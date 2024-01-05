Олимпийский стадион «Фишт» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпийский стадион «Фишт»» в Сочи, цены от 7 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
На автобусе
На микроавтобусе
133 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: По договорённости с организатором. Вы можете обсуд...
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
14 500 за всё до 7 чел.
Олимпийский парк Сочи
На машине
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
7 300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фотопрогулка в Олимпийском парке Сочи с персональным фотографом
Запечатлейте свои впечатления от Сочи на профессиональные фотографии с экскурсией по Олимпийскому парку
Начало: На Олимпийском проспекте
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниель
    5 января 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Очень понравилась прогулка смфотографом! Максимальное внимание во время съемки, прекрасный контакт с ребенком, добрая атмосфера, быстрое выполнение работы и, конечно, самое главное - чудесные фотографии. Рекомендуем всей семьёй!!!
  • М
    Машка
    5 января 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Эта моя любимая фотосессия! Кто думает и сомневается идти или нет - ИДИТЕ! Словами трудно описать все те эмоции, которые подарила мне эта ФОТО- экскурсия!
  • Л
    Лёня
    5 января 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Вы SUPER фотографы! Ваши снимки хочется пересматривать бесконечно!!! Моя любимая фотосессия в Олимпийской деревне🙏 Спасибо огромное за хорошее настроение и шикарные фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийский стадион «Фишт»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
  2. Олимпийский парк Сочи
  3. Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Чайная плантация
  5. Роза Хутор
  6. Юпшарский каньон
  7. Зимний Театр
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Олимпийский стадион «Фишт»" можно забронировать 3 экскурсии от 7 300 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Олимпийский стадион «Фишт»», 168 ⭐ отзывов, цены от 7300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам