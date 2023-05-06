Прогулки на лошадях в Сочи

Экскурсии на лошадях в Сочи: путешествие в Тисосамшитовой роще и Речном каньоне

Описание
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Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Прогулки на лошадях в Сочи
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
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мая
10
мая
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Что вас ожидает:

  • Горы
  • Море
  • Самшитовую рощу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отправьтесь в увлекательное и живописное путешествие верхом на лошади. Отдохните душой и телом и насладитесь прекрасными видами природы этого города Сочи. Тисосамшитовая роща со своими реликтовыми деревьями, шумная горная река с кристально чистой водой, Речной каньон, ущелье Кудепста и вид на Олимпийский парк – отличная возможность увидеть природные и архитектурные шедевры своими глазами и запечатлеть на снимках. Интересная конная прогулка в сопровождении опытного инструктора и красивых лошадей.

Ежедневно в 10:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Кормление лошадей
Место начала и завершения?
Кудепста, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
  • Вы забронировали конную прогулку! Тур состоится 100%
  • Накануне то есть за 1 день мы с вами свяжемся для подтверждения. В ответ данному письму укажите пожалуйста адрес
  • По которому вы будете проживать! Спасибо за то что выбрали нашу команду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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