Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи

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1 отзыв
Наталья С.
Наталья С. – Гид из Смоленска
Приглашаю вас прикоснуться к легендарной истории 📖 удивительного города Смоленска, разгадать загадки, исследовать все его красоты и побывать в знаковых местах.
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Экскурсия

2 000 ₽ за экскурсию

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Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи

Что вы увидите

  • Сад Блонье
  • Лопатинский сад
  • Сквер Памяти Героев
  • Площадь Победы
  • Крепостная стена
Приглашаю вас прикоснуться к легендарной истории 📖 удивительного города Смоленска, разгадать загадки, исследовать все его красоты и побывать в знаковых местах.
О формате экскурсии 🧭
Исторические реалии, забавные факты, любопытные истории 📖 будут чередоваться с фотозагадками и поисками таинственных символов.
О программе
Вы раскроете легендарные секреты стойкости Смоленской крепости, найдете средневековые башни и проверите, так ли хорошо вы владеете точными науками, как великий зодчий Ф. Конь.
Вы исследуете город 🏙️ и откроете тайны старины, полюбуетесь уникальными памятниками прошлого, насладитесь очарованием старинного Лопатинского парка и Блонье.
В сквере Памяти героев переместитесь в героическое прошлое Смоленска, разгадаете планы Наполеона, повидаетесь с князем Смоленским, отыщите знамя Победы, водруженное над Рейхстагом и место, где родилась советская гвардия.
На площади Победы познакомитесь с самым мирным памятником Великой Отечественной войне и узнаете на кого похож Вася Теркин. Рассмотрите старейший памятник, посвящённый Смоленскому сражению 1812 года, переживший лихолетья 30-х годов, немецкую оккупацию и разгадаете его символику.
Прогуляетесь 👣 по Королевской улице, найдете цитадель, возведенную по приказу польского короля.
+Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Небольшие памятные сувениры
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Смоленск, городской сад имени М. И. Глинки
Место завершения
🏁 У столба «Нулевой километр»
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья С.
Наталья С.
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