За один день вы увидите Валаам — древнюю духовную твердыню Русского Севера — и пройдёте по воде среди островов Ладоги.
Вас ждёт комфортный переход на катере, свободное время на острове и возможность полюбоваться знаменитым Ладожскими шхерами — одним из природных символов Карелии.
Описание экскурсии
8:25 — сбор у отелей Сортавалы
9:00 — встреча на ж/д вокзале Сортавалы
Обратите внимание: перед посещением Валаамского архипелага и Ладожских шхер необходимо самостоятельно оплатить обязательный экологический сбор — 200 ₽ и 350 ₽ с чел.
9:30 — отправление на Валаам
10:00 — прибытие в Монастырскую бухту. Свободное время на острове
Вы исследуете территорию самостоятельно. Если хотите выстроить удобный маршрут, рекомендуем:
- подняться по гранитной лестнице на гору Фавор
- пройти мимо Знаменской часовни к Святым вратам
- осмотреть монастырское каре и Успенскую церковь
- посетить главный храм обители — Спасо-Преображенский собор
13:00 — отправление к Ладожским шхерам
14:00 — водная прогулка с высадкой на берег
15:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу поездки без уменьшения общего объёма и качества услуг
- В стоимость входит трансфер на катере и водная прогулка по шхерам
- До начала поездки вам нужно будет самостоятельно оплатить онлайн-сбор за посещение Валаамского архипелага (200 ₽ с чел.) и Ладожских шхер (350 ₽ с чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|7970 ₽
|Дети до 7 лет
|4720 ₽
|Школьники
|4720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сортавале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
