Вас ждёт насыщенный день! Отправимся в горы — любоваться природой, дышать свежим воздухом и наслаждаться открывающимися видами. Вы прокатитесь по канатной дороге, оцените красоту горного кластера. Вечером полюбуетесь шоу фонтанов в Олимпийском парке. А мы поделимся с вами историей и легендами этих мест.

Описание экскурсии

По пути к горам

Мы обязательно остановимся в ущелье Ахцу — вы полюбуетесь долиной реки Мзымты и горой Псеашхо. Побываете в посёлке Красная Поляна, примечательном как историей, так и невероятными пейзажами. А затем пообедаете в горном кафе.

Горные курорты

Мы сделаем остановки на каждом из трёх курортов: «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна» — и вы осмотрите их основные достопримечательности. А затем подниметесь наверх, к великолепным горным вершинам! А мы посоветуем, по какой канатной дороге лучше прокатиться — в зависимости от погоды, загруженности и времени года.

Олимпийский парк

Прекрасным завершением дня станет визит в Имеретинскую низменность. Вы увидите стадионы, построенные к Олимпиаде-2014 и насладитесь шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Дополнительно оплачивается обед (по меню)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Катание по канатной дороге

Обратите внимание: вы оплачиваете подъём только по одной канатной дороге, доступной в день поездки

Стоимость может меняться в зависимости от сезона и загруженности

На всех канатных дорогах предусмотрены скидки для льготных категорий граждан, берите с собой подтверждающие документы

Стоимость канатных дорог