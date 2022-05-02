Приглашаем вас на морскую прогулку на белоснежной яхте с обзорной экскурсией по Сочи.

Что вас ждет

Вы полюбуетесь живописными видами великих Кавказских гор, искупаетесь в открытом море и, возможно, увидите диких дельфинов.

На борту судна можно расположиться на главной палубе или в каюте.

Для вашего кофорта мы сделали большую купательную платформу, с которой удобно нырять в море. Кстати, в открытом море вода всегда чистая и прозрачная.

Создать подходящее настроение поможет музыка. На борту установлено качественное музыкальное оборудование.

Если хотите отдохнуть, провести время с семьей, устроить романтическое свидание или просто кайфануть в компании друзей, тогда это к нам.

За качество отвечаем!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

морская прогулка,

обзорная экскурсия,

купание в открытом море,

музыкальное сопровождение.

Туристы оплачивают самотоятельно: