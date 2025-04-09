Наша экскурсия начинается в Сортавала. Встреча, посадка на быстроходный катер и путешествие начинается.

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Описание водной прогулки

Путешествие по Ладожскому озеру

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру! Мы встретимся у причала и отправимся в увлекательное приключение, полное красоты и истории.

Уникальные достопримечательности

На нашем маршруте вы увидите:

Особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского означает «сказочный».

Церковь на острове Риеккалансаари, история которой насчитывает более 500 лет.

Знакомство с природой

Вы сможете насладиться необыкновенной природой Ладоги. Я расскажу вам о том, как ледник двигался на протяжении 20,000 лет, о появлении озера и интересных историях, связанных с ним.

Красота островов

На нашем пути вы увидите самые живописные острова с оригинальными названиями. В одном из мест мы пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку, откуда откроется захватывающий вид на Ладогу с высоты птичьего полета.

Возможность искупаться

Если погода будет благоприятной, вы сможете искупаться в чистых водах Ладоги и зарядиться энергией Севера.

Ваши впечатления

После поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и множеством фотографий, которые будут напоминать о вашем путешествии.