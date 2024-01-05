8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: По договорённости с организатором. Вы можете обсуд...
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
14 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
7 300₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фотопрогулка в Олимпийском парке Сочи с персональным фотографом
Запечатлейте свои впечатления от Сочи на профессиональные фотографии с экскурсией по Олимпийскому парку
Начало: На Олимпийском проспекте
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниель5 января 2024Очень понравилась прогулка смфотографом! Максимальное внимание во время съемки, прекрасный контакт с ребенком, добрая атмосфера, быстрое выполнение работы и, конечно, самое главное - чудесные фотографии. Рекомендуем всей семьёй!!!
- ММашка5 января 2024Эта моя любимая фотосессия! Кто думает и сомневается идти или нет - ИДИТЕ! Словами трудно описать все те эмоции, которые подарила мне эта ФОТО- экскурсия!
- ЛЛёня5 января 2024Вы SUPER фотографы! Ваши снимки хочется пересматривать бесконечно!!! Моя любимая фотосессия в Олимпийской деревне🙏 Спасибо огромное за хорошее настроение и шикарные фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийский стадион «Фишт»»
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