Пешеходная экскурсия, посвященная изучению Ладожских шхер. Мы побываем на двух красивейших островах, входящие в них: Койонсаари и Линнасаари.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Эта экскурсия посвящена изучению Ладожских шхер. Они есть не только на Ладоге, но и у всех стран Скандинавии. Но наши шхеры уникальны и состоят из 660 островов. Мы побываем и изучим два из них - острова Койонсаари и Линнасаари. Так же увидим множество других.
- Важно, что мы проведем много времени именно гуляя по диким тропинкам, осматривая разные природные красоты островов. Посетим панорамные площадки с видами на Ладогу, познакомимся с постледниковыми рельефами. Пройдем по протяженным песчаным пляжам, что редкость для северного Приладожья. Сосновый лес, ягоды, грибы. Также выходы гранитов и др. кристаллических пород, мхи, лишайники - всё это мы увидим. И даже будет дано около часа свободного времени, чтобы вы смогли побыть наедине с окружающим миром, может искупаться. На первый остров мы перейдем по мосту.
- Затем переправимся на остров Линнасаари или «Шапка мономаха», на котором несколько столетий назад было карельское городище.
И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются:.
И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются:.
• И проплывем на катере мимо других островов, также входящие в нац парк "ладожские шхеры". Важно знать: - В стоимость включены трансфер на автобусе и услуги гида. - В Сортавале мы садимся на автобус и едем 2 часа до посёлка Вятиккя, где оставим автобус. В пути, я познакомлю вас с традициями, верованиями, обрядами карел. - Дополнительно оплачиваются:
- поездка на катере — 400 руб. /чел.
- посещение парка Ладожские шхеры — 350 руб. /чел. Действуют льготы. - На острова возьмите воду и перекус. Также на материке, на автобусной парковке, будет возможность купить пирожки, кофе, чай. - Маршрут проходит по рельефу разной сложности. Весь маршрут займет суммарно 8 км. Будут подъемы-спуски, скалы, корни деревьев, песок. Подъемы на высоту 35-50 метров. Это расстояние мы пройдем за 3,5 часа. Будут частые остановки, чтобы вы успевали созерцать окружающий мир. На другой стороне острова у вас будет ещё час свободного времени. При желании вы даже сможете искупаться. - Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута - Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Койонсаари
- Остров Линнасаари («Шапка мономаха»)
Что включено
- Работа профессионального гида по маршруту
- Аренда транспорта
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер на катере. Это доп 400/чел/n
- Плата за посещение нац парка Ладожские шхеры - 350/чел на нужную дату
Место начала и завершения?
Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная мини экспедиция! Места, которые не покажут на типовых экскурсиях. Ярослав молодец! Удачи и процветания!
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Д
Отличная экскурсия. Прекрасно провели время. Не смотря на небольшую группу автобус был большой и комфортабельный. Ярослав всю дорогу рассказывал историю корел. Отличный маршрут по островам. Все было прекрасно, рекомендую!
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А
Спасибо большое Ярославу за такую увлекательную экскурсию! Получили непередоваемые впечатления и зарядились энергией.
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Е
Интересно, понравилось. Узнали много нового!
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Т
Спасибо Ярославу за прекрасную экскурсию по природным красотам. Очень насыщенная поездка, 7 км гуляли по одному из островов Ладожских шхер, увидели красивейшие места, наелись по пути черники, потом на катерах
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Л
Это самая красивая экскурсионная локация, на которой мы побывали. Ни Рускеала ни другие экскурсии с этой не сравнятся. Глаза просто наслаждались красотой шхер, а ноги ловко преодолевали препятствия ради этой
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Входит в следующие категории Сортавалы
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