Домик-усадьба Иуды Антоновича Кошмана - основателя первой чайной плантации в России, Уникальная природа реки Шахе, Два красивейших водопада, Смотровая площадка на реке Шахе, откуда открывается потрясающий вид на ущелье реки, Мужской монастырь «Крестова Пустынь», Купальни около монастыря, Маленькое частное форелевое хозяйство, Дагомысские корыта. Дополнительно, по желанию, полет на воздушном шаре
Именно в маленьком посёлке Солох-Аул более 100 лет назад зародился русский чай. Как необычная культура приживалась на сочинских землях и благодаря кому мы пьём сегодня краснодарский байховый — вы узнаете историю 📖 местного чая, полюбуетесь видом на ущелье реки Шахе и заедете в монастырь «Крестова Пустынь». А если захотите, устроим чаепитие на горном склоне! Также Вы окунетесь в целебном и святом источнике святого великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах. А ещё я научу Вас правильно собирать чай с чайного куста.
В программу входит:
Посещение музея краснодарского чая и ретро старины
Чайные домики Уч-Дере
Корыта в Дагомысе
Дорога на Солох Аул
Солох Аул смотровая площадка «На краю Земли»
Солох Аул Монастырь и купель
Солох Аул дом музей 🖼 И. Кошмана
Солох Аул водопады
Начало
🚩 Подъеду на автомобиле куда нужно
Место завершения
🏁 Довезу куда нужно
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.