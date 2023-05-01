Ладожские шхеры
На экскурсии вас ждут незабываемые, манящие виды Карелии, которые останутся в вашей памяти навсегда.
Вам захочется вернуться сюда, чтобы вновь увидеть шхеры — необычные каменные скалы, созданные самой природой.
Вам захочется вернуться сюда, чтобы вновь увидеть шхеры — необычные каменные скалы, созданные самой природой.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ладожские шхеры
- Ладожское озеро
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Остров Каарнетсаари
- Остров Хонкасало
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии. Каждый из этих каменных островов имеет собственный характер и покоряет с первого взгляда.
Что вас ждетВо время прогулки на катере по Ладожскому озеру вас ждут незабываемые впечатления от созерцания шхер. Сделаем остановку на острове Хонкасало, который часто называют «Крышей Ладоги». Поднимемся на вершину Вахтимяки, откуда открываются красивейшие виды на шхеры и Ладогу. По пути вы увидите известный парк-отель «Дача Винтера», один из лучших загородных отелей России. На экскурсии вы также сможете оценить мощь отвесных скал островов Хавус и Каарнетсаари, на которых чудесным образом растут высокие сосны.
Важно знать:• наденьте одежду по погоде и возьмите с собой воду,
- на территории Национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,
- в рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры»,
- посещение территории Национального парка является платным.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Место на катере
- Водная прогулка по Ладожскому озеру
- Прогулка по острову Хонкасало
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Наденьте одежду по погоде и возьмите с собой воду.
- КоАП РФ Статья 8.39: «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей…».
- На территории Национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению администрации Национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории Национального парка является платным.
- Контакты: тел. +7 921 525 66 66
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
Групповые
Водные развлечения
Летние
Карелия
Выездные
На катере
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Ладожские шхеры
Остров Койонсаари
Дача Винтера
Остров Хонкасало
Валаам и Шхеры
На острова
Похожие туры из Сортавалы
Мини-группа
5.5 часов
Популярное предложение
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Исследовать природные и духовные богатства Карелии на водной экскурсии в мини-группе
в поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
25 апр
26 апр
27 апр
28 апр
4 500₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
в деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
25 апр
26 апр
27 апр
28 апр
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из Сортавалы
Прокатиться по Ладожскому озеру, полюбоваться гранитными скалами и погулять по острову Хонкасало
в центре Сортавалы
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
2 350₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании