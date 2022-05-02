Приглашаем вас на морскую прогулку на белоснежной яхте с обзорной экскурсией по Сочи.
Что вас ждет
Вы полюбуетесь живописными видами великих Кавказских гор, искупаетесь в открытом море и, возможно, увидите диких дельфинов.
На борту судна можно расположиться на главной палубе или в каюте.
Для вашего кофорта мы сделали большую купательную платформу, с которой удобно нырять в море. Кстати, в открытом море вода всегда чистая и прозрачная.
Создать подходящее настроение поможет музыка. На борту установлено качественное музыкальное оборудование.
Если хотите отдохнуть, провести время с семьей, устроить романтическое свидание или просто кайфануть в компании друзей, тогда это к нам.
За качество отвечаем!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
морская прогулка,
обзорная экскурсия,
купание в открытом море,
музыкальное сопровождение.
Туристы оплачивают самотоятельно:
еда, напитки.
Ответы на вопросы
Что входит
Морская прогулка
Обзорная экскурсия
Купание в открытом море
Музыкальное сопровождение
Что не входит
Еда
Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Войкова 1, морвокзал
Завершение: Сочи, морской вокзал
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Александр — ваш гид в Сочи
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