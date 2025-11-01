Это будет насыщенный день: три главных горнолыжных курорта, живописные ущелья, каньоны и водопады, плюс дегустации и шоу «Поющие фонтаны». Вас ждёт профессиональный гид-краевед, уютный автобус и места, из которых не захочется уезжать.
Каньон с горной речкой под Skypark
- Ущелье Ахцу (15 мин)
- Дегустация мёда, вина и глинтвейна (бесплатно, 30 мин)
Курорт «Роза Хутор»
- Подъём на высоту 2320 м (по желанию)
- Парк водопадов «Менделиха» и «Золотой»
*На рейсе 8:00–17:00 — до 6 часов на канатку и водопады, на рейсе 12:00–21:00 — 3 часа на канатку, без водопадов.
«Газпром» и центр «Галактика», резиденция президента (15 мин).
Красная Поляна
- Высота 2200 м
- Водопад «Поликаря»
- Вантовый мост
- Обед в горном кафе с видом на хребты (по желанию)
- Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке (только на рейсе 12:00–21:00, 45 мин)
Организационные детали
- Транспорт: микроавтобус Mercedes Sprinter (20 мест)
- Можно взять детскую коляску
- Экскурсию для вас проведёт гид с краеведческим образованием из нашей команды
Дополнительно оплачивается канатная дорога (по желанию, цены ориентировочные)
- Дети 7–14 лет — 1700 ₽
- Взрослые 15–59 лет — 2850 ₽
- Взрослые 60–69 лет — 2300 ₽
- Дети до 7 лет и взрослые от 70 лет — бесплатно
*Водопады доступны только при посещении канатной дороги «Эдельвейс» или «Поликария».
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30, во вторник, четверг и субботу в 12:00
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
1 ноя 2025
Наполнение экскурсии и организация супер, рекомендую, спасибо большое экскурсоводу Юле и водителю Александру!
Н
Надежда
13 окт 2025
Спасибо организаторам
