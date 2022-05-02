Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море

TP-58368
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Проходите на борт нашей белоснежной яхты - мы отправляемся в часовой круиз по побережью Сочи

Круиз
Проходите на борт нашей белоснежной яхты — мы отправляемся в часовой круиз по побережью Сочи.

Легкий морской бриз, яркие лучи солнца и игривые дельфины.

Что может быть еще лучше? Мы сделаем небольшую остановку и все желающие смогут искупаться в открытом море.
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Обзорная экскурсия на яхте + купание в открытом море
Приглашаем вас на морскую прогулку на белоснежной яхте с обзорной экскурсией по Сочи.

Что вас ждет

Вы полюбуетесь живописными видами великих Кавказских гор, искупаетесь в открытом море и, возможно, увидите диких дельфинов.
На борту судна можно расположиться на главной палубе или в каюте.
Для вашего кофорта мы сделали большую купательную платформу, с которой удобно нырять в море. Кстати, в открытом море вода всегда чистая и прозрачная.
Создать подходящее настроение поможет музыка. На борту установлено качественное музыкальное оборудование.
Если хотите отдохнуть, провести время с семьей, устроить романтическое свидание или просто кайфануть в компании друзей, тогда это к нам.
За качество отвечаем!

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • морская прогулка,
    • обзорная экскурсия,
    • купание в открытом море,
    • музыкальное сопровождение.

    Туристы оплачивают самотоятельно:

    • еда, напитки.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Морская прогулка
    • Обзорная экскурсия
    • Купание в открытом море
    • Музыкальное сопровождение
    Что не входит
    • Еда
    • Напитки
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Войкова 1, морвокзал
    Завершение: Сочи, морской вокзал
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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