3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаковые места Олимпиады-2014

Красная Поляна, «Роза Хутор» и открытый бассейн среди горных вершин
Вас ждет максимально насыщенная программа по самым интересным местам Олимпиады-2014 в горном кластере.

Вы совершите подъем на Роза Пик, прогуляетесь по Олимпийской деревне, искупаетесь в открытом бассейне среди горных вершин, сможете совершить головокружительные прыжки для экстремалов.

А также посетите минеральный источник и первобытную пещеру, узнаете секрет золотой рыбки, увидите шоу стеклодувов и отведаете лучшие блюда местной кухни.
5
7 отзывов
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014
Знаковые места Олимпиады-2014

Описание экскурсии

Подъем на Роза Пик

Вы совершите поездку на подъёмнике до Роза Пик на горнолыжном курорте «Роза Хутор», во время которой предусмотрен выход из кабины гондольного типа в трёх местах и прогулки на трёх уровнях горного курорта, в том числе открытый подъемник на втором уровне. На третьем уровне можно пройти 2,5 километра пешком до самой вершины Роза Пик или прокатиться на велосипеде либо на лошади в летний период. Также можно будет подняться на один из уровней на нашем транспорте и погулять по горной Олимпийской деревне, понаблюдать за спусками горнолыжников и сноубордистов зимой или экстремалов-велосипедистов в летний период. На экскурсии вы узнаете об особенностях влажного субтропического, сухого субтропического и горного климата. Отдельно поговорим о полезных свойствах фитонцидов, которыми наполнен горный воздух, и вы по-новому взглянете на его роль в физическом состоянии человека.

Бурлящая вода, золотая рыбка и шоу стеклодувов

По пути мы заедем на минеральные источники Чвижепсе, где вы попробуете природную натуральную воду с естественной газацией непосредственно из источника (часто путешественники берут эту по-настоящему живую воду с собой в дорогу). Далее в нашей программе форелевое хозяйство. Вы откроете для себя то единственное место в мире, где удалось вывести золотистую форель. Узнаете об интересном всемирном открытии, над которым бились ученые из разных стран, и увидите то самое место, где добились успеха именно российские селекционеры. После этого вы отправитесь на шоу стеклодувов, где посмотрите, как появляются необычайные разноцветные фигурки.

Скайпарк и Ахштырская пещера

В Скайпарке вы прогуляетесь по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (длина 439 м, высота 207 м). При желании можно будет совершить прыжки с разных высот, прокатиться в открытом кресле по тросу на Мегатролле со скорость 120 км/час над Ахштырским ущельем или попробовать покачаться там же на гигантских качелях. Кроме того, вы откроете для себя Ахштырскую пещеру, где были найдены останки первобытных людей, кости пещерного медведя, которого наши предки употребляли в пищу, и орудия труда. Здесь я расскажу вам о многовековой древнегреческой истории сочинского побережья, а также покажу место, где по легенде Одиссей встретился с Циклопом.

Национальная кухня

Вы сможете пообедать в одном из приятных кафе, где вам будут предложены лучшие блюда местной кухни: хачапури, хинкали, чанахи, харчо, хашлама, жареный сыр сулугуни, знаменитый кавказский шашлык из баранины или свинины, также вас ждет чудесное домашнее вино или настоящая чача, а на сладкое — варенье из инжира или молодого зеленого грецкого ореха.

В программе также предусмотрено посещение планетария в современном красивейшем торговом центре «Галактика».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • В стоимость включён трансфер. Мы встретим вас по адресу проживания и после экскурсии отвезем обратно.
  • Дополнительно оплачиваются: вход в Скайпарк (1500 р.), канатка (1950 р.), обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1723 туристов
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Л
Спасибо, Юрию за проведенную экскурсию. За букет цветов))) очень приятно)).
Спасибо, Юрию за проведенную экскурсию. За букет цветов))) очень приятно)).
Спасибо, Юрию за проведенную экскурсию. За букет цветов))) очень приятно)).
Спасибо, Юрию за проведенную экскурсию. За букет цветов))) очень приятно)).
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М
Гид был не Александр, приехал вовремя, довез до Красной Поляны, рассказывая факты об истории Кавказа, поэтому поездка не показалась долгой, ехали по старой дороге, т. к. она более живописная. На
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Розе хутор гид без очереди приобрел нам билет на подъемник и даже поднялся с нами чтобы нам не скучно было стоять в очереди. Очереди на подъемнике были огромные, поэтому к сожалению откатали не всю программу экскурсии, просто не успели. На обратном пути заехали поужинать в место рекомендованное гидом, было вкусно, но на наш взгляд дороговато, хотя порции были большие. Бонусом нам еще показали объекты Олимпиады в Имеретинке, они уже были в вечерней подсветке.

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Д
Замечательная экскурсия!!!!!! Были во второй половине Февраля. Погода отличная, в горах солнце и снег. У поднодья +13. Захватывающие виды с вершины!!!!
Гид спокойный, знающий человек. Хорошо знает историю. Вобщем рекомендую всем!!!!!!!
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М
Прекрасный день в горах, масса впечатлений! Очень рекомендую эту экскурсию. Можно менять маршрут по желанию, купить мед, зайти в кафе, задержаться на подъемниках подольше. Никакой суеты, только положительные впечатления.
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Natalia
Экскурсовод - приятный собеседник. Экскурсия корректировалась в соответствии с нашими пожеланиями.
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Н
Все понравилось. Только гид был не Александр, хотя бронировала экскурсию ещё в декабре.
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