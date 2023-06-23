Я предпочитаю экскурсии туда, куда сама ни за что не попаду. Места силы - это как раз такая экскурсия. Ярослав привёз нас на Койонсаари, а дальше мы часа 4 ходили по острову и прогулка была потрясающей. Судите сами - остров покрыт лесом и горами из валунов, и с первого раза сам ты не найдёшь ни подъем на гору с лучшим видом, не догадаешься, где лучшие бухты для отдыха, и не узнаешь, как устроена Карелия - от быта до природы. Лабиринт и гора с идолом - весьма 👍. Спасибо за отдых, мы в восторге!