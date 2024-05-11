1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Впервые в Абхазии из Сочи
Исследуйте уникальные уголки Абхазии: от Гегского водопада до Рицы, с эксклюзивным доступом и личным гидом
Начало: На КПП «Псоу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей11 мая 2024Всё прошло великолепно! Проводил экскурсию замечательной гид по имени Батал. Не смотря на наше опоздание, по объективным причинам, практически на
- ЕЕлена26 февраля 2024Уверена, что в команде гидов все очень достойные, но если есть возможность настоятельно рекомендую отправиться в поездку вместе с Дамеем:
- ООльга22 января 2024Гастротур понравился. Люди доброжелательные,любят своё дело. Много интересного рассказали про свою продукцию и про страну. Удобно,что можно даже индивидуальную экскурсию
- ННаталья20 августа 2023Провели экскурсионный День с водителем гидом Алексом. Прекрасный позитивный, отличный водитель всё понравилось. Хотелось бы больше знаний по Истории страны.
- ЕЕлена6 июня 2023отличная экскурсия))
- ММаксим5 июня 2023Экскурсия понравилась, спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2023Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а не сидя дома. Выражение
- ЮЮлия19 апреля 2023Просто в восторге от красоты этой дикой, не тронутой людьми природы. От необыкновенно могущественных зеленых гор, теряющихся в белой пене
- ООльга27 марта 2023В тот день был проливной дождь. Мы не попали на Рицу. Могу сказать только, что у нас был замечательный гид. Спасибо ему большое!
- ННаталия16 апреля 2021Хочется сказать огромное спасибо Даниилу! Рассказ про Абхазию начался сразу как только мы сели в машину. Мы не в первый
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От КПП Псоу»
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