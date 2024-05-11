От КПП Псоу – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «От КПП Псоу» в Сочи, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800 за человека
Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Всё прошло великолепно! Проводил экскурсию замечательной гид по имени Батал. Не смотря на наше опоздание, по объективным причинам, практически на
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    час, он терпиливо даждался нас, на месте встречи, на Абхазской стороне границы. Очень много интересного рассказывал про свой родной край. Приводил исторические факты о достопримечательностях и памятниках архитектуры. С удивлением и огромным интересом мы с супругой открыли для себя потрясающие факты об истории республики, наслаждаясь красатой и величием молодых зелёных гор, чистейших рек и реликтовых деревьев. Сказать с каким радушием и теплотой, как родных людей, принимали нас в каждом пункте намечанной программы, это ничего не сказать. Великолепная природа! Великолепная погода! Добродушные и гостеприимные люди! Вкусная местная кухня! Благодарю от всей души Батала, и всех тех, кто с радушием и гостипреимством встретили нас в солнечной Абхазии! Мы обязательно вернемся сюда ещё, и не раз.

  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в поездку вместе с Дамеем:
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    эрудированный, пунктуальный. Это человек энциклопедия по своему краю. На любой вопрос получаешь не односложный ответ, а целую лекцию. Паузы в дорогах сам заполнял интересной информацией. Давно не встречали гидов такого уровня. Касательно самой экскурсии - очень легкая, интересная, большой плюс, что не смотря на то, что экскурсия гастрономическая, нет давления, чтобы турист что-то купил: хочешь покупаешь, нет - идешь дальше. Ну, и безусловно локации в пути: везде можно остановиться, прогуляться без ограничений по времени, смодерировать маршрут.

    Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться вУверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Гастротур по Абхазии (из Сочи)
    Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что можно даже индивидуальную экскурсию
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    заказать. В дегустационном зале винодельни попробовала сорта,не типичные для Кавказа. Приобрела лимончеллу,она из местных лимонов и вкуснее итальянской. Если возвращаетесь домой самолётом,упакуйте в багаж.

    Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,чтоГастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что
  • Н
    Наталья
    20 августа 2023
    На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
    Провели экскурсионный День с водителем гидом Алексом. Прекрасный позитивный, отличный водитель всё понравилось. Хотелось бы больше знаний по Истории страны.
  • Е
    Елена
    6 июня 2023
    На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
    отличная экскурсия))
    отличная экскурсия))отличная экскурсия))
  • М
    Максим
    5 июня 2023
    На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
    Экскурсия понравилась, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2023
    Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
    Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а не сидя дома. Выражение
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    «смотреть не насмотреться, дышать не надышаться» как нельзя лучше описывает природу Абхазии и места, которые мы посетили. Водопады, бурные горные реки, голубое озеро и несравненная Рицца нас покорили. Очень много зависит от человека, который вас с этим великолепием познакомит и расскажет, поэтому еще раз СПАСИБО Алану.

    Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, аСпасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, аСпасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, аСпасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, аСпасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2023
    Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
    Просто в восторге от красоты этой дикой, не тронутой людьми природы. От необыкновенно могущественных зеленых гор, теряющихся в белой пене
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    облаков и отвесных скал, щедро позолоченных солнечными лучами, от водопадов, сверкающих всеми цветами драгоценных камней, изумруда, бирюзы, хрусталя, от буйства растений, цветов, деревьев- бестыдниц, скинувших кору и деревьев покрытых бархатистым мхом, к которому хочеться прикасаться, от свисающих лиан со склонов, которые раскачивает ветер, от свежего манящего запаха мандаринов… Попадая в эту сказку, абсолютно и безусловно начинаешь верить во все лененды местных, особенно в священность камня и исполнение желаний. Возращаясь в Абхазию, понимаю, что каждый раз, абсолютно не зависимо от времени года, она оставлет незабываемое послевкусие:) Хотелось отметить, что наш гид потрясающий человек. Огромная ему благодарность за всю эту красоту и любовь к своей стране:)

  • О
    Ольга
    27 марта 2023
    Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
    В тот день был проливной дождь. Мы не попали на Рицу. Могу сказать только, что у нас был замечательный гид. Спасибо ему большое!
  • Н
    Наталия
    16 апреля 2021
    Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
    Хочется сказать огромное спасибо Даниилу! Рассказ про Абхазию начался сразу как только мы сели в машину. Мы не в первый
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    раз были в Абхазии, и хотелось показать красоту природы Абхазии дочке. Даниил оказался прекрасным рассказчиком, отвечал на кучу наших вопросов) обед в апацхе был очень вкусным, Даниил помог определиться с блюдами и потом рассказал про каждое. Очень рекомендую прокатиться на лодке по озеру Рица, вид на горы просто восхитительный.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От КПП Псоу»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гастротур по Абхазии (из Сочи)
  2. Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
  3. На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
  4. Впервые в Абхазии (от КПП «Псоу»)
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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