Это будет насыщенный день: три главных горнолыжных курорта, живописные ущелья, каньоны и водопады, плюс дегустации и шоу «Поющие фонтаны». Вас ждёт профессиональный гид-краевед, уютный автобус и места, из которых не захочется уезжать.

Описание экскурсии

Каньон с горной речкой под Skypark

Ущелье Ахцу (15 мин)

Дегустация мёда, вина и глинтвейна (бесплатно, 30 мин)

Курорт «Роза Хутор»

Подъём на высоту 2320 м (по желанию)

Парк водопадов «Менделиха» и «Золотой»

*На рейсе 8:00–17:00 — до 6 часов на канатку и водопады, на рейсе 12:00–21:00 — 3 часа на канатку, без водопадов.

«Газпром» и центр «Галактика», резиденция президента (15 мин).

Красная Поляна

Высота 2200 м

Водопад «Поликаря»

Вантовый мост

Обед в горном кафе с видом на хребты (по желанию)

Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке (только на рейсе 12:00–21:00, 45 мин)

Организационные детали

Транспорт: микроавтобус Mercedes Sprinter (20 мест)

Можно взять детскую коляску

Экскурсию для вас проведёт гид с краеведческим образованием из нашей команды

Дополнительно оплачивается канатная дорога (по желанию, цены ориентировочные)

Дети 7–14 лет — 1700 ₽

Взрослые 15–59 лет — 2850 ₽

Взрослые 60–69 лет — 2300 ₽

Дети до 7 лет и взрослые от 70 лет — бесплатно

*Водопады доступны только при посещении канатной дороги «Эдельвейс» или «Поликария».