Огромный список идеальных мест для отдыха в Сочи, где погулять в любое время года, летом, зимой, хоть в дождь. Всё рассказываем подробно с фотографиями и маршрутами. Так же вы узнаете где погулять с ребенком или познайте лучшие места для посещения ночью. Всё о большом Сочи, Адлере, Красной поляне

Сочи — жемчужина Черноморского побережья, город, который навсегда остаётся в памяти каждого, кто побывал там хотя бы однажды. Сочи неизменно поражает туристов масштабами, разнообразием архитектурных стилей, красотой и гостеприимством.

Морской порт г. Сочи

Несколько цифр для справки:

около 145 км составляет протяжённость Сочи вдоль береговой линии;

около 100 туристических объектов действуют в городе;

183 пляжные территории открыты для жителей и гостей города;

в 2016 году город посетили приблизительно 5,2 миллиона туристов.

Число туристов в Сочи ежегодно растёт, но город стабильно справляется с наплывом отдыхающих. Неизменной популярностью у туристов пользуются следующие достопримечательности:

Наш портал ХорошоТАМ решил рассказать вам, как лучше составить индивидуальный прогулочный маршрут, разделив достопримечательности на категории. Выбирайте, что вам больше подходит, и приятной прогулки!

Где погулять летним днём в Сочи

Набережная Имеритинской низменности

Летний отдых в Сочи — это, прежде всего, море. Многочисленные пляжи оборудованы всем необходимым. Отдыхающие стараются использовать каждый солнечный день, наслаждаясь морем. Если же вы отправитесь на гору Ахун (подробнее о горе Ахун), которая находится в Хостинском районе города, то сможете полюбоваться прекрасным видом на море и горы со смотровой башни, расположенной на высоте 663 м над уровнем моря. Высота башни составляет 30 м. Добраться сюда можно самостоятельно, воспользовавшись автобусом, такси или личным транспортом или в составе экскурсионной группы.

Самый крупный ТРЦ Сочи "Моремолл"

В дождливую погоду отчаиваться не стоит. Это время можно провести интересно и с пользой. ТРЦ «Моремолл» порадует многочисленными магазинами и бутиками известных брендов, огромным многоуровневым фудкортом, кинотеатрами, небольшим зоопарком и даже аттракционами. Здесь часто можно встретить отечественных и зарубежных звёзд спорта и шоу бизнеса, находящихся в Сочи на гастролях или отдыхе.

Можно отправиться на прогулку на водопады, которые расположены в окрестностях и черте города. Наиболее полноводны они весной и после обильных ливней, но даже в сухую погоду здесь интересно и очень красиво.

Отдохнуть от жары можно в горных районах города, наметив маршрут прогулки в Красную Поляну, Розу Хутор и Эсто-Садок.

Так же не забывайте о большом количестве водопадов и зеленых зон в горных районах Сочи, туда лучше стоит отправляться на такси, это будет не так дорого как, например, поездка из аэропорта. Воспользуйтесь лучше услугами популярных сервисов, типа Яндекс.Такси или UBER (это не реклама, это собственный опыт), так как они делают фиксированные тарифы, а не как местные таксисты, которые с руки загибают цены в 3-10 раз от реальной стоимости.

Где погулять вечером или в не жаркие дни в Сочи

Зимний театр Сочи

Когда дневная жара спадает, и приближаются сумерки, город преображается, обретая особое обаяние. Если начать прогулку в районе улицы Театральной, можно спуститься к Зимнему театру. Вечером здесь часто бывает многолюдно, так как в театре ежедневно проходят концертные мероприятия, например, Кинотавр, а мимо величественного, окруженного колоннами здания пролегает путь на набережную и пляж.

Проект театра создан архитектором К.Н. Чернопятовым. Здание театра построено в 37-м году 20-го столетия.

Отсюда можно спуститься на набережную, где можно поужинать, наслаждаясь звуками морского прибоя, музыкой и атмосферой вечернего курорта.

Дойдя до конца набережной, вы увидите здание знаменитого Морского вокзала, построенного в 1955-м году. Здесь снимались эпизоды знаменитого советского фильма «Бриллиантовая рука», и на территории вокзала можно сфотографироваться со скульптурами знаменитых героев фильма в исполнении любимых артистов: Ю.Никулина, А. Миронова и А. Папанова.

Яхты стоящие в марине города Сочи

Неподалёку от Морского вокзала расположены два уютных сквера — Кооперативный и Поцелуевский.

Музыкальный фонтан у ТРЦ Мелодия

Долгое время одной из визитных карточек Сочи являлись Поющие фонтаны на Платановой аллее Курортного проспекта. Платановая аллея спасает туристов от жары днём, привлекает влюблённые пары вечером, а поющие фонтаны развлекают ежедневно сотни зрителей ярким цветомузыкальным представлением.

Но в былые времена, он всё же больше привлекал людей, чем сейчас, так как фонтан Олимпийского парка его обошел по всем параметрам, поэтому иногда он даже просто не работает. Можно даже прогуляться чуть выше по прекрасной пешеходной улице Навагинская, это совершенно новая улица, точнее просто переосмысленная улица для пеших прогулок, здесь ещё только начинают открываться новые кафешечки и магазинчики, наверное одно из самых популярных мест для местных жителей всех возрастов, туристы здесь конечно же тоже обожают гулять.

ул. Навагинская Роскошные пальмы на ул. Навагинская Навагинская пешеходная улица Сочи

Её часто сравнивают с Арбатом, называя её Сочинский арбат, но давайте будем честны, такой зелени и такой красоты, нет ни на старом, ни на новом Арбате. А ещё здесь прекрасная велосипедная дорожка с подсветкой, можно так же провести прекрасно время с ребенком, прокат разнообразного детского траспорта, да и для взрослых есть куча новомодных гироскутеров, сегвеев, самокатов и велосипедов.

А так Навагинская выглядит зимой, а зима для Сочи, это больше март, чем декабрь, именно в марте чаще всего выпадает снег и самая низкая температура.

Видео прогулка по Навагинской в марте

По Навагинской как раз можно дойти до фонтанов у здания Администрации г. Сочи, там появился другой фонтан, который уже полюбили дети и люди желающие охладиться от изнурящей жары.

Фонтан у Администрации Сочи

Фонтан в Олимпийском парке Сочи

В Адлерском районе вы также можете увидеть поющий грандиозный фонтан. Расположен он в знаменитом Олимпийском парке. Фонтан поражает своими размерами и мощью:

Олимпийский фонтан Сочи ночью Фонтан ночью в момент шоу

высота главной струи достигает 70 метров, второстепенных — 30м;

диаметр чаши фонтана составляет 75 метров;

фонтанная группа состоит из 264 фонтанов, каждый из которых имеет собственную подсветку.

Фонтан в Олимпийском парке с горящим огнем

Посмотрите на фонтан в боевом режиме на этом видео

Железнодорожный вокзал г. Сочи

Экстремальные развлечения, концерты и пляжи особо популярны у молодёжи на любом курорте.

Набережные города, парк Олимпийский, Сочи Парк, Ривьера — излюбленные места молодых туристов из России и других стран. От Морвокзала можно отправиться на морскую прогулку, а с Железнодорожного вокзала города — в небольшое путешествие на комфортабельной электричке.

Сочи Парк – парк аттракционов

Любители экстрима могут отправиться в Сочи парк (подробнее о парке) и прокатиться на таких аттракционах, как «Квантовый скачок» или «Змей Горыныч».

Сочи-Парк - парк аттракционов

Парк аттракционов Сочи-Парк Вечернее шоу фонтанов в Сочи-Парке Змей Горыныч в Сочи парке - американские горки

Формул 1

Почувствовать себя гонщиком на настоящем гоночном болиде на сочинской трассе «Формулы 1». Прогуляться в тени первобытных лесов к многочисленным пещерам и водопадам.

Формула 1 Сочи

Скайпарк – прыжки с моста

Ну и забыть про потрясающий экстремальный СкайПарк мы тоже не могли.

Бейсджампинг в Сочи Сочинский Скай Парк (бейсджампинг)

Это популярнейшее место среди тех, кто любит пощекотать себе нервы, прогуляться по одному из самых высоких пешеходных мостов в мире, а так же прыгнуть на банжи с огромной высоты прямо в ущелье или даже прокатиться на качелях от одной горы к другой. Подробнее читайте у нас статье о Скай-Парке SkyPark AJ Hackett Sochi

Где же погулять ночью в Сочи

Красота и романтика курортных ночей воспета в стихах и песнях. Ночная жизнь города насыщена и многообразна. Город словно переодевается в ночные наряды, благодаря подсветке зданий и освещению улиц. Здесь можно просто бродить по центральным улицам, а можно поужинать и повеселиться в одном из баров, кафе, ресторанов или ночных клубов.

Бар Harat's Pub

Особенно оживлённо бывает на набережных города. Гулять здесь весело и приятно, но цены на ночные развлечения здесь значительно выше, чем в барах и клубах, расположенных вдали от береговой линии.

В Олимпийском и Сочи парках Адлерского района с наступлением ночи вас ждут ночное шоу фонтанов, фейерверки, водная феерия. В ночных клубах города можно увидеть и услышать лучших ди-джеев страны и зарубежья.

Самые популярные бары и ночные клубы города:

бар «Грязные танцы»;

Harat's pub (на набережной Сочи и на Красной поляне (Горки Город));

Scy Club and Concert Hall (Эсто-Садок, Горки Город);

«Треугольник»;

«Кабуки» бар;

РЦ «Ферум» Адлер.

Где погулять с ребёнком и не только

Детский отдых должен быть не только познавательным, но и полезным. Сочи предлагает огромный выбор пунктов назначения для прогулок с ребёнком любого возраста.

Самыми излюбленными местами отдыха у детей являются, конечно, пляжи, аквапарки и парки развлечений.

Ривьера – городской парк

Парк «Ривьера» в Центральном районе города, был основан в 1898 году известным коммерсантом и меценатом В.А. Хлудовым. Он привлекателен для маленьких посетителей обилием аттракционов и развлечений.

Вход в парк Ривьера

Дельфинарий Сочи в Ривьере

Здесь расположены дельфинарий, океанариум, мини-кинотеатр, картодром, Зелёный театр. Прогулка по парку подарит вам знакомство с такими редкими растениями, как сакуры и кедры. На территории расположена знаменитая Поляна Дружбы, где растут магнолии, посаженные российскими и американскими космонавтами. Проголодавшегося ребёнка можно угостить в одном из кафе, расположенном на территории парка.

Сочи Парк в Адлерском районе города раскинулся на территории в 20,5 гектаров. Здесь работают аттракционы, гостиничный комплекс, дельфинарий, водный игровой комплекс, кафе и рестораны. В парке проводятся фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы. (подробнее о Сочи-Парке мы рассказали в отдельной статье)

Вход на территорию парка платный. В стоимость билета включено посещение аттракционов.

Сочинский Дендрарий

Полюбоваться редчайшими видами растений, познакомиться со страусами, обезьянами, попугаями можно в сочинском Дендрарие. В зарослях бамбука дети могут почувствовать себя первооткрывателями тропических лесов.

Можно прокатиться на канатной дороге, полюбовавшись панорамой города с высоты птичьего полёта.

Фуникулер канатка дендрария Сочи

Добравшись до Курортного городка в Адлере, непременно посетите океанариум. Его экспозиция огромна и удивительна. Дети смогут наблюдать здесь кормление акул и огромных черепах, встретить настоящую русалку и узнать много интересного о морских обитателях планеты.

В Курортном городке располагаются игровой городок, аквапарк и, конечно, пляж.

Интересной будет прогулка в Олимпийский парк. Здесь можно посетить знаменитые объекты Зимней Олимпиады 2014 года, посетить крытый каток в одном из знаменитых дворцов спорта, ознакомиться с экспозициями и выставками, представленными в парке, увидеть настоящие олимпийские медали и многое другое. Об этом мы рассказали выше и в отдельной статье об Олимпийском парке

Порадуют ребёнка прогулки в парках Адлера, где можно увидеть много интересного и весело провести время.

Где погулять в Адлере

Не так давно Адлер считался отдалённым, неудобным и пользовался меньшей популярностью, чем Центральный Сочи. Сегодня это город в городе, чьи курортные объекты и достопримечательности привлекают ежегодно миллионы туристов.

Достопримечательности Адлерского района:

Олимпийский парк;

Олимпийская набережная;

Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium»;

парк «Южные культуры»;

страусовая ферма «Три Софии»;

Ахштырское ущелье;

Форелевое хозяйство;

Концертный зал «Мандарин Холл»;

Музей истории Адлерского района;

Адлерский обезьяний питомник;

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

Набережная реки Мзымта

Приятной будет прогулка по набережной реки Мзымта. Своим вторым рождением набережная обязана Зимним Олимпийским Играм в Сочи. Обновлённая и преобразившаяся, она была вновь открыта в 2013 году. Здесь можно наслаждаться чистейшим горным воздухом, сидя на одной из многочисленных скамеек, а можно взять на прокат ролики, велосипеды, самокаты.

Набережная, как и прочие туристические объекты Сочи, оснащена всем необходимым для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями.

Где погулять на Красной Поляне

Красная Поляна — один из посёлков Адлерского района Сочи — привлекает туристов сочетанием первозданной природной красоты и современного комфорта. Посёлок расположен на высоте 500 м над уровнем моря. Несмотря на небольшую территорию, Красная Поляна имеет несколько своих достопримечательностей:

Краеведческий музей;

Греческая церковь с часовней;

Музей природы Краснополянского лесничества;

Памятник солдату;

Охотничий домик на горе Ачишхо.

Красная Поляна прославилась благодаря олимпийским трассам для таких видов спорта, как горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд.

Здесь не так оживлённо, как в Центре города. Ничто не отвлекает от любования горными пейзажами. Особый восторг вызовет прогулка в кабине канатной дороги. Виды, открывающиеся с такой высоты, поражают своей красотой и великолепием.

Где погулять для спокойного отдыха

Пожилые люди найдут для себя не меньше интересных прогулочных маршрутов, чем молодёжь. На Курортном проспекте Сочи расположен Сад русско-японской дружбы. Любоваться аккуратным восточным убранством парка можно бесконечно в любое время года. Хотя если честно, территория совсем маленькая, поэтому именно гулять там будет сложно, а вот посидеть и полюбоваться зеленью, можно в любое время года, тем более это просто сделать, мини-парк находится прямо рядом с остановкой «Гостиница Сочи».

Японский сад Сочи

Дача Сталина

Приятно отдохнуть в многочисленных скверах города, которые есть в каждом районе. Особенно красивый вид на море открывается с площадки у гостиницы «Черноморская». В хорошую, не слишком жаркую погоду приятно отдохнуть в Дендрарии или в парке «Южные культуры». Полюбоваться прекрасными розами под весёлый гомон детворы можно в парке «Ривьера». Фонтаны города у Цирка, Платановой аллеи, Художественного музея обдадут приятной прохладой.

Прогулка на дачу Сталина перенесёт вас в Советские времена эпохи «Отца всех народов». Здесь сохранилась подлинная обстановка, которая помнит присутствие сложной и неоднозначной исторической личности.

Где погулять в Сочи зимой

Благодаря субтропическому климату, в Сочи можно отдыхать и зимой, и летом. Почти все развлечения и достопримечательности доступны круглый год. Единственного, чего не будет вам хватать на курорте в зимнее время — купания в Чёрном море. Зато любители снежных забав могут найти развлечения по душе на горнолыжных курортах города.

Средняя температура в Сочи зимой составляет +10 - +12 градусов, так что можно смело гулять, не опасаясь простуд и обморожений.

Все парки города ежедневно продолжают встречать многочисленных посетителей и в зимний период. В новогоднюю пору здесь вас обязательно будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

Часы работы парков и время проведения шоу программ в зимний сезон могут отличаться от летнего графика. Также, планируя прогулку в отдалённые районы города, следует заранее ознакомиться с графиком движения электричек и автобусов.

Открытый бассейн аквапарка в ТРЦ Галактика (Газпром)

А вообще, зимой рекомендуем отправляться на Красную поляну, в Горки Город или любимую нами Розу Хутор (читать о Розе Хутор). Даже если вы не умеете и не хотите кататься на лыжах или сноуборде, там есть чем заняться и что посмотреть. Это и несколько аквапарков с зонами для релакса и открытыми бассейнами, а так же торгово развлекательные центры, питомники, горные пешеходные маршруты, парки и красивые виды с любой точки и любой высоты, ведь подняться на гору вы можете и не катаясь, а просто чтобы прогуляться.

Розу Хутор и её главная Ратуша (вид с фуникулёра)

Как видите, в Сочи есть чем заняться и есть где погулять. И месяца не хватит, чтобы обойти все места, даже если выделять им по 2-3 часа, поэтому постарайтесь выбрать для себя самое основное в свой маршрут. Возьмите по-старинке ручку и листочек, запишите туда список желаемых для посещения мест, а затем пронумируйте их по степени важности для Вас и близости объектов к друг другу, чтобы обязательно захватить как можно больше и заполнить память своих телефонов огромных количеством классных фотографий!