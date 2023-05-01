Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии. Каждый из этих каменных островов имеет собственный характер и покоряет с первого взгляда.

Что вас ждетВо время прогулки на катере по Ладожскому озеру вас ждут незабываемые впечатления от созерцания шхер. Сделаем остановку на острове Хонкасало, который часто называют «Крышей Ладоги». Поднимемся на вершину Вахтимяки, откуда открываются красивейшие виды на шхеры и Ладогу. По пути вы увидите известный парк-отель «Дача Винтера», один из лучших загородных отелей России. На экскурсии вы также сможете оценить мощь отвесных скал островов Хавус и Каарнетсаари, на которых чудесным образом растут высокие сосны.

Важно знать:• наденьте одежду по погоде и возьмите с собой воду,