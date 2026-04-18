Оставьте суету позади и устройте себе праздник, который точно запомнится! Мы организуем встречу Нового года среди сверкающих огней и заснеженных вершин на курорте «Роза Хутор». Здесь магия ощущается повсюду: горы под бескрайним небом, иллюминация и музыка так и манят загадать желание. А трансфер и новогодний стол мы возьмём на себя.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

После трансфера из Сочи или Адлера мы окажемся в самом сердца зимнего праздника — у Ратуши. Вас ждут:

выступления артистов и праздничные поздравления со сцены

тёплая, дружеская атмосфера в кругу других гостей

возможность подняться по канатной дороге (по желанию и за отдельную плату), чтобы полюбоваться на курорт с высоты

Мы организуем уютный уголок с раскладными столиками, где вы сможете комфортно расположиться. И предложим каждому новогодние закуски и напитки:

порцию салата «Оливье» (250 г)

для взрослых — бутылку игристого вина (500 мл)

для детей — новогодний сладкий подарок (500 г)

мандарины из Абхазии (250 г)

Для атмосферы раздадим бенгальские огни и праздничные колпаки. А главным ингредиентом праздника станет отличное настроение!

