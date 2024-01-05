Д Даниель Фотопрогулка по Олимпийскому парку Очень понравилась прогулка смфотографом! Максимальное внимание во время съемки, прекрасный контакт с ребенком, добрая атмосфера, быстрое выполнение работы и, конечно, самое главное - чудесные фотографии. Рекомендуем всей семьёй!!!

М Машка Фотопрогулка по Олимпийскому парку Эта моя любимая фотосессия! Кто думает и сомневается идти или нет - ИДИТЕ! Словами трудно описать все те эмоции, которые подарила мне эта ФОТО- экскурсия!