Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи!

Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи.

Поднявшись с Мацестинской долины, перед этим посетив место выхода сероводородных источников, мы попадем на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где вы сможете насладиться панорамным видом с нескольких смотровых площадок,

на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа, гору Чугуш (3238 м), Северный Псеашхо (3257 м).

Здесь у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем. Обязательно заглянем в грот Прометея и затем спустившись по тропе, проложенной в 1911 г, летом искупаемся в прохладе Агурского водопада. В прохладное время года полюбуемся переливами горного водоема. А на обратном пути обязательна к посещению мистическая Чертова купель, где я расскажу о древнем океане и у вас будет возможность увидеть реальные фрагменты останков эпохи мезозоя.

Примечание:

Физ. подготовка: средняя, ниже среднего

Продолжительность: 4 ч

Возрастные ограничения: 6+

Нитка маршрута: 7 км, набор высоты около 200 метров

Обувь спортивная

Одежда по погоде

Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию)