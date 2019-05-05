3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная поляна, Роза Хутор, Горки Город и открытый бассейн среди горных вершин

Александр
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Александр – представитель гидов
Вас ждет максимально насыщенная программа по самым интересным местам Олимпиады-2014 в горном кластере.

Вы совершите подъем на Роза Пик, прогуляетесь по Олимпийской деревне, искупаетесь в открытом бассейне среди горных вершин, сможете совершить головокружительные прыжки для экстремалов.

А также посетите минеральный источник, первобытную пещеру, узнаете секрет золотой рыбки, увидите шоу стеклодувов и отведаете лучшие блюда местной кухни.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча По адресу вашего проживания
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014

Что вас ожидает

Подъем на Роза Пик
Вы совершите поездку на подъёмнике до Роза Пик на горнолыжном курорте Роза Хутор, во время которой предусмотрен выход из кабины гондольного типа в трёх местах и прогулки на трёх уровнях горного курорта, в том числе открытый подъемник на втором уровне. На третьем уровне можно пройти 2,5 километра пешком до самой вершины Роза Пик или прокатиться на велосипеде либо на лошади в летний период. Также можно будет подняться на один из уровней на нашем транспорте и погулять по горной Олимпийской деревне, понаблюдать за спусками горнолыжников и сноубордистов зимой или экстремалов-велосипедистов в летний период. На экскурсии вы узнаете об особенностях влажного субтропического, сухого субтропического и горного климата. Отдельно поговорим о полезных свойствах фитонцидов, которыми наполнен горный воздух, и вы по-новому взглянете на его роль в физическом состоянии человека.

Бурлящая вода, золотая рыбка и шоу стеклодувов
По пути мы заедем на минеральные источники Чвижепсе, где вы попробуете природную натуральную воду с естественной газацией непосредственно из источника (часто путешественники берут эту по-настоящему живую воду с собой в дорогу). Далее в нашей программе форелевое хозяйство. Вы откроете для себя то единственное место в мире, где удалось вывести золотистую форель. Узнаете об интересном всемирном открытии, над которым бились ученые из разных стран, и увидите то самое место, где добились успеха именно российские селекционеры. После этого вы отправитесь на шоу стеклодувов, где посмотрите, как появляются необычайные разноцветные фигурки.

Скайпарк и Ахштырская пещера
В Скайпарке вы прогуляетесь по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (длина 439 м, высота 207 м). При желании можно будет совершить прыжки с разных высот, прокатиться в открытом кресле по тросу на Мегатролле со скорость 120 км/час над Ахштырским ущельем или попробовать покачаться там же на гигантских качелях. Кроме того, вы откроете для себя Ахштырскую пещеру, где были найдены останки первобытных людей, кости пещерного медведя, которого наши предки употребляли в пищу, и орудия труда. Здесь я расскажу вам о многовековой древнегреческой истории сочинского побережья, а также покажу место, где по легенде Одиссей встретился с Циклопом.

Национальная кухня
Вы сможете пообедать в одном из приятных кафе, где вам будут предложены лучшие блюда местной кухни: хачапури, хинкали, чанахи, харчо, хашлама, жареный сыр сулугуни, знаменитый кавказский шашлык из баранины или свинины, также вас ждет чудесное домашнее вино или настоящая чача, а на сладкое — варенье из инжира или молодого зеленого грецкого ореха.

В программе также предусмотрено посещение планетария в современном красивейшем торговом центре «Галактика».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • В стоимость экскурсии включён трансфер. Мы встретим вас по адресу проживания и после экскурсии отвезем обратно.
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Скайпарк (1250 р.), канатка (1150 р.), обед в кафе.
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По адресу вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 мая 2019
Все понравилось. Только гид был не Александр, хотя бронировала экскурсию ещё в декабре.
7 марта 2018
Замечательная экскурсия. Не забываемый день! Спасибо Александр!
16 февраля 2018
Замечательная экскурсия!!!!!! Были во второй половине Февраля. Погода отличная, в горах солнце и снег. У поднодья +13. Захватывающие виды с вершины!!!!
Гид спокойный, знающий человек. Хорошо знает историю. Вобщем рекомендую всем!!!!!!!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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