Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы

Экскурсия в богатейшую историей страну - Абхазию! Мы отправимся по побережью и познакомимся с самыми...

Экскурсия в богатейшую историей страну — Абхазию! Мы отправимся по побережью и познакомимся с самыми яркими курортами Гагра и Новый Афон.
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы
Абхазия: Новый Афон - переплетение истории и природы

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка
  • Крепость Абаата
  • Ресторан Гагрипш
  • Набережная
  • Колоннада
  • Приморский парк
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Храм Симона Кананита
  • Станция Псырцха
  • Рукотворный водопад

Что вас ожидает:

  • Абхазия — это не только чистейшее море и пустынные пляжи, это история народа, обычаи и современная жизнь.
  • Одна из самых ярких достопримечательностей Страны Души — Новоафонская пещера, входит в десятку крупнейших в мире.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Групповой билет до 7 человек
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, по договоренности с туристом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день, по договоренности с туристом

Светлана В.
Светлана В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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