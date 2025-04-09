Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге

Наша экскурсия начинается в Сортавала. Встреча, посадка на быстроходный катер и путешествие начинается.
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Ближайшие даты:
9
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Время начала: 11:00

Описание водной прогулки

Путешествие по Ладожскому озеру

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру! Мы встретимся у причала и отправимся в увлекательное приключение, полное красоты и истории.

Уникальные достопримечательности

На нашем маршруте вы увидите:

  • Особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского означает «сказочный».
  • Церковь на острове Риеккалансаари, история которой насчитывает более 500 лет.

Знакомство с природой

Вы сможете насладиться необыкновенной природой Ладоги. Я расскажу вам о том, как ледник двигался на протяжении 20,000 лет, о появлении озера и интересных историях, связанных с ним.

Красота островов

На нашем пути вы увидите самые живописные острова с оригинальными названиями. В одном из мест мы пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку, откуда откроется захватывающий вид на Ладогу с высоты птичьего полета.

Возможность искупаться

Если погода будет благоприятной, вы сможете искупаться в чистых водах Ладоги и зарядиться энергией Севера.

Ваши впечатления

После поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и множеством фотографий, которые будут напоминать о вашем путешествии.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Валаам
  • О. Риеккалансари
  • О. Хавус
  • О. Хонкасало
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Посещение национального парка / «Ладожские шхеры/» оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная ладожской флотилии 2
Завершение: Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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