Сочи Парк 🌳 Отель 🏨 ⭐️⭐️⭐️ – бывший отель 🏨 Сириус, расположен в Адлере (Сочи), на большой территории есть бассейны и пруды, среди развлечений – анимация для детей и взрослых, свой пляж 🏖️, очень низкие цены. Как добраться до отеля, какие здесь цены, номера и, конечно, шведский стол

Сочи Парк Отель Ресепшен Отель славится своей благоустроенной территорией Вид на горы с территории отеля Вид из номера на аттракционы Сочи Парк

Сочи Парк Отель 3* находится в завидном положении, поскольку он расположен достаточно близко к морю всего 800 метров (10 минут пешком), также совсем рядом Олимпийский парк (примерно 5-10 минут) и аэропорт (15 минут на машине).

Отель расположен на курорте Имеретинский. Вся площадь участка, включая аллеи для прогулок, зоны отдыха, искусственные пруды, детские игровые площадки и торговые точки, насчитывает больше 24 Га.

Стоит упомянуть о том, что в 2017 году был проведен ребрендинг отеля (ранее он назывался Azimut Hotel Sochi), а вместе с ним обновилась концепция сервиса, он стал более атмосферным и гостеприимным.

Номера и цены

Один из номеров Двухкомнатный номер Люкс Ванная комната в стандартном двухместном номере Вид из номера

Сочи Парк Отель 3* располагает 2880 номерами, которые варьируются по стоимости и типу, от номеров «Стандарт» до «Супериор люкс».

Каждый номер оборудован удобствами для отдыха и развлечений:

бесплатный вай-фай,

телевизор (спутниковые каналы),

холодильник,

чайник,

ванная комната с ванной или душем и туалетно-косметическими принадлежностями,

фен,

письменный стол,

шкаф для одежды.

Из большинства номеров открывается великолепный вид на близлежащий Олимпийский парк, трассу Формулы-1, горы и море. Конечно имеются и номера с видом на парковку, но за небольшую доплату можно переехать, только имейте ввиду это не в высокий сезон.

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Территория, услуги и развлечения в Сочи Парк Отеле

Один из бассейнов отеля и часть корпусов Пляж отеля Теннисные корты Детская игровая площадка Зона отдыха в СПА центре Точка проката спортивного инвентаря

Сочи Парк Отель считается одним из самых популярных отелей в курортном комплексе Имеретинский. Заработал он такую популярность благодаря своему выгодному расположению и разнообразию предоставляемых услуг.

На территории отеля имеются:

5-ть уличных бассейнов (работающие в летний период, без подогрева);

прокат велосипедов;

анимационная программа для детей и взрослых;

тренажерный зал, Спа-центр и массажные процедуры;

теннисные корты;

развлечения для детей (аттракционы, самокаты и машинки).

Также отель располагает частной парковкой. За дополнительную плату гости отеля могут воспользоваться химчисткой и услугами гида. Ещё одна сервисная услуга которую предоставляет отель – аренда автомобиля.

В собственности отеля есть частный пляж (галечный). Он оборудован всем необходимым, но дополнительные услуги оплачиваются отдельно в том числе шезлонг и зонт. Кстати, от отеля до пляжа и обратно есть трансфер.

Кухня и шведсткий стол

Ресторан «Il Basilico» Ресторан «Graf Orlov» Кафе «Бамбук» Кафе «Malina» Бар №17

В Сочи Парк Отеле 8 ресторанов и баров, где вы можете отведать блюда разных кухонь мира.

Также для вашего удобства, есть различные варианты питания:

только завтраки;

завтрак и обед;

завтрак и ужин;

трёхразовое питание;

без питания;

общепринятое обслуживание по меню в ресторанах, где предлагаются различные кухни мира (другими словами, питание по системе A la Carte.

Тематические рестораны отеля:

Итальянскую и средиземноморскую кухни, можно попробовать в пиццерия «Il Vacilico» .

. В ресторане «Graf Orlov» – широко представлены блюда русской кухни, кстати тут можно насладиться не только вкусной едой, но и прекрасным тематическим интерьером.

– широко представлены блюда русской кухни, кстати тут можно насладиться не только вкусной едой, но и прекрасным тематическим интерьером. Любителям европейской кухни стоит посетить Bamboo bar .

. Попробовать превосходные авторские коктейли можно в уютном местечке под названием – Malina бар .

. Чтобы отведать современную кухню в стиле Fusion, стоит посетить кафе япоской кухни Galaxу .

. Хорошее место для просмотра матчей и общения с друзьями спорт-бар №17 .

. Для тех кто не может уснуть и просто хочет душевно провести время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю открыт пивной ресторан «Bruderschaft» и лобби-бары в корпусах №9 и №10.

Если вы относитесь к числу любителей танцев и шумных вечеринок, то обратите внимание на ночной клуб «Трое в лодке», он также расположен на территории отеля.

Достопримечательности рядом с отелем

Олимпийский парк Сочи Парк Парк Южные культуры Тисосамшитовая роща Поющий Фонтан (Олимпийский Парк) Скайпарк Сочи

Самые популярные места, которые стоит посетить рядом с Сочи Парк Отелем:

Олимпийский парк;

Сочи Парк;

Имеретинская набережная;

Электрический музей Николы Тесла;

Поющий Фонтан в Олимпийском Парке;

Парк Южные культуры;

Хостинская тисосамшитовая роща;

Музей СССР;

Скайпарк Сочи.

Плюс и минусы

Карта территории «Сочи Парк Отель»

У Сочи Парк Отеля есть свои достоинства и недостатки, давайте мы вам о них расскажем.

Плюсы:

большая территория для прогулок;

выгодное расположение;

шикарная инфраструктура;

достопримечательности в шаговой доступности;

прекрасный вид из номеров;

много площадок и развлечений для детей;

отличная охрана отеля (почти все гости отмечают это 😎).

Минусы:

долгое заселение из-за большого количества людей;

отсутствие бутилированной питьевой воды в номерах;

скудная однообразная еда;

нехватка лежаков и зонтов у бассейна;

многие гости жалуются на неудобные матрасы;

дорогая парковка;

редкая уборка номеров.

Как добраться до Сочи Парк Отеля

Автобус 124 С Станция Олимпийский парк Аренда автомобиля

От международного аэропорта Сочи (Адлер):

вам необходимо сесть на маршрутное такси №135 и до остановки «Сочи Парк Отель» ;

и ; так же вариант на автобусе №57 до остановки «Олимпийский проспект» , это рядом с отелем, возле его территории, но до входа надо будет пройти метров 200;

, это рядом с отелем, возле его территории, но до входа надо будет пройти метров 200; можно ещё на автобусе №58, но тут уже придется пройти пешком около 11 минут, так как максимально близкая остановка, это «Сельсовет», а идти придется по мосту, но если вы налегке и не хотите ждать другой автобус, то это совсем не проблема.

Время поездки на этих маршрутах, около 30-40 минут без пробок.

Маршрут до отеля на автобусе от Аэропорта Сочи

От железнодорожного вокзала Адлера:

подойдет автобусы №125с, №55 , необходимо будет выйти на остановке «Олимпийский проспект» ;

, необходимо будет ; так же можно на автобусе №123 до остановки «Сочи Парк Отель» или же садитесь на маршрут №50 , остановка для выхода та же, но ехать на минут 20 дольше.

до или же садитесь на маршрут , остановка для выхода та же, но ехать на минут 20 дольше. Если вы налегке, то отправляйтесь на автобусах №№134, 117, 125п, 50, 58 , но выходите на остановке «Сельсовет» , далее пешком по мосту около 11 минут до отеля.

, но выходите , далее пешком по мосту около 11 минут до отеля. ещё один вариант электропоезд, выходите на станции «Олимпийский парк», дальше пешком метро 800.

Маршрут до отеля на автобусе от Ж/Д вокзала Адлер

Такси

Тут всё просто – пользуемся Яндекс.Такси или другими агрегаторами. Не рекомендуем пользоваться услугами частных таксистов, которые атакуют вас на выходе с аэропорта, так как сдерут с вас скорее всего втридорога, мы сами не раз попадали в эту историю и даже через агрегаторы, поэтому не стесняйтесь потом жаловаться в тот же Яндекс или Uber.

Прокат машины

Летите в Сочи на отдых или по работе, путешествие будет намного комфортнее, если арендовать автомобиль. Выбор компаний предоставляющий данную услугу огромен, как и сам автопарк.

Очевидно, что арендовав машину вы получите больше удовольствия от путешествия. Вам не нужно думать, как добраться до отеля, как мы уже говорили на территории Сочи Парк Отеля есть частная парковка, где вы можете оставить арендованный автомобиль. Также вам не придётся зависеть от общественного транспорта, чтобы добраться до местных достопримечательностей и обратно.

Выбор автомобилей большой: для больших семей, двухместные для романтического путешествия и т.д. В любом случае каждый найдет подходящий для себя вариант. Непременно рассмотрите данный вариант, только не забудьте взять водительское удостоверение.