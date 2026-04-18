Оставьте суету позади и устройте себе праздник, который точно запомнится! Мы организуем встречу Нового года среди сверкающих огней и заснеженных вершин на курорте «Роза Хутор».
Здесь магия ощущается повсюду: горы под бескрайним небом, иллюминация и музыка так и манят загадать желание. А трансфер и новогодний стол мы возьмём на себя.
Описание трансфер
После трансфера из Сочи или Адлера мы окажемся в самом сердца зимнего праздника — у Ратуши. Вас ждут:
- выступления артистов и праздничные поздравления со сцены
- тёплая, дружеская атмосфера в кругу других гостей
- возможность подняться по канатной дороге (по желанию и за отдельную плату), чтобы полюбоваться на курорт с высоты
Мы организуем уютный уголок с раскладными столиками, где вы сможете комфортно расположиться. И предложим каждому новогодние закуски и напитки:
- порцию салата «Оливье» (250 г)
- для взрослых — бутылку игристого вина (500 мл)
- для детей — новогодний сладкий подарок (500 г)
- мандарины из Абхазии (250 г)
Для атмосферы раздадим бенгальские огни и праздничные колпаки. А главным ингредиентом праздника станет отличное настроение!
Организационные детали
- Продолжительность программы (с учётом трансфера туда и обратно) около 7 часов
- В новогоднюю ночь выезд время выезда из Сочи ~19.00, из Адлера ~21.00, возвращение ~3:00
- Во все праздничные дни (кроме новогодней ночи) время выезда из Сочи ~9:00, из Адлера ~10:00
- Дополнительно оплачиваются (по желанию):
— фотосессия, услуги фотографа
— канатная дорога по цене кассы в дни новогодних каникул
— личные расходы
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский до 14 лет. (цена экскурсии при покупке билета подъемник по цене кассы)
|300 ₽
|Взрослый (цена экскурсии при покупке билета на подъемник по цене кассы)
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Хосте, Мацесте, Кудепсте, курортном центре Адлера или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 82 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
