
Энциклопедические знания в купе с достойным изложением, вот залог успеха. Нам настолько понравилось, что Мы решили провести в городе еще один не запланированный день.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Отдельная благодарность Ольге Каненковой, после такого первого знакомства с городом, захотелось обязательно вернуться в Смоленск.
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