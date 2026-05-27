Добро пожаловать на борт — будем исследовать лабиринты национального парка «Ладожские шхеры»! Вы увидите старинную дачу Винтера и высадитесь на одном из диких островов — Хонкасало или Пиени-Хепосаари. Здесь, среди сосен и гранитных берегов, вы услышите рассказы капитана о том, как ледник создавал эти фьорды, кто жил на этих берегах и почему Ладогу называют морем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Сортавале

Описание экскурсии

Дача Винтера. Первая остановка у старинной усадьбы начала 20 века. Это место хранит дух дореволюционной Карелии и славится своей необычной архитектурой на фоне суровой северной природы.

Остров Хавус. Остановка у отвесных скал, где можно вблизи рассмотреть каменные «бараньи лбы», отполированные древним ледником.

Сердце шхер. Высадка на одном из живописных островов — Хонкасало или Пиени-Хепосаари. Здесь у вас будет около получаса, чтобы прогуляться по девственному лесу, вдохнуть аромат мха и сосновой коры и насладиться панорамой Ладоги.

Обратный путь. Дорога назад проходит через живописные проливы мимо острова Риеккалансаари и старинной церкви Николая Чудотворца.

Что вы узнаете в поездке

Как ледник сформировал уникальный рельеф шхер

Почему эти места называют карельскими фьордами

Какие острова обитаемы, а какие веками оставались нетронутыми человеком

Как местные рыбаки ориентировались в этом каменном лабиринте до появления навигаторов

Организационные детали