  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Заброшенная дорога на Красную поляну

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Заброшенная дорога на Красную поляну
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • В горы
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Заброшенная дорога на Красную поляну
Заброшенная дорога на Красную поляну

Что вы увидите

  • Скальный участок старого Краснополянского шоссе
  • красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну
Маршрут: Сочи (или Адлер) — Скальный участок старого Краснополянского шоссе(красивая заброшенная дорога из Сочи на Красную поляну) - Сочи (или Адлер)
Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка 👣 по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.
Что входит
  • входные билеты
Что не входит
    Начало
    🚩 Сочи (или Адлер), КПП любого отеля
    Место завершения
    🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
    Заброшенная дорога на Красную поляну
    Заброшенная дорога на Красную поляну
    Заброшенная дорога на Красную поляну
    Заброшенная дорога на Красную поляну
    Заброшенная дорога на Красную поляну

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ШиК А.
    ШиК А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    ШиК А. проводит ещё 6 экскурсий

    Уникальное природное явление - 33 водопада
    31 250
    7 часов
    Уникальное природное явление - 33 водопада
    Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
    18 750
    6 часов
    Мацеста. Орлиные скалы. Прометей. Гора Большой Ахун
    Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
    25 000
    7 часов
    Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
    Пикник с форелью у горной речки
    16 250
    5 часов
    Пикник с форелью у горной речки
    Жечужина Сочи — Солохаул
    25 000
    6 часов
    Жечужина Сочи — Солохаул
    Мифический водопад "Пасть Дракона"
    7 500
    3 часа
    Мифический водопад "Пасть Дракона"

    Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

    Вечерний Сочи
    От 3 510
    3 часа
    Вечерний Сочи
    162 отзыва
    Лучшие смотровые площадки города
    Через Гагру на озеро Рица
    От 9 750
    9 часов
    Через Гагру на озеро Рица
    161 отзыв
    Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    скидка40%
    900
    540
    9 часов
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    127 отзывов
    Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
    Весь Сочи за 8 часов
    10 000
    8 часов
    Весь Сочи за 8 часов
    117 отзывов
    Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
    Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
    От 11 700
    12 часов
    Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
    100 отзывов
    Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
    По следам Старика Хоттабыча
    От 3 800
    3 часа
    По следам Старика Хоттабыча
    92 отзыва
    Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец