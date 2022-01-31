3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет максимально насыщенная программа по самым интересным местам Олимпиады-2014 в горном кластере. Вы совершите подъем на Роза Пик, прогуляетесь по Олимпийской деревне, искупаетесь в открытом бассейне среди горных вершин, сможете совершить головокружительные прыжки для экстремалов. А также посетите минеральный источник и первобытную пещеру, узнаете секрет золотой рыбки, увидите шоу стеклодувов и отведаете лучшие блюда местной кухни.

Описание экскурсии

Подъем на Роза Пик

Вы совершите поездку на подъёмнике до Роза Пик на горнолыжном курорте «Роза Хутор», во время которой предусмотрен выход из кабины гондольного типа в трёх местах и прогулки на трёх уровнях горного курорта, в том числе открытый подъемник на втором уровне. На третьем уровне можно пройти 2,5 километра пешком до самой вершины Роза Пик или прокатиться на велосипеде либо на лошади в летний период. Также можно будет подняться на один из уровней на нашем транспорте и погулять по горной Олимпийской деревне, понаблюдать за спусками горнолыжников и сноубордистов зимой или экстремалов-велосипедистов в летний период. На экскурсии вы узнаете об особенностях влажного субтропического, сухого субтропического и горного климата. Отдельно поговорим о полезных свойствах фитонцидов, которыми наполнен горный воздух, и вы по-новому взглянете на его роль в физическом состоянии человека.

Бурлящая вода, золотая рыбка и шоу стеклодувов

По пути мы заедем на минеральные источники Чвижепсе, где вы попробуете природную натуральную воду с естественной газацией непосредственно из источника (часто путешественники берут эту по-настоящему живую воду с собой в дорогу). Далее в нашей программе форелевое хозяйство. Вы откроете для себя то единственное место в мире, где удалось вывести золотистую форель. Узнаете об интересном всемирном открытии, над которым бились ученые из разных стран, и увидите то самое место, где добились успеха именно российские селекционеры. После этого вы отправитесь на шоу стеклодувов, где посмотрите, как появляются необычайные разноцветные фигурки.

Скайпарк и Ахштырская пещера

В Скайпарке вы прогуляетесь по самому длинному пешеходному подвесному мосту в мире (длина 439 м, высота 207 м). При желании можно будет совершить прыжки с разных высот, прокатиться в открытом кресле по тросу на Мегатролле со скорость 120 км/час над Ахштырским ущельем или попробовать покачаться там же на гигантских качелях. Кроме того, вы откроете для себя Ахштырскую пещеру, где были найдены останки первобытных людей, кости пещерного медведя, которого наши предки употребляли в пищу, и орудия труда. Здесь я расскажу вам о многовековой древнегреческой истории сочинского побережья, а также покажу место, где по легенде Одиссей встретился с Циклопом.

Национальная кухня

Вы сможете пообедать в одном из приятных кафе, где вам будут предложены лучшие блюда местной кухни: хачапури, хинкали, чанахи, харчо, хашлама, жареный сыр сулугуни, знаменитый кавказский шашлык из баранины или свинины, также вас ждет чудесное домашнее вино или настоящая чача, а на сладкое — варенье из инжира или молодого зеленого грецкого ореха.

В программе также предусмотрено посещение планетария в современном красивейшем торговом центре «Галактика».

Организационные детали