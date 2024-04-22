Сочи - любимый курорт россиян: экскурсия по историческим местам

Экскурсия по историческим местам Адлера: открытие курорта до Олимпийской столицы
Нас ждет любимый курорт россиян — город Сочи. Мы отправимся исследовать самые известные его места и узнавать их истории.

Вас ждут не только знаковые достопримечательность Сочи — парк Ривьера, вокзалы, Исторический бульвар, но также Мацеста и дом с привидениями — именно так называют дачу полковника Квитко. При желании сможем посетить и дачу Сталина.
5
3 отзыва
Сочи - любимый курорт россиян: экскурсия по историческим местам
Сочи - любимый курорт россиян: экскурсия по историческим местам
Сочи - любимый курорт россиян: экскурсия по историческим местам
Ближайшие даты:
22
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Историческая экскурсия по Сочи

На этой экскурсии вы погрузитесь в увлекательный мир истории города-курорта Сочи. Узнаете о значимых периодах и событиях, которые сформировали его уникальный облик. Вас ждут великолепные памятники архитектуры и живописные места исторического центра города.

История Сочи

Сочи начал свое существование как военное укрепление, а в 1874 году получил статус гражданского поселения. В это время начинается активное изучение лечебных свойств Черноморского побережья Кавказа, что привело к его освоению. Черноморское побережье стало известно как Русская Ривьера или Русская Колхида.

Указом от 23 мая 1896 года посад Даховский был переименован в Сочи, в честь реки. В конце 19 - начале 20 века формируется архитектурный облик города. Вместо эклектики приходит новый стиль — модерн. В окрестностях Сочи строятся дачи для московских чиновников и интеллигенции, каждая из которых располагалась недалеко от моря и имела обширные приусадебные участки с экзотическими растениями.

На сегодняшний день в Сочи сохранилось 20 зданий бывших дач, признанных объектами культурно-исторического наследия.

Значение Сочи как курорта

В докладе сочинского городского старосты А. Карташова на съезде деятелей Черноморского побережья Кавказа в 1913 году отмечалось, что Сочи стал известен по всей России как курорт. Однако, несмотря на его популярность, многие предпочитали отдых за границей, что негативно сказывалось на развитии местных курортов.

Все эти события предопределили развитие Сочи как курорта с мировым именем, который стал олимпийской столицей в 2014 году.

Экскурсия по значимым местам Сочи

Во время экскурсии у вас будет возможность посетить важные для Сочи места. Начало экскурсии — от парка «Ривьера». Одной из значительных вех в истории курорта стало открытие комфортабельного заведения «Кавказская Ривьера». К моменту открытия здесь были построены:

  • две четырехэтажные гостиницы;
  • водолечебница;
  • театр;
  • кафе и ресторан;
  • здание администрации.

Также имелись собственные водопровод, канализация и электрическое освещение.

Достопримечательности Сочи

Вы сможете увидеть:

  • Красавец Морвокзал;
  • Форд Александрия;
  • Собор Святого Архистратига Михаила;
  • концертный зал "Фестивальный";
  • монумент "Якорь и пушка" — символ победы в войне с турками;
  • уникальный Зимний театр;
  • уголок "Фито-фантазия" Венчагова;
  • санаторий им. Серго Орджоникидзе;
  • Дом с приведениями — Дача Квитко;
  • Сталинская Башня на горе "Ахун".

При желании можно также посетить дачу Сталина. Сердце Сочи — бальнеологический курорт Мацеста, который также станет частью вашего путешествия.

Ежедневно по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мацеста
  • Гора Ахун
  • Зимний театр
  • Форт Александрия
  • Исторический бульвар
  • Памятники архитектуры федерального значения - морской и ж/д вокзалы Сочи
  • Собор Святого Архистратига Михаила
  • Парк Ривьера
  • Дача Квитко
  • Концертный зал «Фестивальный»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и нацпарк
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 апр 2024
Экскурсия содержательная. Маршрут живописный. Сервис не навязчивый. Гид Сергей приятный, знающий свое дело. Поездкой все остались довольны. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Сергея. Думаю, что любая экскурсия с ним удовлетворит самых требовательных туристов.
А
19 апр 2024
О
1 ноя 2023
Отличный экскурсовод!!! На все 100 положительные впечатления

Похожие экскурсии из Сочи

Сочи: знакомство с городом
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сочи: знакомство с городом
Познакомьтесь с Сочи через его знаковые места: от крепостных стен до Приморского парка. Увлекательная прогулка по истории и современности города
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 09:00
25 мая в 09:00
3734 ₽ за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
27 мая в 09:30
28 мая в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
23 мая в 08:00
24 мая в 08:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.