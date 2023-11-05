На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику

Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Приглашаю отправиться в путешествие к сердцу заповедника.

В краснополянском курорте Газпром мы поднимемся на самую высокую станцию склона «Лаура» и оттуда начнём треккинг. По дороге я познакомлю вас с редкими растениями местности и историей края. Но главное в нашей программе — это виды.

С горы Табунной и пика Бзерпи вы рассмотрите горные пейзажи с разных ракурсов и сделаете прекрасные снимки.
5
3 отзыва
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

⛰ Маршрут начинается на высоте 1600 метров над уровнем моря — это наивысшая точка, куда приходит канатная дорога курорта Газпром «Лаура». Подняться на такую высоту можно ещё и с помощью автомобиля.

⛰ Далее уже пешком мы отправимся в зону альпийских лугов на гору Табунная. Здесь вам предстоит встреча с краснокнижными растениями и растениями-эндемиками. Это отличная возможность познакомиться с флорой региона. Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится. Попутно я также расскажу историю края, начиная со времён, когда здесь ещё жили кавказские племена.

⛰ С горы Табунной вам откроются вдохновляющие виды на хребет Аибга, горы Агепста, Ачишхо, Чугуш и другие.

⛰ Ну а главная цель нашего треккинга — пик Бзерпи. Финальный взлёт — и мы на вершине 2482 м. Вы окинете взглядом панорамы на все 360 градусов, увидите Главный Кавказский хребет и его трёхтысячники, покрытые ледниками. Здесь мы устроим привал, приготовим горный чай и будем наслаждаться пейзажами гор.

⛰ Всю эту красоту не передать словами — нужно обязательно увидеть вживую! Экскурсия очень живописная, вы получите яркие впечатления и увезёте с собой эффектные фотографии.

Организационные детали

  • До места старта — станции канатной дороги ГТЦ Газпром «Альпика» — вам нужно добраться самостоятельно
  • Дополнительные расходы: билет в заповедник — 300 руб. /чел. и билет на канатную дорогу — 1900 руб. /чел.
  • Для треккинга необходима хорошая обувь — спортивные кроссовки
  • В треккинг с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На горнолыжном курорте Газпром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 ноя 2023
Огромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытый человек. Подход индивидуальный - это очень важно. Так, например, я не смогла дойти до
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пика Бзерпи… не хватило "дыхалки"… Но смогла взойти на Табунную ☺️ Анна провела по лучшему пути! Нам открылись невероятные виды 🤩
Анна так увлечённо и увлекательно рассказывала о природе заповедника, что очень хочется вернуться: и ни один раз! Чтобы увидеть все времена года в горах.
Буду готовиться 💪 всю зиму, чтобы вернуться и всё-таки взойти на сам пик 😅 И увидеть цветущие рододендроны. Осенние горы - бесподобны! Теперь нужно увидеть их весной. И обязательно пройти этот путь с Анной

Огромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытый
И
28 сен 2023
Огромное спасибо Анне, за замечательный день! Огромное количество впечатлений получено, невероятные виды увидены, вкуснейшие чай выпит.
А
30 июля 2023
Очень красивый маршрут. Анна прекрасный гид

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