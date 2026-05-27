Добро пожаловать на борт — будем исследовать лабиринты национального парка «Ладожские шхеры»! Вы увидите старинную дачу Винтера и высадитесь на одном из диких островов — Хонкасало или Пиени-Хепосаари.
Здесь, среди сосен и гранитных берегов, вы услышите рассказы капитана о том, как ледник создавал эти фьорды, кто жил на этих берегах и почему Ладогу называют морем.
Описание экскурсии
Дача Винтера. Первая остановка у старинной усадьбы начала 20 века. Это место хранит дух дореволюционной Карелии и славится своей необычной архитектурой на фоне суровой северной природы.
Остров Хавус. Остановка у отвесных скал, где можно вблизи рассмотреть каменные «бараньи лбы», отполированные древним ледником.
Сердце шхер. Высадка на одном из живописных островов — Хонкасало или Пиени-Хепосаари. Здесь у вас будет около получаса, чтобы прогуляться по девственному лесу, вдохнуть аромат мха и сосновой коры и насладиться панорамой Ладоги.
Обратный путь. Дорога назад проходит через живописные проливы мимо острова Риеккалансаари и старинной церкви Николая Чудотворца.
Что вы узнаете в поездке
- Как ледник сформировал уникальный рельеф шхер
- Почему эти места называют карельскими фьордами
- Какие острова обитаемы, а какие веками оставались нетронутыми человеком
- Как местные рыбаки ориентировались в этом каменном лабиринте до появления навигаторов
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере кабинного типа. Он оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление, пледы, раздельные кресла, расположенные по ходу движения
- Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензия на перевозку пассажиров
- Каждый пассажир застрахован (страховка включена в стоимость прогулки)
- Можно со своей едой и напитками, коляской или велосипедом (по предварительной договорённости)
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Сортавале
Я родом из города Сортавала. Вырос на берегу Ладоги и с детства полюбил её — это одно из самых красивых и замечательных озёр России. До сих пор не устаю восхищаться её красотой — и хочу рассказать о ней гостям нашего города.
