Приглашаю вас прикоснуться к легендарной истории 📖 удивительного города Смоленска, разгадать загадки, исследовать все его красоты и побывать в знаковых местах.

О формате экскурсии 🧭

Исторические реалии, забавные факты, любопытные истории 📖 будут чередоваться с фотозагадками и поисками таинственных символов.

О программе

Вы раскроете легендарные секреты стойкости Смоленской крепости, найдете средневековые башни и проверите, так ли хорошо вы владеете точными науками, как великий зодчий Ф. Конь.

Вы исследуете город 🏙️ и откроете тайны старины, полюбуетесь уникальными памятниками прошлого, насладитесь очарованием старинного Лопатинского парка и Блонье.

В сквере Памяти героев переместитесь в героическое прошлое Смоленска, разгадаете планы Наполеона, повидаетесь с князем Смоленским, отыщите знамя Победы, водруженное над Рейхстагом и место, где родилась советская гвардия.

На площади Победы познакомитесь с самым мирным памятником Великой Отечественной войне и узнаете на кого похож Вася Теркин. Рассмотрите старейший памятник, посвящённый Смоленскому сражению 1812 года, переживший лихолетья 30-х годов, немецкую оккупацию и разгадаете его символику.

Прогуляетесь 👣 по Королевской улице, найдете цитадель, возведенную по приказу польского короля.