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О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.

Елена Ч.
Елена Ч. – Гид из Сочи
О чем молчит Прометей.

Легенды Орлиных скал.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 💧Водопады
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.
О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.

Что вы увидите

  • Сероводородные источники
  • Орлиные скалы
  • Агурское ущелье.
Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи!
Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи.
Поднявшись с Мацестинской долины, перед этим посетив место выхода сероводородных источников, мы попадем на высоту 379 м над уровнем моря 🌊, где вы сможете насладиться панорамным видом с нескольких смотровых площадок,
на известные на весь мир 3000-тысячники Западного Кавказа, гору Чугуш (3238 м), Северный Псеашхо (3257 м).
Здесь у смотровой площадки работает кафе, где доброжелательные хозяева, по вашему желанию, угостят вас вкуснейшими блинчиками и напоят душистым горным ⛰️ чаем. Обязательно заглянем в грот Прометея и затем спустившись по тропе, проложенной в 1911 г, летом искупаемся в прохладе Агурского водопада. В прохладное время года полюбуемся переливами горного водоема. А на обратном пути обязательна к посещению мистическая Чертова купель, где я расскажу о древнем океане и у вас будет возможность увидеть реальные фрагменты останков эпохи мезозоя.

Примечание:

    Физ. подготовка: средняя, ниже среднего
    Продолжительность: 4 ч
    Возрастные ограничения: 6+
    Нитка маршрута: 7 км, набор высоты около 200 метров
    Обувь спортивная
    Одежда по погоде
    Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию)
    Что входит
    • В стоимость экскурсии уже включен входной билет в Сочинский национальный парк, и вход на сероводородные источники Мацеста.
    • Детям до 10 лет вход в национальный парк бесплатно, а также многодетным семьям при наличии удостоверения
    Что не входит
    • Посещение грот Прометея по желанию (150 руб)
    • Заказ в кафе (напитки, блинчики и тд) по желанию
    Начало
    🚩 ​Старая Мацеста, аллея Челтенхема, 14​, площадь
    Место завершения
    🏁 Агурское ущелье, 1
    О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.
    О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.
    О чем молчит Прометей. Легенды Орлиных скал.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Ч.
    Елена Ч.
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