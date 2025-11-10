Вас ждёт насыщенный день! Отправимся в горы — любоваться природой, дышать свежим воздухом и наслаждаться открывающимися видами. Вы прокатитесь по канатной дороге, оцените красоту горного кластера. Вечером полюбуетесь шоу фонтанов в Олимпийском парке. А мы поделимся с вами историей и легендами этих мест.
Описание экскурсии
По пути к горам
Мы обязательно остановимся в ущелье Ахцу — вы полюбуетесь долиной реки Мзымты и горой Псеашхо. Побываете в посёлке Красная Поляна, примечательном как историей, так и невероятными пейзажами. А затем пообедаете в горном кафе.
Горные курорты
Мы сделаем остановки на каждом из трёх курортов: «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна» — и вы осмотрите их основные достопримечательности. А затем подниметесь наверх, к великолепным горным вершинам! А мы посоветуем, по какой канатной дороге лучше прокатиться — в зависимости от погоды, загруженности и времени года.
Олимпийский парк
Прекрасным завершением дня станет визит в Имеретинскую низменность. Вы увидите стадионы, построенные к Олимпиаде-2014 и насладитесь шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Дополнительно оплачивается обед (по меню)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Катание по канатной дороге
- Обратите внимание: вы оплачиваете подъём только по одной канатной дороге, доступной в день поездки
- Стоимость может меняться в зависимости от сезона и загруженности
- На всех канатных дорогах предусмотрены скидки для льготных категорий граждан, берите с собой подтверждающие документы
Стоимость канатных дорог
- Красная Поляна: взрослый — 2750 ₽, детский — 1650 ₽
- Роза Хутор: взрослый — 2750 ₽, детский — 1650 ₽
- Газпром Лаура: взрослый — 1800 ₽, детский — 1100 ₽
- Газпром Альпика: взрослый — 1500 ₽, детский — 900 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке по ходу следования автобуса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, любим природу, красоту, историю и людей, постоянно находим что-то новое и интересное о нашем городе и окрестностях. В свободное время ходим вместе на прогулки по горам, посещаем культурные мероприятия. Мы радостные и счастливые люди, не используем одинаковый заученный текст, каждая наша экскурсия — это что-то новое!Задать вопрос
