Абхазия — это не только чистейшее море и пустынные пляжи, это история народа, обычаи и современная жизнь.
Одна из самых ярких достопримечательностей Страны Души — Новоафонская пещера, входит в десятку крупнейших в мире.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Групповой билет до 7 человек
12 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Комфортабельный транспорт
Питьевая вода
Что не входит
Входные билеты
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, по договоренности с туристом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.