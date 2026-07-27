Что вас ожидает:

Эта экскурсия посвящена изучению Ладожских шхер. Они есть не только на Ладоге, но и у всех стран Скандинавии. Но наши шхеры уникальны и состоят из 660 островов. Мы побываем и изучим два из них - острова Койонсаари и Линнасаари. Так же увидим множество других.

Важно, что мы проведем много времени именно гуляя по диким тропинкам, осматривая разные природные красоты островов. Посетим панорамные площадки с видами на Ладогу, познакомимся с постледниковыми рельефами. Пройдем по протяженным песчаным пляжам, что редкость для северного Приладожья. Сосновый лес, ягоды, грибы. Также выходы гранитов и др. кристаллических пород, мхи, лишайники - всё это мы увидим. И даже будет дано около часа свободного времени, чтобы вы смогли побыть наедине с окружающим миром, может искупаться. На первый остров мы перейдем по мосту.

Затем переправимся на остров Линнасаари или «Шапка мономаха», на котором несколько столетий назад было карельское городище.

И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются:.

И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются:.

• И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются: