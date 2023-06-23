В поисках положительной энергии: экскурсия по местам силы Карелии на автобусе
Мы окунемся в мир древней Карелии. Увидим древние протосаамские лабиринты.
Узнаем, как предки нынешних Саамов проникали в будущее или прошлое, находясь внутри спиралевидных каменных лабиринтов. Как исцеляли смертельно больных воинов, используя силу священного Камня-ступа. Узнаем, что такое сейды и мегалиты, увидим некоторые из них.
Поднимемся на место силы — Алхо, где стоит настоящий идол, которому до сих пор поклоняются неоязычники.
Узнаем, как предки нынешних Саамов проникали в будущее или прошлое, находясь внутри спиралевидных каменных лабиринтов. Как исцеляли смертельно больных воинов, используя силу священного Камня-ступа. Узнаем, что такое сейды и мегалиты, увидим некоторые из них.
Поднимемся на место силы — Алхо, где стоит настоящий идол, которому до сих пор поклоняются неоязычники.
Ближайшие даты:
1
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даты
Что вас ожидает:
- Остров Койонсаари
- Остров Линнасаари («Шапка мономаха»)
- «Место силы Алхо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы сможете подпитаться положительной энергией, гуляя по дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами. Остров считается «местом силы», сюда регулярно приезжают разные практики и эзотерики.
- Дойдём до скалы Хийси — места, где обитает одноименный злобный дух карельских лесов, а потом спустимся в мир его доброго брата — духа Тапио. Вы узнаете о древнем непримиримом противостоянии этих двух сильных Духов леса.
- Побываем на высшей точке острова (51 метр) — горе Лишайников. Здесь растет несколько десятков видов мхов и лишайников.
- Увидим остров Линнасаари или «Шапка мономаха», на котором несколько столетий назад было карельское городище.
- Побываем у нескольких «сильных» камней.
- Увидим языческое капище, посвященное богу славян — Роду.
Важно знать:Возьмите с собой перекус и питьевую воду.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа профессионального гида по маршруту
- Аренда транспорта
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 июня 2023
Я предпочитаю экскурсии туда, куда сама ни за что не попаду. Места силы - это как раз такая экскурсия. Ярослав привёз нас на Койонсаари, а дальше мы часа 4 ходили по острову и прогулка была потрясающей. Судите сами - остров покрыт лесом и горами из валунов, и с первого раза сам ты не найдёшь ни подъем на гору с лучшим видом, не догадаешься, где лучшие бухты для отдыха, и не узнаешь, как устроена Карелия - от быта до природы. Лабиринт и гора с идолом - весьма 👍. Спасибо за отдых, мы в восторге!
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