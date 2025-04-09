Описание водной прогулки
Путешествие по Ладожскому озеру
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру! Мы встретимся у причала и отправимся в увлекательное приключение, полное красоты и истории.
Уникальные достопримечательности
На нашем маршруте вы увидите:
- Особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского означает «сказочный».
- Церковь на острове Риеккалансаари, история которой насчитывает более 500 лет.
Знакомство с природой
Вы сможете насладиться необыкновенной природой Ладоги. Я расскажу вам о том, как ледник двигался на протяжении 20,000 лет, о появлении озера и интересных историях, связанных с ним.
Красота островов
На нашем пути вы увидите самые живописные острова с оригинальными названиями. В одном из мест мы пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку, откуда откроется захватывающий вид на Ладогу с высоты птичьего полета.
Возможность искупаться
Если погода будет благоприятной, вы сможете искупаться в чистых водах Ладоги и зарядиться энергией Севера.
Ваши впечатления
После поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и множеством фотографий, которые будут напоминать о вашем путешествии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Валаам
- О. Риеккалансари
- О. Хавус
- О. Хонкасало
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Посещение национального парка / «Ладожские шхеры/» оплачивается самостоятельно