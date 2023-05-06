Экскурсии на лошадях в Сочи: путешествие в Тисосамшитовой роще и Речном каньоне
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Что вас ожидает:
- Горы
- Море
- Самшитовую рощу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправьтесь в увлекательное и живописное путешествие верхом на лошади. Отдохните душой и телом и насладитесь прекрасными видами природы этого города Сочи. Тисосамшитовая роща со своими реликтовыми деревьями, шумная горная река с кристально чистой водой, Речной каньон, ущелье Кудепста и вид на Олимпийский парк – отличная возможность увидеть природные и архитектурные шедевры своими глазами и запечатлеть на снимках. Интересная конная прогулка в сопровождении опытного инструктора и красивых лошадей.
Ежедневно в 10:00, 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж
- Кормление лошадей
- Место начала и завершения?
- Кудепста, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Вы забронировали конную прогулку! Тур состоится 100%
- Накануне то есть за 1 день мы с вами свяжемся для подтверждения. В ответ данному письму укажите пожалуйста адрес
- По которому вы будете проживать! Спасибо за то что выбрали нашу команду!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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