Настоящая Карелия: Валаам и Ладожские шхеры (из Сортавалы)

С берегов северного озера - к святыням знаменитого архипелага
За один день вы увидите Валаам — древнюю духовную твердыню Русского Севера — и пройдёте по воде среди островов Ладоги.

Вас ждёт комфортный переход на катере, свободное время на острове и возможность полюбоваться знаменитым Ладожскими шхерами — одним из природных символов Карелии.
Описание экскурсии

8:25 — сбор у отелей Сортавалы

9:00 — встреча на ж/д вокзале Сортавалы

Обратите внимание: перед посещением Валаамского архипелага и Ладожских шхер необходимо самостоятельно оплатить обязательный экологический сбор — 200 ₽ и 350 ₽ с чел.

9:30 — отправление на Валаам

10:00 — прибытие в Монастырскую бухту. Свободное время на острове

Вы исследуете территорию самостоятельно. Если хотите выстроить удобный маршрут, рекомендуем:

  • подняться по гранитной лестнице на гору Фавор
  • пройти мимо Знаменской часовни к Святым вратам
  • осмотреть монастырское каре и Успенскую церковь
  • посетить главный храм обители — Спасо-Преображенский собор

13:00 — отправление к Ладожским шхерам

14:00 — водная прогулка с высадкой на берег

15:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу поездки без уменьшения общего объёма и качества услуг
  • В стоимость входит трансфер на катере и водная прогулка по шхерам
  • До начала поездки вам нужно будет самостоятельно оплатить онлайн-сбор за посещение Валаамского архипелага (200 ₽ с чел.) и Ладожских шхер (350 ₽ с чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые7970 ₽
Дети до 7 лет4720 ₽
Школьники4720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

