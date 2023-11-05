Приглашаю отправиться в путешествие к сердцу заповедника. В краснополянском курорте Газпром мы поднимемся на самую высокую станцию склона «Лаура» и оттуда начнём треккинг. По дороге я познакомлю вас с редкими растениями местности и историей края. Но главное в нашей программе — это виды. С горы Табунной и пика Бзерпи вы рассмотрите горные пейзажи с разных ракурсов и сделаете прекрасные снимки.

за 1-3 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-3 человека или 3000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

⛰ Маршрут начинается на высоте 1600 метров над уровнем моря — это наивысшая точка, куда приходит канатная дорога курорта Газпром «Лаура». Подняться на такую высоту можно ещё и с помощью автомобиля.

⛰ Далее уже пешком мы отправимся в зону альпийских лугов на гору Табунная. Здесь вам предстоит встреча с краснокнижными растениями и растениями-эндемиками. Это отличная возможность познакомиться с флорой региона. Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится. Попутно я также расскажу историю края, начиная со времён, когда здесь ещё жили кавказские племена.

⛰ С горы Табунной вам откроются вдохновляющие виды на хребет Аибга, горы Агепста, Ачишхо, Чугуш и другие.

⛰ Ну а главная цель нашего треккинга — пик Бзерпи. Финальный взлёт — и мы на вершине 2482 м. Вы окинете взглядом панорамы на все 360 градусов, увидите Главный Кавказский хребет и его трёхтысячники, покрытые ледниками. Здесь мы устроим привал, приготовим горный чай и будем наслаждаться пейзажами гор.

⛰ Всю эту красоту не передать словами — нужно обязательно увидеть вживую! Экскурсия очень живописная, вы получите яркие впечатления и увезёте с собой эффектные фотографии.

Организационные детали