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"Акармара" водопады и покинутый город

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
"Акармара" водопады и покинутый город
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  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • ☀️Однодневная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 25 000 ₽ за экскурсию

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"Акармара" водопады и покинутый город
"Акармара" водопады и покинутый город

Что вы увидите

  • Лебединое озеро.
  • Город: Ткуарчел, Гагра. , город призрак "Акармара", Заброшенный мост, висячий мост "Алидзга".
  • Водопады : "Великан"( 100 метров), "Акармара", "Ирина".
  • Термальный источник "Кындык".
Вы посетите несколько больших водопадов и городов Абхазии и побываете в покинутом городе "Акармара".
Акармара – шахтерский городок, расположенный в 10 км от центра Ткуарчала. Место совершенно загадочное и притягательное… Всем, кто ищет новых эмоций – экскурсия ⛳ в Акармару будет запоминающейся поездкой.
Сейчас город 🏙️ практически пуст: здания без целых оконных проемов, разрушенные фасады домов, ржавеющие кузова автомобилей на обочинах, заросшие лианами здания и бесконечное ощущение чего-то таинственного.
Теперь и сложно представить, что Акармара некогда считалась особым элитным районом, в очередях на квартиры здесь стояли по нескольку лет, а теперь все эти здания пустуют. Если раньше по населению насчитывалось около 5 тысяч человек, то сейчас можно едва насчитать не больше десятка квартир, в которых остались жить люди. Живописная заброшенность – так можно охарактеризовать поселок. Эти окрестности прекрасно бы подошли как декорации к какому-нибудь фильму. Да и вообще, находясь здесь, четко ощущаешь себя героем триллера или рассказов Киплинга настолько здесь будоражащая атмосфера.
Многие видели и знают водопад Ниагара это один из самых известных водопадов его высота 51 метр. Да высота Ниагары впечатляет, а вы увидите водопад "Великан" высотой 100 метров и сможете прогуляться 👣 по карнизу под его струями. Вы почувствуйте его мощь, красоту и сделайте необыкновенные фотографии 📸 маршрута проходит по бездорожью поэтому в этих местах нет такого патока туристов как на Ниагаре но на наших комфортабельных внедорожниках вы не будете испытывать дискомфорта вы даже не заметите где дорога а где её нет благодаря опыту наших водителей.
На маршруте будет ещё много интересного всё описывать не буду. Но не забудьте после завтрака покормить лебедей и белых и чёрных они вас уже ждут. А после купания в термальных источниках ваш организм на столько расслабится что в течении часа вы будете находится в состоянии полудрёмы.
А на следующий день ваша физическая активность увеличится в два раза и вам захочется ещё путешествий в сказочный мир Абхазии.
Что входит
  • Транспорт и гид
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сочи и Адлер
"Акармара" водопады и покинутый город
"Акармара" водопады и покинутый город
"Акармара" водопады и покинутый город
"Акармара" водопады и покинутый город

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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