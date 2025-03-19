Село Команы в Абхазии - это не просто место на карте, это красочная мозаика истории,
Описание экскурсии
Комфортные поездки по Абхазии
Мы рады предложить вам удобный трансфер из центрального Сочи или Адлера. Если вы находитесь в Лазаревском, вы сможете самостоятельно добраться до Сочи. Наша поездка будет проходить на современном микроавтобусе VIP-класса или джипе премиум класса, что обеспечит вам максимальный комфорт.
Профессиональное сопровождение
Вас будет сопровождать опытный гид, который сделает ваше путешествие незабываемым. Вы сможете насладиться красотой природы и богатой историей Абхазии, а также узнать много интересного о каждом месте, которое мы посетим.
Маршрут поездки
В ходе нашей экскурсии вы посетите:
- Гагру
- Столицу Абхазии — Сухум
- Замок Баграта
- Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума
Святые места Абхазии
Особое внимание мы уделим трижды святому месту Команы, которое является одним из самых почитаемых в Абхазии. Здесь погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст. В гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя, что делает это место особенно значимым для многих православных христиан.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительные уголки Абхазии!
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Город Сухум
- Замок Баграта
- Беслетский мост
- Село Команы
- Место третьего обретения главы Иоанна Крестителя
- Источник и храм Святого Василискаса
- Монастырь Иоанна Златоуста
- Обезьяний питомник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обезьяний питомник: взрослый билет - 400 руб., детский (7-12 лет) - 150 руб.
- Доплата из Красной поляны в одну сторону (с группы) - 4000 руб.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски