Из Сочи - в горную сказку

Увидеть все три горнолыжных курорта, прокатиться на канатке и посмотреть на шоу фонтанов
Вас ждёт насыщенный день! Отправимся в горы — любоваться природой, дышать свежим воздухом и наслаждаться открывающимися видами. Вы прокатитесь по канатной дороге, оцените красоту горного кластера. Вечером полюбуетесь шоу фонтанов в Олимпийском парке. А мы поделимся с вами историей и легендами этих мест.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

По пути к горам

Мы обязательно остановимся в ущелье Ахцу — вы полюбуетесь долиной реки Мзымты и горой Псеашхо. Побываете в посёлке Красная Поляна, примечательном как историей, так и невероятными пейзажами. А затем пообедаете в горном кафе.

Горные курорты

Мы сделаем остановки на каждом из трёх курортов: «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна» — и вы осмотрите их основные достопримечательности. А затем подниметесь наверх, к великолепным горным вершинам! А мы посоветуем, по какой канатной дороге лучше прокатиться — в зависимости от погоды, загруженности и времени года.

Олимпийский парк

Прекрасным завершением дня станет визит в Имеретинскую низменность. Вы увидите стадионы, построенные к Олимпиаде-2014 и насладитесь шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачивается обед (по меню)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Катание по канатной дороге

  • Обратите внимание: вы оплачиваете подъём только по одной канатной дороге, доступной в день поездки
  • Стоимость может меняться в зависимости от сезона и загруженности
  • На всех канатных дорогах предусмотрены скидки для льготных категорий граждан, берите с собой подтверждающие документы

Стоимость канатных дорог

  • Красная Поляна: взрослый — 2750 ₽, детский — 1650 ₽
  • Роза Хутор: взрослый — 2750 ₽, детский — 1650 ₽
  • Газпром Лаура: взрослый — 1800 ₽, детский — 1100 ₽
  • Газпром Альпика: взрослый — 1500 ₽, детский — 900 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке по ходу следования автобуса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, любим природу, красоту, историю и людей, постоянно находим что-то новое и интересное о нашем городе и окрестностях. В свободное время ходим вместе на прогулки по горам, посещаем культурные мероприятия. Мы радостные и счастливые люди, не используем одинаковый заученный текст, каждая наша экскурсия — это что-то новое!
