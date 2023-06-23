Путешествие по местам силы Карелии

В поисках положительной энергии: экскурсия по местам силы Карелии на автобусе

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Мы окунемся в мир древней Карелии. Увидим древние протосаамские лабиринты.

Узнаем, как предки нынешних Саамов проникали в будущее или прошлое, находясь внутри спиралевидных каменных лабиринтов. Как исцеляли смертельно больных воинов, используя силу священного Камня-ступа. Узнаем, что такое сейды и мегалиты, увидим некоторые из них.

Поднимемся на место силы — Алхо, где стоит настоящий идол, которому до сих пор поклоняются неоязычники.
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Путешествие по местам силы Карелии
Ближайшие даты:
1
авг
8
авг
15
авг
22
авг
29
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Койонсаари
  • Остров Линнасаари («Шапка мономаха»)
  • «Место силы Алхо»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы сможете подпитаться положительной энергией, гуляя по дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами. Остров считается «местом силы», сюда регулярно приезжают разные практики и эзотерики.
  • Дойдём до скалы Хийси — места, где обитает одноименный злобный дух карельских лесов, а потом спустимся в мир его доброго брата — духа Тапио. Вы узнаете о древнем непримиримом противостоянии этих двух сильных Духов леса.
  • Побываем на высшей точке острова (51 метр) — горе Лишайников. Здесь растет несколько десятков видов мхов и лишайников.
  • Увидим остров Линнасаари или «Шапка мономаха», на котором несколько столетий назад было карельское городище.
  • Побываем у нескольких «сильных» камней.
  • Увидим языческое капище, посвященное богу славян — Роду.

Важно знать:

Возьмите с собой перекус и питьевую воду.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
  • Аренда транспорта
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 июня 2023
Я предпочитаю экскурсии туда, куда сама ни за что не попаду. Места силы - это как раз такая экскурсия. Ярослав привёз нас на Койонсаари, а дальше мы часа 4 ходили по острову и прогулка была потрясающей. Судите сами - остров покрыт лесом и горами из валунов, и с первого раза сам ты не найдёшь ни подъем на гору с лучшим видом, не догадаешься, где лучшие бухты для отдыха, и не узнаешь, как устроена Карелия - от быта до природы. Лабиринт и гора с идолом - весьма 👍. Спасибо за отдых, мы в восторге!

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Групповые
На автобусе
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Карелия
Остров Койонсаари
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