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Прогулки на яхте в Сочи без доплат

5
1 отзыв
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Добро пожаловать на борт яхты.

Вас ждет морское приключение — вы увидите Сочи с другой стороны.

Морские пейзажи, игривые дельфины 🐬 и шум морской волны.

Все это расслабляет и уносит от суеты города.

Морской круиз подойдет для влюбленных парочек, шумной компании и маленьких путешественников!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Прогулки на яхте в Сочи без доплат

Что вы увидите

  • Потрясающие виды на город
  • набережную и величественные горы Кавказского хребта
Морские прогулки на яхте 🛥️ в Сочи или Адлере — отличный выбор как для отдыха семьей, для влюбленных пар, так и для шумной компании друзей.
Отдых для всех и каждого
Однозначно детям будет интересно попасть на капитанский мостик и надев фуражку капитана познакомиться с навигационными системами судна. Взрослые же найдут для себя другие развлечения — купание в чистой воде, созерцание потрясающих видов на город 🏙️, набережную и величественные горы ⛰️ Кавказского хребта.
Для влюбленных пар, встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море 🌊, за бокалом любимого вина подарит новые, незабываемые эмоции. Девушки получат возможность шикарной фотосессии под белоснежными парусами или на скоростном катере.
Морские пейзажи и обитатели моря
Частыми спутниками во время прогулки на яхте становятся дельфины 🐬. Каждый из нас знает о целебных свойствах при общении с этими морскими обитателями. Порой они подплывают к яхте так близко, кажется, что вот-вот дотянешься до них рукой. Увидеть их в своей естественной среде обитания — это неописуемые впечатления. Неповторимые морские пейзажи, легкая качка и шум морской волны, положительные эмоции и впечатления на всю жизнь. Всё это ждет вас на морской прогулке 👣 в Сочи и Адлере.
Порадуйте себя и своих близких, организуйте романтическое свидание на яхте в Сочи для своей второй половинки. Важная информация:• С собой на борт можно взять еду и напитки;
  • Рекомендуем одеть удобную обувь;
  • В летний период возьмите с собой купальные принадлежности и защитные крема от солнца;
  • В зимний период возьмите с собой куртку (ветровку) и защиту от брызг;
  • Судно – моторные и парусные катера мировых верфей Monterey, Doral, Sea Ray, Bavaria.
Что входит
  • Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, напитки, питание)
Начало и место завершения
🚩 Гранд Марина, Сочи
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Прогулки на яхте в Сочи без доплат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Happy T.
Happy T.
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1 отзыв оставили туристы

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