Что вы увидите
- Скальный участок старого Краснополянского шоссе
- красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну
Маршрут: Сочи (или Адлер) — Скальный участок старого Краснополянского шоссе(красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну) - Сочи (или Адлер)
Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка 👣 по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.
Начало
🚩 Сочи (или Адлер), КПП любого отеля
Место завершения
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ШиК А.
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