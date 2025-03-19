Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а воздух пропитан духовностью и тайнами прошлого.Село Команы в Абхазии - это не просто место на карте, это красочная мозаика истории,

веры и культуры. Предлагаемая экскурсия предоставит уникальную возможность прикоснуться к древнейшим христианским реликвиям, которые хранятся здесь на протяжении веков. Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки из Адлера, Сочи или Красной Поляны на современном микроавтобусе VIP-класса, где каждая деталь продумана для вашего удобства. Вас сопроводит опытный гид, который раскроет секреты и легенды, связанные с этим святым местом. Помимо Коман, вы посетите Гагру, Сухум, замок Баграта и Беслетский мост - символы величия и исторического наследия Абхазии. Но главной жемчужиной тура станет село Команы, где вы сможете ощутить особую атмосферу, находясь рядом с местами погребения Иоанна Златоуста и Святого мученика Василиска, а также увидеть грот, где была найдена голова Иоанна Крестителя. Эта экскурсия станет не просто путешествием, а погружением в мир духовности и истории, оставив в вашей памяти незабываемые впечатления

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Описание экскурсии

Комфортные поездки по Абхазии

Мы рады предложить вам удобный трансфер из центрального Сочи или Адлера. Если вы находитесь в Лазаревском, вы сможете самостоятельно добраться до Сочи. Наша поездка будет проходить на современном микроавтобусе VIP-класса или джипе премиум класса, что обеспечит вам максимальный комфорт.

Профессиональное сопровождение

Вас будет сопровождать опытный гид, который сделает ваше путешествие незабываемым. Вы сможете насладиться красотой природы и богатой историей Абхазии, а также узнать много интересного о каждом месте, которое мы посетим.

Маршрут поездки

В ходе нашей экскурсии вы посетите:

Гагру

Столицу Абхазии — Сухум

Замок Баграта

Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума

Святые места Абхазии

Особое внимание мы уделим трижды святому месту Команы, которое является одним из самых почитаемых в Абхазии. Здесь погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст. В гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя, что делает это место особенно значимым для многих православных христиан.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительные уголки Абхазии!