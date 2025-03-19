Команы: место силы Восточной Абхазии

Погрузитесь в атмосферу святости и духовности, посетив уникальное место силы в Абхазии - село Команы
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а воздух пропитан духовностью и тайнами прошлого.

Село Команы в Абхазии - это не просто место на карте, это красочная мозаика истории,
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веры и культуры.

Предлагаемая экскурсия предоставит уникальную возможность прикоснуться к древнейшим христианским реликвиям, которые хранятся здесь на протяжении веков.

Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки из Адлера, Сочи или Красной Поляны на современном микроавтобусе VIP-класса, где каждая деталь продумана для вашего удобства. Вас сопроводит опытный гид, который раскроет секреты и легенды, связанные с этим святым местом.

Помимо Коман, вы посетите Гагру, Сухум, замок Баграта и Беслетский мост - символы величия и исторического наследия Абхазии.

Но главной жемчужиной тура станет село Команы, где вы сможете ощутить особую атмосферу, находясь рядом с местами погребения Иоанна Златоуста и Святого мученика Василиска, а также увидеть грот, где была найдена голова Иоанна Крестителя.

Эта экскурсия станет не просто путешествием, а погружением в мир духовности и истории, оставив в вашей памяти незабываемые впечатления

5
9 отзывов
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Комфортные поездки по Абхазии

Мы рады предложить вам удобный трансфер из центрального Сочи или Адлера. Если вы находитесь в Лазаревском, вы сможете самостоятельно добраться до Сочи. Наша поездка будет проходить на современном микроавтобусе VIP-класса или джипе премиум класса, что обеспечит вам максимальный комфорт.

Профессиональное сопровождение

Вас будет сопровождать опытный гид, который сделает ваше путешествие незабываемым. Вы сможете насладиться красотой природы и богатой историей Абхазии, а также узнать много интересного о каждом месте, которое мы посетим.

Маршрут поездки

В ходе нашей экскурсии вы посетите:

  • Гагру
  • Столицу Абхазии — Сухум
  • Замок Баграта
  • Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума

Святые места Абхазии

Особое внимание мы уделим трижды святому месту Команы, которое является одним из самых почитаемых в Абхазии. Здесь погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст. В гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя, что делает это место особенно значимым для многих православных христиан.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительные уголки Абхазии!

В любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра
  • Город Сухум
  • Замок Баграта
  • Беслетский мост
  • Село Команы
  • Место третьего обретения главы Иоанна Крестителя
  • Источник и храм Святого Василискаса
  • Монастырь Иоанна Златоуста
  • Обезьяний питомник
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обезьяний питомник: взрослый билет - 400 руб., детский (7-12 лет) - 150 руб.
  • Доплата из Красной поляны в одну сторону (с группы) - 4000 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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