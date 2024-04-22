Сочи - любимый курорт россиян: экскурсия по историческим местам

Нас ждет любимый курорт россиян — город Сочи. Мы отправимся исследовать самые известные его места и узнавать их истории. Вас ждут не только знаковые достопримечательность Сочи — парк Ривьера, вокзалы, Исторический бульвар, но также Мацеста и дом с привидениями — именно так называют дачу полковника Квитко. При желании сможем посетить и дачу Сталина.

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Описание экскурсии

Историческая экскурсия по Сочи

На этой экскурсии вы погрузитесь в увлекательный мир истории города-курорта Сочи. Узнаете о значимых периодах и событиях, которые сформировали его уникальный облик. Вас ждут великолепные памятники архитектуры и живописные места исторического центра города.

История Сочи

Сочи начал свое существование как военное укрепление, а в 1874 году получил статус гражданского поселения. В это время начинается активное изучение лечебных свойств Черноморского побережья Кавказа, что привело к его освоению. Черноморское побережье стало известно как Русская Ривьера или Русская Колхида.

Указом от 23 мая 1896 года посад Даховский был переименован в Сочи, в честь реки. В конце 19 - начале 20 века формируется архитектурный облик города. Вместо эклектики приходит новый стиль — модерн. В окрестностях Сочи строятся дачи для московских чиновников и интеллигенции, каждая из которых располагалась недалеко от моря и имела обширные приусадебные участки с экзотическими растениями.

На сегодняшний день в Сочи сохранилось 20 зданий бывших дач, признанных объектами культурно-исторического наследия.

Значение Сочи как курорта

В докладе сочинского городского старосты А. Карташова на съезде деятелей Черноморского побережья Кавказа в 1913 году отмечалось, что Сочи стал известен по всей России как курорт. Однако, несмотря на его популярность, многие предпочитали отдых за границей, что негативно сказывалось на развитии местных курортов.

Все эти события предопределили развитие Сочи как курорта с мировым именем, который стал олимпийской столицей в 2014 году.

Экскурсия по значимым местам Сочи

Во время экскурсии у вас будет возможность посетить важные для Сочи места. Начало экскурсии — от парка «Ривьера». Одной из значительных вех в истории курорта стало открытие комфортабельного заведения «Кавказская Ривьера». К моменту открытия здесь были построены:

две четырехэтажные гостиницы;

водолечебница;

театр;

кафе и ресторан;

здание администрации.

Также имелись собственные водопровод, канализация и электрическое освещение.

Достопримечательности Сочи

Вы сможете увидеть:

Красавец Морвокзал;

Форд Александрия;

Собор Святого Архистратига Михаила;

концертный зал "Фестивальный";

монумент "Якорь и пушка" — символ победы в войне с турками;

уникальный Зимний театр;

уголок "Фито-фантазия" Венчагова;

санаторий им. Серго Орджоникидзе;

Дом с приведениями — Дача Квитко;

Сталинская Башня на горе "Ахун".

При желании можно также посетить дачу Сталина. Сердце Сочи — бальнеологический курорт Мацеста, который также станет частью вашего путешествия.